فينا ميلك بين أفضل العلامات التجارية العشر الأعلى قيمة في منتجات الألبان، و التَمَيّز الغيرمسبوق في الصناعة في العديد من التصنيفات

هوشي منه، فيتنام, 5 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — فيتنام لمنتجات الألبان شركة مساهمة أصبحت (فينا ميلك) أحد أقيم العلامات التجارية في مجال منتجات الألبان بقيمة تقدر ب 2.4 بليون دولار أمريكي، طبقًا لما جاء في تقرير براند فاينانس 2021. واحتلت الشركة أيضًا مرتبة متقدمة بي ثلاث تصنيفات أخرى عالمية للطعام والشراب هذا العام

تُعد براند فاينانس خبير استشارات استراتيجي وأداة تقييم رائدة ومستقلة للعلامات التجارية مقرها المملكة المتحدة وتقيم سنويًا 5000 علامة تجارية من أكبر العلامات التجارية العالمية عبر 23 قطاع، وترتبهم بناءً على معايير متعددة.

هذا العام، تعتبر فينا ميلك الممثل الوحيد لدول جنوب شرق آسيا، والتي ضمنت مرتبة متقدمة في أربعة تصنيفات لبراند فاينانس، تضم العلامات التجارية العالمية الأكثر قيمة، وعلامات منتجات الألبان الأكثر قدرة والأقوى، وتصنيفات المنتجات الغذائية الأكثر قيمة.

أبرزت النتائج قدرة نمو فينا ميلك ومرونتها خلال التحديات التي نتجت عن وباء كوفيد-19 بما في ذلك اضطراب سلسلة التوريد العالمية، وانخفاض الطلب على المنتجات، والعادات الاستهلاكية المتغيرة.

وحديثًا، احتلت الشركة المرتبة 36 بين أفضل 50 منتج عالمي للألبان طبقًا لبليمسول 2021 بالنظر إلى عائدات البيع، وأصبحت الشركة الوحيد من جنوب شرق آسيا على قائمة الشركات المرموقة.

“بعد 45 عام من التطوير المستمر، احتلت فيناميلك مكانة بارزة في التصنيفات العالمية فيما يتعلق بالدخل وقيمة العلامة التجارية. ، وتعتبر هذه الإنجازات دليلًا على ما حققناه، كما أنها تعزز بقوة التزامنا بالسعي باجتهاد أكبر، لنقدم أكثر المواد الغذائية فائدة سواء للمستهلكين المحليين أو الدوليين، فضلًا عن دفع العلامة التجارية الفيتنامية داخل السوق العالمي” طبقًا لما قالته السيدة مي كيوي ليان، الرئيس التنفيذي لفينا ميلك

وفضلًا عن الحفاظ على استقرار الإنتاج والأعمال، تنفذ فينا ميلك بفاعلية حملات إعلانية مجتمعية لدعم الحياة الصحية، كما صعدت من إجراءاتها ضد كوفيد-19 دعمت فينا ميلك الدولة والمجتمع الدولي بالتمويل، والتبرع باللقاح، إلى جانب تقديم ما يزيد عن 6 مليون منتج قدرت قيمتها بحوالي 4.2 مليون دولار.

تحافظ فينا ميلك على زخم النمو وسط الوباء

وتملك فينا ميلك حاليًا 16 مصنع، من بينها 13 مزرعة منتجات ألبان عالمبة، ومشروع منتجات ألبان واسع النطاق في لاوس والتي تقدم ما يزيد عن 250 من وحدات إدارة مخزون المنتج. وخلال الوباء، استمرت فينا ميلك في الحفاظ على استقرار العمليات مع نمو ملحوظ في حجم الصادرات. خلال النصف الأول من عام 2021، قُدرت قيمة صادرات الشركة بمبلغ 121.5 مليون دولار، متباهية بمعدل النمو الربحي الذي يصل ل 13.1% مقارنة بعام 2020.

بالإضافة إلى توسيع نظاقها الدولي، وأنها أصبحت واحدة من ال 30 شركة الرائدة في منتجات الألبان بالنظر إلى عائد المبيعات، فإنها تؤمن باستمرار بالتعاون الدولي لرفع قدرتها الإنتاجية سواء محليًا أم خارجيًا.

تتمتع فينا ميلك بشركات تابعة، ومشاريع مشتركة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزيلاندا، ولاوس، وكامبوديا، وحديثًا في الفلبين من خلال المشاريع المشتركة مع ديل مونت- المُصنع والموزع الفلبيني الرائد لمنتجات الطعام والشراب. خلال عام 2021، حددت الشركة مستهدف الدخل ب 2.7 بليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.1% سنويًا.

نبذة عن فينا ميلك

تأسست شركة فينا ميلك عام 1976، وهي شركة تغذية رائدة في فيتنام، وتخدم العملاء في 56 دولة. وإيمانا منها بأن تصبح علامة تجارية دولية في قطاع الطعام والشراب، وعلامة تجارية موثوقة للمستهلكين في المنتجات الغذائية والصحية، تلتزم فينا ميلك بتقديم منتجات عالية الجودة تحترم الحياة والمجتمع، وتسعدهم وتقدر مسؤوليتها عنهم.

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