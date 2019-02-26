في تقرير آي إس جي: تكريم مايندتري باعتبارها نجمًا صاعدًا لتقديمها منصة إدارة البنية التحتية المتقدمة الخاصة بتقنية المعلومات

بنغالور، الهند ووارين، نيوجيرسي، 26 فبراير / شباط، 2019 /PRNewswire-FirstCall/ —

أبرز التقرير منصة MWATCH ذات درجة عالية من التشغيل الآلي لتسهيل البنية التحتية لتقنية المعلومات

طبقًا لتقرير آي إس جي بروفيدر لينسTM ربع السنوي لسنة 2019 “ISG Provider Lens™ Quadrant Report 2019″، تم تكريم شركة مايندتري “ Mindtree “، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي والخدمات التقنية، بصفتها نجمًا صاعدًا عن منصتها المتكاملة MWATCH™ المعنية بتشغيل وتقديم الخدمات في الولايات المتحدة، وذلك في فئتي تكامل الخدمة وإدارتها “SLAM” وإدارة خدمات تقنية المعلومات “ITSM”.

(شعار: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )

ومن جهة، يقارن تقرير آي إس جي بروفيدر لينس بين المؤسسات التي تدعم العملاء من خلال خدمات البنية التحتية المخصصة لتقنية المعلومات. وتتراوح العروض من التقييمات، والتصميم، واستشارات التنفيذ، وتصل إلى نطاق التنفيذ الكامل وخدمات التشغيل.

ومن جانبه، يشير ماناس شاكرابورتي “Manas Chakraborty”، نائب أول رئيس مجلس الإدارة ورئيس خدمات الشركات في مايندتري، “يجب إنشاء البنى التحتية لتقنية المعلومات بحيث تكون أكثر مرونة، حتى يمكنها أن تتوافق في الوقت الذي تتغير فيه أولويات الأعمال”. ويضيف، “يعكس تصنيف مايندتري الاستثمار الكبير والمستدام الذي قمنا باستثماره في منصة MWATCH، مما يمنح لعملائنا السبق في تكامل البنية التحتية وإدارة التطبيقات وهو ما يتيح لتقنية المعلومات أن تكون أكثر استجابة وتتوافق مع احتياجات الأعمال”.

يحدد تقرير آي إس جي نقاط القوة على النحو التالي:

أتمتة عالية من خلال الاستخدام الموسع للروبوتات : تستخدم منصة MWATCH بنية متطورة للغاية حيث تؤدي الروبوتات مهام إدارة النظام، وتحرر العمالة البشرية من الأعمال اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً. ويستجيب أكثر من 400 روبوتًا للطلبات من الأجهزة أو تدمج الروبوتات الذكية بالنظام. وتؤدي مجموعة من المهام، مثل الاستكشاف الآلي، وترابط الأحداث، والتعامل مع الحوادث، والتصليح الذاتي، ومعالجة التسجيل.

: تستخدم منصة MWATCH بنية متطورة للغاية حيث تؤدي الروبوتات مهام إدارة النظام، وتحرر العمالة البشرية من الأعمال اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً. ويستجيب أكثر من 400 روبوتًا للطلبات من الأجهزة أو تدمج الروبوتات الذكية بالنظام. وتؤدي مجموعة من المهام، مثل الاستكشاف الآلي، وترابط الأحداث، والتعامل مع الحوادث، والتصليح الذاتي، ومعالجة التسجيل. “ الفتح والمرونة “: تتكامل البنية المرنة بسلاسة مع أدوات العملاء، وتساعدهم في حماية استثمارات تقنية المعلومات الخاصة بهم وتجنب الأمور المتعلقة بإدارة التغيير المؤسسي. وتعمل منصة MWATCH كمنسق من خلال واجهتين تتسمان بالمرونة وإمكانية التكيف تسمح بتكامل حلول إدارة خدمات تقنية المعلومات.

“: تتكامل البنية المرنة بسلاسة مع أدوات العملاء، وتساعدهم في حماية استثمارات تقنية المعلومات الخاصة بهم وتجنب الأمور المتعلقة بإدارة التغيير المؤسسي. وتعمل منصة MWATCH كمنسق من خلال واجهتين تتسمان بالمرونة وإمكانية التكيف تسمح بتكامل حلول إدارة خدمات تقنية المعلومات. “ التوسع الوظيفي باستخدام الحلول المنشأة “: صممت منصة MWATCH بالاشتراك مع سيرفيس ناو “ServiceNow” لتقديم عمليات مؤتمتة بين الطرفين وإمكانيات تنسيق. ويتيح ذلك للعملاء رؤية موحدة للبنية التحتية والتطبيقات بالكامل مما يمكنهم من تكوين أفكار ووجهات نظر قيمة.

