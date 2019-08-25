في أحدث تقارير مؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار: تحسن ملحوظ لبرنامج سانت كيتس ونيفيس

باستير، سانت كيتس ونيفيس،25 أغسطس/آب، 2019 /PRNewswire/ — كشفت هذا الأسبوع مجلة بروفيشنال ويلث مانجمنت (PWM) عن تحقيق برنامج سانت كيتس ونيفيس للجنسية عن طريق الاستثمار تحسنًا ملحوظًا. وفي تقريرها السنوي الخاص، تحت اسم مؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار لعام 2019 (CBI Index)، وبدأت الدولة التي تتكون من جزيرتين برنامجها الذي يطبق أعلى المعايير الأمنية، واشتراطات السفر والإقامة المناسبة، وإطارًا زمنيًا أكثر فعالية خاصًا بالجنسية.

وكان برنامج سانت كيتس ونيفيس قد حقق العلامة الكاملة في ثلاث من سبع ركائز يتم تقييم البرنامج استنادًا إليها، خاصة إجراءات التقصي اللازم، والإطار الزمني للحصول على الجنسية، واشتراطات السفر أو الإقامة الإلزامية. كما حقق البرنامج كذلك تسع نقاط من عشر في ركيزتين أخريين: الحد الأدنى من تكاليف الاستثمارات وسهولة المعالجة. والأهم، تمكن الاتحاد من تحسين درجته الإجمالية بنحو أربع نقاط، مما مكنه بأريحية من اعتلاء منصة أفضل برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في العالم.

وأحيط اختصاصيو فاينانشال تايمز علمًا بتوسع الدولة في علاقاتها الدبلوماسية بفضل نشاط وزير الخارجية مارك برانتلي “Mark Brantley”. حيث يشير التقرير، “احتفظت سانت كيتس ونيفيس بمسارها الصاعد في إطار عروض الإعفاء من التأشيرة والحصول على التأشيرة عند الوصول”. وفي الوقت الراهن، يستطيع حملة جواز سفر سانت كيتس ونيفيس الوصول إلى ثلثي دول العالم تقريبًا دون الحاجة إلى تأشيرة، بما في ذلك مراكز الأعمال مثل، هونغ كونغ، أو سنغافورة، أو لندن أو جنيف.

وعلى مدار العام السابق، أعلنت حكومة سانت كيتس ونيفيس عن إجراءات تأمين جديدة تستهدف تعزيز تدقيقات التقصي اللازم لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وكانت البصمة الرقمية إحدى هذه الإجراءات، وكذلك اقتراح قواعد أكثر صرامة لحسابات الضمان. وبالإضافة لذلك، يتم إلغاء ترخيص الوكلاء الذين تثبت إساءتهم تمثيل البرنامج. وشهد هذا الإجراء ترحيبًا خاصًا في الدراسة المستقلة، مما عزز من وضع برنامج سانت كيتس ونيفيس للجنسية عن طريق الاستثمار الحائز على “المعيار البلاتيني”.

وفي الوقت الذي شهد فيه إطار التقصي اللازم تحسنًا، تمكن سانت كيتس ونيفيس من تقليل زمن معالجة تطبيقات الجنسية، بعد أن واجهت طلبًا مرتفعًا مفاجئًا على أحد خيارات الصندوق. وتبين لمؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار لعام 2019 أن البرنامج حقق “تحسنًا في الإطار الزمني لمنح الجنسية بعد تخليص الطلبات المقدمة في أثناء خيار صندوق إغاثة الإعصار (HRF) المؤقت”. وكان معالي رئيس الوزراء تيموثي هاريس “Timothy Harris” قد استبدل قناة الاستثمار المعروفة بصندوق إغاثة الإعصار العام الماضي بصندوق التنمية المستدامة، وتمكن من جعله المسار الأكثر مباشرة للحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/964303/St_Kitts_and_Nevis_CBI.jpg