‫في اليوم العالمي للصحة العقلية، يعلن NCCN عن أداة فحص استغاثة محدثة مجانية، متوفرة بأكثر من 70 لغة

يساعد مقياس حرارة الاستغاثة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان الأشخاص المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم على الحصول على رعاية أفضل من خلال تمكين المناقشة والتوصية بأفضل الممارسات لإدارة العافية النفسية.

اجتماع بليموث، بنسلفانيا، 10 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت شبكة السرطان الوطنية الشاملة® ( (NCCN® اليوم عن مقياس حرارة استغاثة NCCN محدث ، متاح بأكثر من 70 لغة، لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على تحديد ومعالجة الضغوط النفسية الاجتماعية التي قد تثير تحديات عند التعامل مع الإصابة بالسرطان أو أعراضه أو العلاج. ويأتي هذا الإعلان في اليوم العالمي للصحة العقلية، وهو يوم دولي للتوعية بالاحتياجات والموارد العالمية للصحة العقلية.

قالت ميشيل ريبا، دكتوراه في الطب، ماجستير، مركز سرطان روجيل بجامعة ميشيغان، رئيسة لجنة إرشادات الممارسة السريرية في علم الأورام ( (NCCN Guidelines® لإدارة حالات الاستغاثة: “يساعد مقياس حرارة الاستغاثة NCCN في تطبيع وتشجيع مناقشة الاستغاثة كجزء قياسي من زيارات مرضى الأورام منذ عام 1997″. “قمنا مؤخرًا بإصلاح هذا المورد المجاني المكون من صفحة واحدة ليكون أكثر سهولة في الاستخدام وشمولية. يجب أن يكون فحص الاستغاثة جزءًا روتينيًا من رعاية السرطان للجميع في كل مكان. ومن خلال جعل هذا المورد المجاني أسهل في الفهم والاستخدام، فضلًا عن سهولة الوصول إليه، نأمل أن يتلقى جميع الأشخاص المصابين بالسرطان الدعم الذي يحتاجونه من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة”.

تتضمن الأداة مقياسًا بسيطًا للإشارة إلى مقدار الشدة التي يعاني منها المريض. كما يحتوي على قائمة مرجعية مباشرة من المخاوف التي تغطي مجالات مختلفة، بما في ذلك:

جسدي؛

عاطفي؛

عملي؛

اجتماعي؛

والروحية أو الدينية.

بالإضافة إلى مقياس حرارة الاستغاثة NCCN وقائمة المشكلات المكونة من صفحة واحدة ، توجد إرشادات NCCN® كاملة لإدارة الضائقة تحتوي على توصيات إجماع الخبراء المسندة بالأدلة والمخصصة لمقدمي الرعاية الصحية. هناك أيضًا إرشادات NCCN للمرضى®: الضيق أثناء رعاية السرطان مع نفس المعلومات في شكل يمكن الوصول إليه لتمكين المرضى ومقدمي الرعاية من المشاركة في صنع القرار المشترك.

تعتبر ترجمات مقياس حرارة الاستغاثة NCCN المحدثة جزءًا من جهود NCCN المستمرة لجعل إرشادات NCCN والموارد السريرية المرتبطة بها أكثر سهولة لغير المتحدثين باللغة الإنجليزية. وهي متاحة الآن باللغات التالية، بالإضافة إلى الإنجليزية الأصلية:

الأفريكانية الهندية البرتغالية * ألباني همونج بنجابي الأمهرية المجرية روماني العربية أيسلندي الروسية أرمني الإيبو صربي البنغالية إندونيسي سلوفاكي البلغارية الإيطالية سلوفيني بورمي اللغة اليابانية صومالي الكتالانية جاوي أسباني* صيني * خميري السواحيلية كرواتي كوري السويدية تشيكي الكردية تاجالوجي دنماركي اللاتفية التاميلية الهولندية الليتوانية التيلوجو إستوني مقدوني تايلاندي الفنلندية الملاوية تركي الفرنسية * المالايالامية الأوكراني الجاليكية الماراثى الأردية جورجي النيبالية فيتنامي الألمانية نرويجي اليوروبا يوناني اورومو زولو هوسا الفارسية العبرية البولندية

* يشير إلى نشر مقياس حرارة الاستغاثة في إصدارات متعددة من اللغة.

“في اليوم العالمي للصحة العقلية وكل يوم، نريد أن نتمسك بحقيقة أن معالجة الضيق العاطفي هو جزء أساسي من رعاية المرضى”، هذا ما قاله روبرت دبليو كارلسون، دكتوراه في الطب، الرئيس التنفيذي، NCCN . “نأمل أن يساعد عملنا في تقليل أي وصمة عار أو عبء، مما يتيح هذه المناقشات المهمة حول الرفاهية العاطفية.”

نشر باحثون مستقلون مؤخرًا دراسة في علم الأورام Psycho-Oncology النفسي تدرس 39 مقالة تمت مراجعتها من قبل الأقران للتحقق من استخدام مقياس حرارة الاستغاثة NCCN عبر 25 دولة، مشيرًا إلى: “أثبتت هذه الأداة أنها وسيلة فعالة لدعم بدء المحادثة.”

يمكن العثور على مقياس حرارة الاستغاثة NCCN المترجم في NCCN.org/distress-thermometer- translations

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نبذة عن الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان

تُعد National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ® ) هي تحالف غير هادف للربح مراكز السرطان الرائدة المكرسة لرعاية المرضى والبحث والتعليم. وتُكرِّس الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان جهودها لتحسين وتسهيل رعاية مرضى السرطان عالية الجودة والفعالة وذات الكفاءة والتي يسهل الوصول إليها حتى يتمكن المرضى من عيش حياة أفضل. تفضل بزيارة NCCN.org للحصول على مزيد من المعلومات حول إرشادات الممارسة السريرية NCCN في علم الأورام ( إرشادات NCCN ® ( والمبادرات الأخرى. تابع NCCN على Facebook @ NCCNorg و Instagram @NCCNOrg و Twitter @ NCCN .

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