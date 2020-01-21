فيوجن سولار من هواوي بأسعار طاقة مسواة أعلى تزيد من شعبية الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم عقد قمة مستقبل الطاقة العالمية في المركز الوطني للمعارض في أبو ظبي في الفترة بين 13-16 كانون الثاني/يناير، 2020، ما يمثل أكبر مؤتمر للطاقة المستقبلية والاستدامة يتم عقده في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعرض شركة هواوي في القمة حل الطاقة الشمسية الذكية لمرافق الطاقة الشمسية على مستوى شركات الطاقة والطاقة الموزعة، على أساس مبدأ “الذكاء الاصطناعي يرقي فيوجن سولار لسعر كهرباء مسوى أعلى.”

مرافق طاقة شمسية على مستوى شركات الطاقة: ترقيات ذكية لسعر الكهرباء المسوى الأعلى

يستخدم حل الطاقة الكهروضوئية الأرضية الواسع المبتكر منهواويمحولات السلسلة الذكية بقدرة 1500 فولت، ويشتمل على مزيج من أجهزة التتبع والوحدات ثنائية الجانب، التي تم تعزيز قدراتها في توليد الطاقة عن طريق خوارزميات تتبع التعلم الذاتي. يعتمد النموذج المعروض، SUN2000-185KTL-H1 (SUN2000-185KTL)، رقاقةهايسيليكونالذكية ومحولات التحويل الذكية، لتزويد العملاء بحل الوقفة الواحدة.

تلقى مشروع الـ 300 ميغاواط في سكارا أدنى عرض تعرفي في العالم في العام 2018. تم دعم أول محطةطاقة شمسيةعلى نطاق واسع في المملكة العربية السعودية من خلال حلولالطاقة الشمسيةالكهروضوئية الذكية التي تبلغ قدرتها 1500 فولت، وتم توصيلها لأول مرة بشبكة المرافق الكهربائية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وأظهر مرفق الطاقة الشمسية ذاك أداءً رائعًا منذ ذلك الحين، مع نسبة أداء قصوى بلغت 92٪. التصميم المتعدد أم بي بي تي المدمج في عواكس السلسلة SUN2000 يقلل من عدم تطابق السلسلة الكهروضوئية، ما يؤدي إلى عائدات طاقة مرتفعة جدا.

حصل نموذج الطاقة الشمسية من هواوي SUN2000-185KTL على التقدير في قمة الطاقة الجديدة العالمية، وفاز بجائزة مجلةالطاقة الشمسية(بي في) للعام 2019. يقلل المزيج الفريد من تقنياتالذكاء الاصطناعيوالطاقة الشمسية منالسعر المسوى لمحطات الطاقة الشمسية، مع ترقية تجربة العملاء بشكل كبير، ما يمثل نقطة انطلاق لتحقيق النجاح في الشبكة عصر التكافؤ. وقال السيد إيكهارت كي غوراس، ناشر مجلة الطاقة الشمسية، “يمكن لعواكس السلسلة المتعددةأم بي بي تيأن تتعامل بشكل أفضل مع تقلبات انعكاس الضوء، وهذه القدرة تعد بأن تكون محركًا آخر لزيادة تبني هذه السلسلة“.

تشخيص منحنى I-V الذكي: إعادة تعريف التشغيل والصيانة، مع سلامة ذكية

يمثلتشخيص هواوي الذكي I-Vأول تقنية متطورة معتمدة منشركة التراخيص تي يو فييتم تطبيقها على نطاق تجاري واسع، مع أكثر من 5 غيغاواط مركبة، من الجهزة التي تم تركيبها. تشخيص هواوي الذكي I-V 3.0، وهو ترقية العام 2019، قادر على إجراء المسح عن بُعد لمرفق كهروضوئي بقدرة 100 ميغاواط في غضون 15 دقيقة فقط، وتوليد تقارير تلقائية بناءً على النتائج التي توصل إليها. يعمل عنصر التعلم الذاتيالذي يعمل بالذكاء الاصطناعيعلى تجميع تجربة تشخيص منحنى I-V وتحسين نماذج الأعطال، دون الحاجة إلى الفحص في الموقع، وإدخال تشغيل وصيانة مرفق الطاقة الشمسية إلى العصر الذكي.

الكهروضوئية الموزعة: محطات أكثر أمانًا وتجربة محسّنة في جميع المجالات

في سيناريوهات الطاقة الشمسية الموزعة، توفرهواويمحولات ثلاثية الطور SUN2000-20KTL-M0 و SUN2000-100KTL-M1 الفائقة.

يتميز SUN2000-20KTL-M0 بتقنية AFCI التي تعمل بالذكاء الاصطناعيوالتي تحدد كل أخطاء القوس، وتقطع الدائرة في غضون ثانيتين. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام التعلم الذاتي بالذكاء الاصطناعي للحماية من مخاطر الحرائق، لمحطات الطاقة الكهروضوئية الموزعة بشكل آمن.

من المقرر إطلاق نموذج SUN2000-100KTL-M1 الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط وأفريقيا في أواخر العام 2020. يقلل وجود خوارزمية تتبع ذكية متعددة الذروة بشكل فعال من عدم تطابق السلسلة، وتضمن توليد طاقة فعال بكفاءة أوروبية رائدة في الصناعة تبلغ 98.4٪. يوفر التصميم الخالي من الصمامات درجة عالية من الموثوقية. إن حاوية IP66 المغلقة بالكامل هي أكثر من مجرد كافية لتحمل الظروف الصحراوية الصعبة التي تتميز بها العديد من أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويستند أكبر مشروع طاقة موزعة على السطح في الإمارات العربية المتحدة إلى حلهواويالموزع. منذ ربط المرفق بالشبكة في تموز/يوليو 2017، تعمل المحطة التي تبلغ طاقتها 25.8 ميغاواط بشكل مستقر في مناخ شديد الحرارة ودافئ بمعدل عطل قدره صفر، مما يوفر طاقة نظيفة وموثوقة لـشركة دبي دي بي وورلد.

ستواصل هواوي العمل مع شركاء وعملاء متشابهين في التفكير في صناعة الطاقة الجديدة، لدمج تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة المتقدمة مثل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، في قطاع الكهروضوئية، وتسهيل رقمنة المرافق الكهروضوئية.

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