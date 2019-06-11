في جوائز أسيان بانكر: يونيون بنك أوف نيجيريا ونيوجين سوفت وير يحصلان على جائزة أفضل مبادرة رقمنة لفرع

لاجوس، نيجيريا، 11 يونيو / حزيران، 2019 /PRNewswire/ — أعلن عن فوز يونيون بنك أوف نيجيريا “Union Bank of Nigeria” ونيوجين سوفت وير “Newgen Software” بجائزة أفضل مبادرة رقمنة لفرع في غرب أفريقيا على هامش برنامج جوائز ذا أسيان بانكر لغرب أفريقيا “The Asian Banker West Africa Awards”. حيث اشترك يونيون بنك أوف نيجيريا مع شركة نيوجين في تصميم وتنفيذ نظام مؤتمت لتدفق الأعمال يقلل من الوقت المطلوب (TAT) لأداء الأنشطة التشغيلية عبر فروع البنك، حيث تمكنت من خفض الوقت المطلوب بنسبة تجاوزت 60%.

واستفاد البنك من حل أتمتة تدفق الأعمال الذكي الذي يعتمد على إدارة عمليات الأعمال من نيوجين بهدف أتمتة المهام المتعددة وإضفاء الطابع المركزي عليها بما في ذلك عمليات فتح وصيانة الحساب، وتحويل الأموال، والودائع لأجل، وإدارة الأعمال الإلكترونية ضمن أمور أخرى. وأدى ذلك إلى زيادة بنسبة 150% في متوسط عدد الطلبات التي يتم معالجتها يوميًا (عبر جميع العمليات المؤتمتة).

وعلى هامش هذه المناسبة، أشار ناث أودي “Nath Ude“، رئيس قسم الخدمات والتقنية في يونيون بنك قائلاً: “مع ازدياد سرعة المعاملات البنكية إلى مستويات غير مسبوقة، يتوقع العملاء أداء الخدمات في الوقت الفعلي والمشاركة الشخصية، وهي التوقعات التي طالما عمل يونيون بنك على تلبيتها وحتى تجاوزها. وتمثل هذه الجائزة شهادة على جهود البنك المتواصلة للابتكار وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائه”.

ومن جانبه، صرح ديواكار نيغام “Diwakar Nigam“، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة نيوجين سوفت وير قائلاً: “حافظ الابتكار والرؤية الاستشرافية على مكانة نيوجين في مواكبة التقنية. ونبذل جهودًا متواصلة لتحويل طريقة عمل عملائنا في عالم رقمي ومساعدتهم في تحقيق مستويات جديدة من النجاح. ونسعى دائمًا للابتكار وضمان أن تكون نيوجين الشريك التقني المفضل”.

يحظى برنامج جوائز أسيان بانكر بتقدير كبار المصرفيين العالميين ومستشاري تقنية المعلومات والأكاديميين، وتعد أرفع جائزة في هذا المجال في غرب أفريقيا. وعقدت مراسم توزيع الجوائز في لاجوس، نيجيريا في 25 أبريل / نيسان، 2019.

نبذة عن يونيون بنك بي إل سي:

تأسس البنك في العام 1917 وتم إدراجه في بورصة الأوراق المالية النيجيرية في 1971، ويمثل يونيون بنك اسمًا مألوفًا وأحد أعرق المؤسسات المالية وأكثرها احترامًا في نيجيريا. ويتضمن البنك شبكة تضم أكثر من 300 مركز مبيعات وخدمات في جميع أنحاء نيجيريا.

وعقب إعادة رسملته في 2012 من جانب مستثمرين جدد وتولي فريق جديد للإدارة التنفيذية، شهد يونيون بنك برنامجًا للتحول حائز على جوائز لإعادة تأسيس البنك كمزود رائد للخدمات المالية في نيجيريا.

ويركز يونيون بنك على تجارة التجزئة والخدمات المصرفية التجارية وللشركات. وبالإضافة إلى محفظة منتجات الادخار والمنتجات القياسية الحالية، دشن يونيون بنك منتجات رائدة إلى سوق التجزئة النيجيري تشمل يونيون كوريكت “UnionKorrect”، ويونيون جول “UnionGoal” ويونيون بيتا “UnionBetta”.

للتعرف على المزيد يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.unionbankng.com

نبذة عن نيوجين سوفت وير:

تعد نيوجين سوفت وير تكنولوجيز ليمتد “Newgen Software Technologies Limited” مزودًا لمنصات إدارة عمليات الأعمال، وإدارة المحتوى المؤسسي، وإدارة اتصالات العملاء، وتقدم حلولاً ضخمة بالغة الأهمية تستخدم في البنوك العالمية الرائدة، والحكومات، والشركات المعنية بإسناد العمليات التجارية إلى جهات خارجية، وشركات تقنية المعلومات، وشركات التأمين، ومؤسسات الرعاية الصحية.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://newgensoft.com.

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الاتصالات الإعلامية:

عاصف خان “Asif Khan”

asif.khan@newgensoft.com

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