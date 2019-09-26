فيفا الكويت تجدد عقدًا يمتد لعدة سنوات لضمان الدخل ومكافحة الاحتيال مع سوبيكس

توقيع عقد الخدمات المدارة لثلاث سنوات

الرياض، المملكة العربية السعودية، 25 سبتمبر/أيلول، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم سوبيكس “Subex“، الشركة الرائدة في تقديم حلول الاتصالات، عن إرساء عقد لثلاث سنوات مع شركة فيفا “VIVA”، مشغل خدمات الاتصالات الأسرع نموًا والأكثر تطورًا في الكويت، بهدف توفير حلول نظام ضمان الدخل “ROC Revenue Assurance” ومكافحة الاحتيال “ROC Fraud Management” وفق نموذج الخدمات المدارة. ويمثل ذلك تجديدًا للعقد المسبق بين الشركتين بهدف تقديم حلول ضمان الأعمال ومكافحة الاحتيال. وتعد شركة فيفا إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية “STC”، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات الرقمية العالمية في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا، والتي أثبتت وجودها سريعًا في السوق بفضل منهجها المرتكز على العملاء والموظفين.

وتستهدف المشاركة مساعدة فيفا الكويت في الإسراع من توجهها نحو الرقمنة عبر القطاعات المختلفة، ودعمها في العديد من الابتكارات التي تتضمن الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. وفي ضوء تركيز فيفا الكويت بشدة على الجيل الخامس، من المتوقع أن تتدفق عائدات جديدة على المشغل، وهو ما يلزم إمكانيات متطورة لضمان الأعمال، ومكافحة الاحتيال، والتأمين. وبالنظر إلى ريادة شركة سوبيكس في هذا المجال، وريادتها الآن في مفهوم الثقة الرقمية، فإنها ستواصل تقديم قيمة لفيفا الكويت.

وفي هذا الإطار، يشير ساي ديفاتا “Sai Devata”، المراقب المالي لدى فيفا الكويت، قائلاً: “نحن نعمل مع سوبيكس منذ قرابة العقد، وشهدنا تحقيق قيمة في العلاقة. وحققنا درجة عالية من أتمتة العمليات والفعالية من خلال مشاركتنا مع سوبيكس، ونحن حريصون على المضي قدمًا مع الزخم الجماعي. ومن خلال مجموعة الحلول المتجددة التي تمتزج بتقنيات الذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي، نرى فرصًا عظيمة في المستقبل في إطار هذه الشراكة. وكانت خبرات سوبيكس العريضة في مجال ضمان الأعمال ومكافحة الاحتيال مقترنة بسابقة أعمالها الرائعة هي حجر الزاوية وراء تمديد هذا العقد. وكذلك، فقد أدى تركيزها الكبير على الثقة الرقمية بما يتماشى مع أولوياتنا في ضمان الأعمال في العالم الرقمي إلى التوافق التام بيننا. ونتطلع إلى المرحلة التالية من هذه الشراكة”.

وعلى الجانب الآخر، أشار شانكار رودام “Shankar Roddam”، مدير العمليات في سوبيكس، “ينظر إلى فيفا الكويت باعتبارها لاعبًا مبتكرًا في سوق عالي التنافسية وهي بارعة للغاية في الاستفادة من التقنية لتقديم قيمة حقيقية للأعمال. ويعد ترسية تمديد العقد بمثابة تأكيد على قدرتنا على تأمين مبادرات ابتكار الأعمال في فيفا باستخدام مزيج من الخبرات التقنية والخبرات في المجال. ومع خطط فيفا في الدخول إلى سوق الجيل الخامس، من المتوقع أن تكون المرحلة القادمة من رحلتنا أكثر إثارة وستشهد تعاونًا وثيقًا. ونحن نقدر بشدة شراكتنا مع فيفا كما إننا على ثقة من قدرتنا على تحقيق قيمة”.

نبذة عن سوبيكس

تعد سوبيكس شركة رائدة في تمكين الثقة الرقمية وتطوير مزودي خدمات الاتصالات. ومنذ تأسيسها عام 1992، قضت سوبيكس أكثر من 25 عامًا في تقديم خدماتها لثلاث أرباع أكبر 50 شركة عالمية في تقديم خدمات المحتوى على تحقيق ميزة تنافسية. ومن خلال الاستفادة من البيانات التي يتم تجميعها عبر الشبكات، والعملاء، والأنظمة وبالاقتران مع معرفتها الميدانية وإمكانيات حلولها الرئيسية، تساعد سوبيكس مزودي خدمات المحتوى على قيادة نماذج الأعمال الجديدة، وتحسين خبرات العملاء ودعم الشركات.

وتستفيد سوبيكس من محفظة منتجاتها الحائزة على جوائز في مجالات مثل ضمان الأعمال، ومكافحة الاحتيال، وضمان الأصول، وإدارة الشركاء، وتقديم إضافة من خلال حلولها الرقمية التي من قبيل تأمين ورؤى إنترنت الأشياء.

نفذت سوبيكس أكثر من 300 عملية عبر أكثر من 90 دولة.

نبذة عن فيفا

تعد فيفا مشغل خدمات الاتصالات الأسرع نموًا في الكويت. ومنذ تدشين الشركة في عام 2008، تعني فيفا بتقديم “المزيد” لعملائها من خلال تحويل خبرات الاتصالات والمعلومات والترفيه لتلبية احتياجات العملاء اليومية. وفرضت الشركة نفسها سريعًا باعتبارها رائدًا في السوق من خلال منهجها الذي يركز على العملاء. وتسعى فيفا كي تكون العلامة التجارية الأولى في الكويت من خلال الشفافية، والمشاركة، والحيوية، والإنجاز. ولم تزل فيفا تستحوذ على حصة مهمة في السوق من خلال تقديم مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات واقتراحات المحتوى عالية القيمة، وشبكة الاتصالات الحديثة على مستوى الدولة، والخدمة العالمية. وتقدم فيفا سرعات إنترنت عالية، بالنظر إلى تنفيذ شبكة الجيل الخامس “5G” الأكثر تطورًا في الكويت مما يوفر تغطية فائقة وأداء رفيع المستوى وموثوقية عالية.

ولمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة فيفا في أحد فروعها الـ 99، أو من خلال تطبيق فيفا، أو موقع فيفا الإلكتروني www.viva.com.kw، أحد موزعيها المعتمدين في جميع أنحاء الكويت.

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