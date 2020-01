You are here:

في احتفال في مدرسة نموذجية للبنات في نابدام بغانا، مؤسسة الدراجات الهوائية الأفريقية تتحول من تقديم الدراجات الهوائية مجانا إلى مسعى تعاوني للتميز في تقنية المعلومات والاتصالات للطلبة ورواد الأعمال الغانيين