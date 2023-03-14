‫فيستاس تفوز بصفقة مشروع من 373 ميجاوات في جنوب إفريقيا، يتضمّن أول دفعة من توربينات الرياح  V163-4.5 MW

قامت شركة “ريد روكيت” لإنتاج الطاقة المستقلّة بتقديم طلب لإنتاج 373 ميجاوات من طاقة الرياح في محطات توليد الطاقة Brandvalley وRietkloof وWolf في مقاطعة كيب الغربية ومقاطعة كيب الشرقية في جنوب إفريقيا. يشمل الطلب تزويد وتركيب 64 توربينة من طراز V150-4.5 MWو12 توربينة V163-4.5 MW وخمسة توربينات الرياح .V162-6.2 MW Enventus وستقوم فيستاس بخدمة التشغيل والصيانة لتلك المحطات من خلال اتفاقيةActive Output Management 5000 (AOM 5000) ولمدّة 15 عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ريد روكيت، ماتيو برامبيلا: “لا تزال شركة ريد روكيت تستثمر وتدعم الحلول لأزمة الكهرباء في جنوب إفريقيا منذ أكثر من عقد من الزمن ولديها ما يزيد عن 1000 ميجاوات من مشاريع طاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الشمسية قيد التطوير أو قيد الإنشاء أو قيد التشغيل في البلد. ويسعدنا أن نواصل تقديم مساهمة كبيرة في هذا المجال لجنوب إفريقيا وبقية دول القارة”. وأضاف برامبيلا: “ستجلب تلك المشاريع استثمارات عديدة في المجتمع بقيمة 740 مليون راند على مدى 20 عاماً وسوف يبدأ العمل في هذه المشاريع في العام 2024.”

يتضمّن الطلب دفعة التركيبات الأولى من نوعها على مستوى العالم لتوربينات الرياح V163-4.5 MW من منصة فيستاس بقدرة 4 ميجاوات. ويتميّز محرّك V163-4.5 ميجاوات بزيادة في الإنتاجية نسبتها 18 في المائة في حقل دوران الشفرات ونسبة دوران عالية مما يتيح زيادة إنتاج الطاقة السنوية بنسبة تصل إلى 10 في المائة مقارنةً بمحرّك V150- 4.5 ميجاوات، وذلك وفقاً للظروف الخاصة بكل موقع. ويؤدّي ذلك إلى زيادة إنتاج الطاقة عند سرعة الرياح المنخفضة بشكلٍ كبير ويُحسّن القدرة على التنبؤ والاستقرار في الإنتاج، مما يؤدّي إلى الاستفادة الكبيرة من الرياح بالإضافة إلى الاستفادة من شبكة الطاقة.

من جهته قال المدير الأول للمبيعات وتطوير الأعمال في فيستاس، مالت ماير “أودّ أن أشكر ريد روكيت على ثقتهم بشركة فيستاس والتكنولوجيا المتطورة التي أحدثتها. فمن خلال ثلاثة أنواع مختلفة من توربينات الرياح المتطورة، يؤكد هذا الطلب أننا قادرون على تعزيز الأعمال التجارية من خلال تحسين عمليات التخطيط في كل موقع من مواقع العمل وفي مشاريع الرياح، وذلك باستخدام منتجات فيستاس المرنة والمتنوّعة. نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأنّ شراكتنا يمكن أن تقدّم مساهمة كبيرة في تمكين وتطوير الطاقة الموثوقة والمستدامة وبتكلفة منخفضة في جنوب إفريقيا”.

من المتوقّع تسليم التوربينات وتشغيلها بحلول عام 2024.

تقود فيستاس سوق طاقة الرياح في جنوب إفريقيا بقدرة تزيد عن 1.3 جيجاوات من الطاقة المركّبة والطاقة تحت قيد الإنشاء. تلتزم الشركة بمساهمة كبيرة في أهداف الطاقة المتجدّدة والحديثة في جنوب إفريقيا، والتي ستصل إلى 17.7 جيجاوات من طاقة الرياح بحلول عام 2030 وزيادة مصادر تلك الطاقة من 11٪ حالياً إلى حوالي 41٪ بحلول عام 2030.

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أندريس دومينغيز، اخصائي اتصالات

فيستاس البحر الأبيض المتوسط، ​​وأفريقيا والشرق الأوسط

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البريد الإلكتروني: andms@vestas.com

نبذة عن فيستاس:

تعتبر شركة “فيستاس” (Vestas) شريك عالمي في مجال حلول الطاقة المستدامة، حيث تقوم الشركة بتصميم وتصنيع وتركيب وصيانة توربينات الرياح المولدة للكهرباء في جميع أنحاء العالم. تعمل “فيستاس” على إنتاج أكثر من 164 جيجاوات من الكهرباء من توربينات الرياح في 87 دولة. تعتبر “فيستاس” الشركة السباقة والرائدة في مجال تركيب مولدات الكهرباء من طاقة الرياح والأولى في هذا المجال بين نظراءها على مستوى العالم. توظف “فيستاس” إمكاناتها الرائدة والمتطورة بمعالجة البيانات لتوربينات الرياح قيد الخدمة حالياً والمولدة لأكثر من 144 جيجاوات من الطاقة الكهربائية لتحليل مسارات الرياح التنبؤ بها بهدف استغلالها بالشكل الأمثل وتقديم أفضل الحلول لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وتتميز هذه الحلول بكفاءتها عن نظيراتها من الشركات. بالإضافة إلى التعاون مع عملاءنا، يعمل أكثر من 28000 موظف في “فيستاس” على توفير حلول مستدامة للطاقة لضمان صنع مستقبل أكثر إشراقاٌ.

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