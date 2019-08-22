في تقرير خاص جديد من فاينانشال تايمز: كومنولث دومينيكا الدولة الأفضل لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار

روسو، كومنولث دومينيكا، 22 أغسطس/آب، 2019 /PRNewswire/ — تبوأ برنامج كومنولث دومينيكا للجنسية عن طريق الاستثمار “Citizenship by Investment (CBI) Programme” المرتبة الأولى في مؤشر سي بي آي 2019 “ 2019 CBI Index ” الذي نشر في أوائل هذا الأسبوع. وبالتقرير الذي نشرته مجلة بروفيشنال ويلث مانجمنت (PWM) التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز “Financial Times”، صنف التقرير الخاص كومنولث دومينيكا كأفضل دولة في العالم للحصول على الجنسية الاقتصادية وذلك للعام الثالث على التوالي.

واحتفظ كومنولث دومينيكا بالمرتبة الأولى في الدراسة المستقلة بتحقيقه العلامة الكاملة في خمس من سبع ركائز يتم تقييم البرامج استنادًا إليها. ولا سيما تفوق كومنولث دومينيكا في أمور العناية الواجبة، وسهولة المعالجة، والجدول الزمني لنيل الجنسية، والسفر أو الإقامة الإلزامية، والحد الأدنى من التكاليف الاستثمارية. والأهم، أن خبراء فاينانشال تايمز أشاروا إلى أن كومنولث دومينيكا يمهد السبيل في إطار نزاهة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار والموثوقية فيما يختص بالمشروعات الفعلية لسكان البلد الأصليين، وهو الأمر الذي حدا بدول أعضاء بالاتحاد الأوروبي مثل مالطا وقبرص إلى استنساخ النموذج الدومينيكي.

ويشير المصدر: “عاودت دومينيكا الظهور باعتبارها الدولة التي تقدم أفضل برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، حيث تقرن عمليات التقصي اللازم الشاملة بالفعالية، والسرعة، والقدرة على تحمل التكاليف، والموثوقية”. كما يؤكد “حققت دومينيكا كذلك رقمًا قياسيًا لم يسبق تسجيله في مؤشر سي بي آي: 91%”.

وكشف المتخصصون في مجلة بروفيشنال ويلث مانجمنت التابعة لفاينانشال تايمز عن الدافع الذي يقف وراء قيادة كومنولث دومينيكا في صناعة الجنسية عن طريق الاستثمار، وهو تركيز الحكومة على تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد للاستثمار الفعال في مواجهة آثار تغير المناخ، وتنمية الاقتصاد الصحي، وفي النهاية، التركيز على تحسين معيشة مواطني دومينيكا في جميع أنحاء الجزيرة. وصار ذلك ممكنًا من خلال اكتشاف التوازن المناسب بين توقعات المستثمرين، ومعايير الأمن العالمية، والأهم، تأثير البرنامج على شعب دومينيكا، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر. وكشف التقرير أن هذا الأمر يمثل، فعليًا، “المبدأ الموجه” لجميع برامج الجنسية عن طريق الاستثمار وكومنولث دومينيكا هو الدولة الرائدة بالسنة في هذا المجال.

ويعلق كريستوفر آشبي “Christofer Ashby”، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ليستير “L’esterre” للتطوير العقاري في جرينادا، على كيفية استخدام حكومة دومينيكا عائدات برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في إحداث “تأثير إيجابي مادي” وتحقيق “عائد اجتماعي واضح”. وأشار تقرير مؤشر سي بي آي “كما يعد كومنولث دومينيكا رائدًا صناعيًا في إطار الاستخدام الشفاف والفعال لتبرعات الجنسية عن طريق الاستثمار”، كما أشار التقرير إلى بعض المشروعات المنفذة بفضل طريقة إدارة عائدات البرنامج.

“يلعب برنامج كومنولث دومينيكا دورًا مهمًا للغاية في اقتصادها، حيث ساعد في تقليل أثار الأضرار المدمرة للعاصفة الاستوائية إريكا في 2015 والإعصار ماريا في 2017”. وبعد عامين، ارتفعت أرقام السياحة بشدة، حيث تجاوزت المعدلات قبل إعصار ماريا لأكثر من 11%.

تمكنت الجزيرة الكاريبية الصغيرة من تحقيق عودة مشهودة، وصارت مصدر ثقة العلامات التجارية العالمية التي هرعت لافتتاح فنادق في كومنولث دومينيكا. ويمكن للمستثمرين العقاريين الساعين لنيل جنسية ثانية شراء حصص في الخيارات العقارية المتاحة بموجب برنامج كومنولث دومينيكا للجنسية عن طريق الاستثمار، والتي تبدأ من 200,000 دولار أمريكي، مع عائد متوقع على الاستثمار. كما أبان خبراء فاينانشال تايمز عن “ازدهار خيارات الملكية العقارية في كومنولث دومينيكا”، في الوقت الذي أعلن فيه بعض المطورين بالجزيرة عن نفاد الحصص المعتمدة من برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. ويقع الطلب على الملكية العقارية بكومنولث دومينيكا على رادار المستثمرين باعتباره خيارًا موثوقًا، خاصة بعد فتح العديد من الفنادق والمنتجعات التابعة لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار أو تنفيذها وفق الجدول الزمني. وكخيار بديل، يستطيع المتقدم الواحد سداد مساهمة لمرة واحدة بقيمة 100,000 دولار أمريكي لصندوق التنوع الاقتصادي.

تم إنشاء برنامج دومينيكا للجنسية عن طريق الاستثمار في 1993 ويقدم للمستثمرين حسني السمعة وعائلاتهم فرصة اكتساب جنسية قيمة نظير مساهمة اقتصادية. وللمزيد من المعلومات عن إجراءات الطلب، وقنوات الاستثمار، وامتيازات جنسية كومنولوث دومينيكا، يرجى زيارة الموقع الحكومي الرسمي: www.cbiu.gov.dm