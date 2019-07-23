الإصدارات المحسّنة من نظام أيقوص تهدف إلى تسريع عملية تحوّل المدخنين إلى البدائل الأقل ضرراً

فيليب موريس انترناشونال تطلق منتجها الرائد لتسخين التبغ في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 يوليو 2019: أطلقت شركة فيليب موريس انترناشونال، الشركة العالمية الرائدة في مجال الابتكارات الخالية من الدخان والمثبتة علمياً، رسمياً نظامي “أيقوص 3″ و”أيقوص 3 ملتي” لتسخين التبغ في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم توفير هذين المنتجين في وقتٍ سابقٍ من هذا العام في السوق الحرة بدبي، وستوفر هذين النظامين اعتباراً من الآن في متاجر التجزئة في جميع أنحاء الدولة.

وتعد دولة الإمارات أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تبدأ ببيع منتجات الشركة الخالية من الدخان، لتزويد المدخنين البالغين، الذين لن يقلعوا عن التدخين، ببدائل أفضل من السجائر التقليدية. ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها شركة فيليب موريس انترناشونال لإنشاء مستقبل خال من الدخان لأكثر من مليار مدخن بالغ حول العالم والأشخاص الذين يهتمون بهم.

وتعليقاً على الإطلاق، قال تاركان ديميرباس، رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة فيليب موريس انترناشونال: ” وفقاً لأحدث تقديرتنا، يوجد أكثر من 9 ملايين مدخن بالغ في دول مجلس التعاون الخليجي. ولعل الإقلاع عن التدخين هو أفضل قرار يمكن لهؤلاء الأشخاص اتخاذه من أجل صحتهم، لكنهم على الأرجح لن يفعلوا ذلك. يسعدنا أن نقدم لهم بديلاً أفضل من الاستمرار في التدخين. يؤكد إطلاق نظام أيقوص 3 على التزامنا بتقديم منتجات مبتكرة ومتطورة تقنياً ومثبتة علمياً يمكنها أن توفر للمدخنين البالغين خيارات ومنتجات أفضل تقلل من المخاطر وضرر المواد الكيميائية الناتجة عن السجائر التقليدية بنسبة 95%.* ويوفر التزامنا بتطوير منتجات مبتكرة من التبغ والنيكوتين حلاً حديثاً للحد من الضرر الناجم عن التدخين، يصب في نهاية المطاف في صالح المجتمع والصحة العامة”.

يتلخص الفرق الأساسي بين السجائر التقليدية وأجهزة أيقوص في عدم وجود عملية الاحتراق، حيث يستخدم جهازي “أيقوص 3″ و”أيقوص 3 ملتي” شفرة من السيراميك لتسخين التبغ إلى درجة حرارة محددة ودقيقة تبلغ حوالي 350 درجة مئوية و هي أقل من النقطة التي يحدث فيها الاحتراق. ومن خلال تسخين التبغ بدلاً من حرقه، يوفر المنتج طريقة أكثر نظافة للاستمتاع بالتبغ بدون دخان ولا رماد ورائحة أقل.

ويعد أيقوص منتجاً رائداً عالمياً في مجال تسخين التبغ، حيث توقف حوالي 8 مليون مدخن بالغ** حول العالم بالفعل عن التدخين وبدأوا باستخدام نظام أيقوص. وتهدف الشركة من خلال نظام “أيقوص 3” الجديد إلى تطبيق ملاحظات العملاء لتقديم منتج أكثر تطوراً ومصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، فعملت على تطوير تصميم الجهاز وتحسين وظائفه ليناسب الأشخاص الذين يبحثون عن منتجٍ أكثر سهولة. ويتميز نظام “أيقوص 3” المبتكر بحامل وشاحن أصغر وقدرات شحن أسرع، ما يسهل استخدامه أثناء التنقل؛ بينما يتيح النظام الثوري “أيقوص 3 ملتي” للمستهلك الاستمتاع بالتدخين المستمر دون إعادة شحن الجهاز لغاية 10 استخدامات.

جدير بالذكر أن شركة فيليب موريس انترناشونال استثمرت أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي في البحث والتطوير وإنتاج بدائل بمخاطر منخفضة للتدخين، وستواصل الشركة عملها على ذلك لتشجيع المدخنين الحاليين على التحول لاستخدام هذه البدائل في حال لم يقرروا الإقلاع نهائياً عن التدخين. وتسعى الشركة إلى تحوّل ما لا يقل عن 40 مليون من مدخني سجائر فيليب موريس انترناشونال إلى منتجات الشركة الخالية من الدخان بحلول العام 2025.

معلومات مهمة : قد لا تكون نسبة المخاطر أقل بـ 95% بالتحديد. منتجات أيقوص ليست خالية من المخاطر.

* أُخذ متوسط نسبة الضرر المنخفضة في مستويات مجموعة واسعة من المواد الكيميائية الضارة (باستثناء النيكوتين) بالمقارنة مع دخان السيجارة المرجعية (3R4F).

** المصدر: نتائج المكالمة الجماعية للربع الثاني لعام 2019 في شركة فيليب موريس انترناشونال، بتاريخ 18 يوليو 2019. سيتم تحديث هذه النتائج بعد المكالمة الجماعية للربع الثالث لعام 2019.

فيليب موريس انترناشونال: نقدم مستقبل خالٍ من الدخان

تقود شركة فيليب موريس انترناشونال تحولاً في صناعة التبغ لخلق مستقبل خالٍ من الدخان واستبدال السجائر التقليدية بمنتجات خالية من الدخان بالنسبة للمدخنين البالغين الذين سيستمرون في التدخين، بما يصب في مصلحة المجتمع والشركة والمساهمين فيها. فيليب موريس انترناشونال هي شركة تبغ عالمية رائدة تعمل في تصنيع وبيع السجائر والمنتجات الخالية من الدخان والأجهزة والملحقات الإلكترونية المرتبطة بها، وغيرها من المنتجات المحتوية على النيكوتين خارج أسواق الولايات المتحدة. تعمل الشركة أيضاً على بناء مستقبل يعتمد على فئة جديدة من التدخين. تعد المنتجات الخالية من الدخان، رغم كونها غير خالية من المخاطر، خياراً أفضل بكثير من الاستمرار في التدخين. تهدف فيليب موريس انترناشونال إلى ضمان أن تكون المنتجات الخالية من الدخان تلبي تفضيلات المستهلكين البالغين والمتطلبات التنظيمية الصارمة، من خلال قدراتها متعددة التخصصات في تطوير المنتجات والمرافق الحديثة والإثباتات العلمية. تشتمل محفظة منتجات أيقوص الخالية من الدخان على منتجات تبخير خالية من الاحتراق والنيكوتين. وتقدر الشركة أنه ومنذ تاريخ 31 يوليو 2019 فقد توقف حوالي 8 مليون مدخن بالغ حول العالم عن التدخين وبدأوا باستخدام منتجاتها لتسخين التبغ والذي يتوفر حالياً في 48 سوقاً في مدن رئيسية حول العالم تحت العلامة التجارية IQOS. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.pmi.com و www.pmiscience.com.

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