“: صممت منصة MWATCH بالاشتراك مع سيرفيس ناو “ServiceNow” لتقديم عمليات مؤتمتة بين الطرفين وإمكانيات تنسيق. ويتيح ذلك للعملاء رؤية موحدة للبنية التحتية والتطبيقات بالكامل مما يمكنهم من تكوين أفكار ووجهات نظر قيمة. “توفير التكلفة لصالح العملاء“: تستخدم منصة MWATCH واجهات برمجة التطبيقات الأصلية لمراقبة حالات العملاء الحاليين وإدارتها بشكل متواصل واستخدام ماكينات خدمات أمازون ويب “AWS” وأزور “Azure” الافتراضية النهائية، وزيادة فعالية تقنية المعلومات والخدمات وتقليل التكلفة.

ويشير إيستبان هيريرا “Esteban Herrera” الشريك والرائد العالمي بمؤسسة آي إس جي ريسيرتش “ISG Research”، “تعد تكامل الخدمة وإدارتها “SIAM” وإدارة خدمات تقنية المعلومات “ITSM” “ركائز أساسية” لجهود التحول الرقمي التي تنفذها العديد من الشركات”. ويضيف، “ويساعد مزودو تكامل الخدمة وإدارتها مثل مايندتري العملاء في الانتقال من عمليات إدارة تقنية المعلومات التي تتطلب عمالة مكثفة إلى عمليات تتسم بقدر عال من الأتمتة”. ويضيف كذلك، “وهم يساعدون عملاءهم في إنشاء بيئة أعمال مستدامة لتقنية المعلومات من خلال تقديم أتمتة عالية لمهام الإدارة”.

تقدم مجموعة تقرير آي إس جي بروفيدر لينسTM ربع السنوي رؤى قيمة بشأن إمكانيات مزود الخدمة تعتمد على منهج آي إس جي الفريد، الذي يمزج بين البحث التجريبي والقائم على البيانات وتحليل السوق مع خبرات العمل بعالم الواقع وملاحظات فريق آي إس جي الاستشاري العالمي.

وللتعرف على المزيد عن عروض إدارة البنية التحتية من مايندتري، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.mindtree.com/services/operations/infrastructure-management

نبذة عن آي إس جي

تعد آي إس جي (مجموعة خدمات الأعمال) (ناسداك: III) شركة عالمية رائدة في مجال البحوث التقنية وتقديم الخدمات الاستشارية. وهي شريك تجاري موثوق لأكثر من 700 عميل، بما في ذلك 75 من أكبر 100 شركة على مستوى العالم، وتلتزم آي إس جي بمساعدة الشركات ومؤسسات القطاع العام، ومزودي خدمات التقنية في تحقيق التميز التشغيلي والنمو السريع. وتتخصص الشركة في خدمات التحول الرقمي، بما في ذلك الأتمتة والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة الحوكمة والمخاطر، وخدمات نقل الشبكات، وتصميم الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بالتقنية، وإدارة التغيير، واستخبارات السوق، والبحوث والتحليلات الخاصة بالتقنية. وتأسست الشركة في 2006، ومقرها في ستامفورد، كونيكتيكت، وتضم أكثر من 1,300 متخصص ينشطون في أكثر من 20 دولة حول العالم – وهو فريق عالمي يشتهر بتفكيره الإبداعي وتأثيره على السوق وخبراته العميقة في مجال الصناعة والتقنية، كما يتسم الفريق بقدراته البحثية والتحليلية رفيعة المستوى التي تستند إلى بيانات السوق الأكثر شمولاً في هذه الصناعة. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.isg-one.com .

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري “Mindtree” (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد العملاء في 17 دولة من اقتران التنفيذ بالسرعة وتحقيق مزايا تنافسية والعمل على النمو. ونحن نسخر إمكانيات الخدمات المستمرة، وخبراتنا الرقمية، والمعرفة الصناعية، والأبحاث المتعلقة بالتقنيات الصاعدة في تحفيز الكفاءة وتمكين ابتكار الأعمال لأكثر من 340 عميلاً. ودائمًا ما ينظر إلى مايندتري باعتبارها أحد أفضل أماكن العمل. ويعكس ذلك “عقول مايندتري” الرائدة والمتعاونة والمتفانية التي تجسد ثقافة الفوز التي تحدد التزامنا نحو التميز والابتكار والمشاركة. وللتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mindtree.com أو تابعونا على @Mindtree_Ltd .

جميع أسماء المنتجات والشركات الواردة هنا علامات تجارية لملاكها المسجلين.

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مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

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ماتر “Matter”

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المصدر: Mindtree