‫ في بث مباشر عبر الإنترنت… عروض “بي آند هوني” تستكشف قسم السلع الاستهلاكية في معرض كانتون

غوانزو، الصين, 26 أبريل 2022/PRNewswire/ — تحت شعار “الإتقان يُسهم في تحسين جودة الحياة”؛ أطلقت إدارة معرض كانتون سلسلة عروض تجارية ترويجية بعنوان “استكشف فعاليات معرض كانتون مع بي وهوني” (Discover Cantor Fair with Bee and Honey)، وقد تم بث الحلقة الخامسة من هذه السلسلة بنجاح عبر الإنترنت على الحساب الرسمي لمعرض كانتون على فيسبوك يوم 19 أبريل الماضي، وحظيت هذه الحلقة بمتابعة أكثر من 175000 مشاهد. وخلال البث، استعرض كل من بي وهوني (تميمتا معرض كانتون) منتجات ثلاث شركات مشاركة في قسم السلع الاستهلاكية في المعرض؛ وهي Hanbang Glass، وIKOO Glass، وMeridian GHE. كما أجرى مراسل “بي وهوني” زيارة لشركة WEIDI Tech؛ وهو ما أتاح للمشاهدين الاستمتاع بتجربة استكشافية تفاعلية لأحدث السلع الاستهلاكية المبتكرة في الصين.

سلسلة عروض “استكشف فعاليات معرض كانتون مع بي وهوني” هي سلسلة عروض افتراضية انطلقت خلال الدورة الحادية والثلاثين بعد المائة (131) من معرض كانتون بهدف تعزيز التواصل بين الجهات العارضة والمشترين. وتتضمّن هذه العروض الافتراضية -التي يقدّمها تميمتا معرض كانتون “بي وهوني”- إجراء لقاءات مع ممثلي الشركات المشاركة في المعرض، وتقديم عروض تعريفية بمصانع تلك الشركات ومنتجاتها وعمليات تصنيعها آليًا ويدويًا، وإجراء سحوبات على جوائز؛ وذلك للترويج لمنتجات الشركات والمصانع الذكية الصينية بطرق متنوّعة وشاملة. وخلال هذا البث الخاصّ بقسم السلع الاستهلاكية، عرضت شركة Hanbang Glass مجموعة متنوّعة من أدوات المطبخ المصنوعة من زجاج جير الصودا والبوروسيليكات والمصمّمة للمساهمة في تحسين نمط “المعيشة في المطبخ”؛ وهو نمط حياة يعزّز من استمتاع الأسر بأوقاتها في المطبخ. وعرضت شركة IKOO Glass أحدث منتجاتها المبتكرة من أوعية الطعام المزوّدة بأغطية زجاجية مانعة لتسرُّب الهواء، وهي منتجات صغيرة الحجم يمكن وضعها بأمان في أجهزة الميكروويف. كما عرضت شركة Meridian MGH مجموعة منتجاتها من الأواني الزجاجية، والتي تشمل حاملات شموع زجاجية متعدّدة الأغراض وكؤوسًا مضلعة وأكوابًا مُلوّنة. وعرضت شركة WEIDI Tech ماكينة حلاقة ثنائية الشفرة تتميز بتصميم كلاسيكي ومزوّدة بفتحة ملتوية على شكل فراشة لتمكين المستخدم من تغيير الشفرة بسهولة. وقد حازت هذه المنتجات المتميّزة وعالية الجودة على إعجاب متابعي معرض كانتون على منصات التواصل الاجتماعي.

يُعدّ قسم السلع الاستهلاكية في معرض كانتون من الأقسام المفضّلة لدى المشترين الأجانب. وقد شارك فيه -خلال الدورة الحالية من المعرض- 3400 جهة عارضة؛ حيث عرضت هذه الجهات حوالي 33000 منتج من المنتجات الاستهلاكية؛ تشمل أدوات منزلية وأدوات مطبخ وأدوات مائدة ومنتجات عناية شخصية. وفي تصريح صحفي لمراسلي وسائل الإعلام، قال آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمعرض كانتون: “إنّ حرص الشركات على تحديد احتياجات العملاء وتلبيتها قد أسهم في تزايد إقبال الجمهور على شراء المنتجات المتخصّصة عالية الجودة ومرتفعة الثمن والتي تحمل أسماء علامات تجارية مرموقة للاستفادة من خدماتها المتميّزة. وستواصل إدارة معرض كانتون التعاون مع الجهات العارضة لتشجيع الناس في جميع أنحاء العالم على اتباع نمط حياة صحي وآمن من خلال استخدام منتجات تتميّز بجودة عالية”.

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