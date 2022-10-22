‫في النسخة الـ 132 من معرض كانتون: عرض آلات ومعدّات لدعم تطوير قطاع البنية التحتية

غوانزو، الصين، 22 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — يعرض معرض الصين التجاري للاستيراد والتصدير (معرض كانتون) في نسخته الـ 132 مجموعة واسعة من منتجات الآلات والمعدّات والأجهزة والأدوات التي تنتجها كبرى الشركات الصينية في النسخة الافتراضية من المعرض التي انطلقت فعالياتها في 15 أكتوبر. ويشارك في هذا المعرض حوالي 500 شركة متخصصة في إنتاج المعدّات الميكانيكية عالية الجودة، وتُعرض فيه أكثر من 17000 من الآلات والمعدّات ذات الأحجام الكبيرة، وهو ما يسهم في توفير خيارات أكثر للمشترين من الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية في جميع أنحاء العالم.

وقال ليو كواندونغ، نائب مدير مكتب الشؤون الخارجية لمعرض كانتون: “يهدف معرض كانتون -باعتباره منصة تجارية دولية رائدة- إلى تعزيز التعاون التجاري بين الصين وبقية دول العالم، ودعم التطور المتسارع الذي يشهده قطاع البنية التحتية من خلال هذا المعرض الشامل للمنتجات والحلول ذات الصلة”.

ومن بين الشركات المشاركة في المعرض؛ شركة كيتسن تكنولوجيز المحدودة ( KITSEN Technologies ) وهي شركة رائدة في مجال تصنيع شدّات البناء الذكية منخفضة الانبعاثات الكربونية، كما أنّها حاصلة على العديد من الشهادات الدولية بالإضافة إلى 4 براءات اختراع في الصين، و52 نموذج منفعة مسجلة الملكية، وأكثر من 100 براءة اختراع في مجال التصميم. كما توفر منتجاتها من شدّات البناء (1+ N ) مجموعة متنوعة من حلول البناء المراعية للبيئة وذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة والتي تُستخدم في بناء بدرومات المباني والأنفاق والأبراج وناطحات السحاب والطرق والجسور والموانئ والسفن والمطارات.

كما تشارك في المعرض شركة فوجان كونفينغ ماشينري المحدودة ( Fujian Qunfeng Machinery )، حيث تركّز على عرض منتجاتها من سلسلة الآلات الذكية “ Supersonic ” لتصنيع الطوب الخرساني، وهي آلات متقدّمة مزوّدة بمنصة متنقلة لإدارتها آليًا عن بُعد، وتحقق هذه الآلات إنتاجية عالية عند استخدامها في خطوط إنتاج مؤتمتة بالكامل. وتعمل آلات Supersonic بتكنولوجيا كهروهيدروليكية متكاملة، كما تتميّز بأنّها ذات قدرات إنتاجية وكفاءة وقابلية للتعديل عالية مقارنة بآلات تصنيع الطوب العادية.

كما تعمل هذه الآلات بنظام اهتزاز وتوزيع خاص يمكّنها من تلبية احتياجات المستخدمين لإنتاج منتجات متنوعة، تشمل بلاط الرصف المُلون القابل للاختراق، والطوب العادي، والطوب الخرساني (المستخدم في الحوائط الحاملة، والطوب العادي والمُفرّغ)، والطوب المستخدم في زراعة الأعشاب، بالإضافة إلى إنتاج الأحجار المستخدمة في جوانب الطرق، وطوب المنحدرات، وطوب الرصف المتداخل (المعشق)، وطوب الخرسانات الهيدروليكية، وغير ذلك.

وتشارك في المعرض أيضًا شركة بوسيتيك تكنولوجي (الصين) المحدودة ( Positec Technology )، والتي تعرض منتجات متنوعة من بينها مثقاب مطرقة دورانية بدون فراشة (22 فولت، 22 مم)؛ وهو منتج مزوّد بمزايا تساعد على تحسين الكفاءة والإنتاجية. ويوفر محرّك المثقاب الذي يعمل بدون فرشاة والمزوّد بأسطوانة كبيرة مقاس 19.5 مم أداءً فائقًا سلسًا بنطاق حفر مثالي يتراوح بين 6 و10 مم؛ وهو ما يتيح استخدام هذا المنتج في استخدامات مختلفة ومتعدّدة.

وهذا المنتج مزوّد أيضًا بآلية حماية مزدوجة تعمل بتقنية G-TEC المبتكرة الذكية لحماية المثقاب من الالتواء عند تعرضه أثناء الثقب لأجسام صلبة مثل حديد التسليح؛ حيث يعمل مستشعر التسارع الزاوي الموجود على لوحة دائرة التحكم على اكتشاف أيّ زاوية انحراف كبيرة؛ وتتوقف أداة الثقب عن العمل فورًا لحماية المثقاب من الالتواء. كما أنّ هذا المنتج يعمل بتقنية تعشيق إلكتروني مزوّدة برقاقة استشعار ذكي للتحكم في ارتفاع التيار الكهربائي؛ بالإضافة إلى مزايا أخرى لضمان السلامة.

تجدر الإشارة إلى أنّ معدّات البنية التحتية تضم العديد من الأنواع المختلفة؛ وذلك مع التطور المستمر الذي تشهده تكنولوجيا البناء والذي يهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وزيادة عمليات الأتمتة الذكية، وتلبية الاحتياجات الحالية للبناء المستدام.

للاطّلاع على المزيد من المنتجات والحلول المبتكرة في قطاع البنية التحتية المعروضة في معرض كانتون، يُرجى التسجيل عبر الرابط: https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index?utm_ source=rwyx#/foreign-email ، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: caiyiyi@cantonfair.org.cn .