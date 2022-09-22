فيديو عن أبرز أنشطة وفعاليات منطقة جمهور دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

بالتزامن مع استضافة مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022

دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي و الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية تنظمان منطقة للجمهور تحتضن تجارب رياضية وترفيهية مُلهمة من 5-9 أكتوبر في منارة السعديات

· الأساطير كريس بوش وفينس كارتر وشاكيل أونيل وأيزيا توماس ودومينيك ويلكنز يشاركون في تجارب “منطقة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين”

· عروض فنية وموسيقية حيّة مع كوكبة من النجوم من بينهم المطرب العالمي فابلوس

· شاكيل أونيل يقدم “أمسية إن بي إيه في أبوظبي “ ، احتفاءً بأولى مباريات الدوري في دولة الإمارات و الخليج العربي

· جلسات لصقل مهارات كرة السلة ضمن برامج دوري الناشئين “جونيور إن بي إيه أبوظبي”

· معلومات التذاكر وباقات الإقامة والبرامج الكاملة متاحة عبر NBAEvents.com/AbuDhabi وتطبيق الرابطة وقنواتها العربية على منصات التواصل الاجتماعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة ، xx سبتمبر 2022 : تنظم دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية “منطقة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين” خلال الفترة من 5-9 أكتوبر في منارة السعديات ، بالتزامن مع استضافة مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022 التي تشهد مواجهتين مرتقبتين بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، بطل دوري 2021، والمقرر إقامتهما يومي الخميس 6 أكتوبر والسبت 8 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس ، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات والخليج العربي.

وتحتضن ال منطقة برنامجاً حافلاً من ا لفعاليات الرياضية والترفيهية والعروض الفنية والموسيقية المستوحاة من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والتي تمنح الجميع فرصة التواصل مع كوكبة من أساطير كرة السلة ، والاستمتاع بعروض الفرق الترفيهية الرسمية للرابطة، إلى جانب المشاركة في جدول متنوع من أنشطة كرة السلة ، وفرصة شراء هدايا تذكارية حصرية محدودة الإصدار .

وقال سعادة صالح محمد الجزيري ، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي : “ تساهم منطقة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في إثراء التجربة الاستثنائية التي يحظى بها مجتمعنا وزوارنا من جمهور كرة السلة والعائلات والأصدقاء. وندعو الجميع للاستمتاع بهذه التجربة في منارة السعديات، سواء أثناء متابعة البث الحي للمباريات، أو المشاركة في أنشطة كرة السلة التفاعلية والعروض الترفيهية الرائعة. وتدعم هذه المبادرة خطواتنا للمضي قدماً في استراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة لأرقى البطولات واللقاءات الرياضية العالمية ، وتسليط الضوء على أفضل ما في أبوظبي، من كرم ضيافة أصيل ومعالم سياحية وطبيعية خلابة وتجارب ترفيهية وثقافية ملهمة “.

من جهته، قال جورج ايفازوجلو، نائب الرئيس ورئيس إدارة مشاركة المعجبين في أوروبا والشرق الأوسط في الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية : “ تستلهم المنطقة أجواء وإبداعات ومهارات وزخم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وتقدمها في أبوظبي ضمن تجربةً لا نظير لها تلبي تطلعات عشّاق وهواة كرة السلة والدوري الأمريكي والجمهور بصفة عامة. وتحتفي المنطقة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين من خلال برنامجها المتنوع من الأنشطة التفاعلية والتجارب الترفيهية الرسمية للدوري مع الحضور المميز لأساطيره، بالتزامن مع تنظيم أولى مبارياته في أبوظبي”.

يتضمن برنامج منطقة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين:

· عروض فريق الرميات الساحقة “دانك” والتميمة الرسمية لميلووكي باكس “بنغو”، وفريق الفقرات الترفيهية والتميمة الرسمية لأتلانتا هوكس “هاري ذا هوك” .

· عروض حيّة يُقدمها الفنان “ مستر دريبنج “ وبيلي كيد، المدير الإبداعي لمختبر الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية

· جلسات حوارية وورش عمل مع مجموعة من أبرز لاعبي الدوري الحاليين والمعتزلين وصناع المحتوى ونجوم الترفيه من جميع أنحاء العالم

· أنشطة لصقل مهارات كرة السلة، بما فيها جلسات دوري الناشئين “جونيور إن بي إيه أبوظبي”، وتحدي “إن بي إيه آيس باك ي تس “ مع فرصة الفوز بتذاكر لحضور المباريات

· فرصة التقاط صور مع النجوم والأساطير، وشراء تذكارات أصلية ، بما في ذلك كأس لاري أوبراين

· معارض وألعاب مستوحاة من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

· قائمة من أشهى المأكولات والمشروبات العالمية والإماراتية

· ملابس وتذكارات ال دوري محدودة الإصدار

وتشهد المنطقة أيضاً عدداً من العروض الخاصة منها:

الأربعاء 5 أكتوبر من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل ( بتوقيت الإمارات) عرض ترفيهي قبيل انطلاق مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022، مع فرق الفقرات الاستعراضية أثناء المباريات الرسمية لميلووكي باكس وأتلانتا هوكس، إلى جانب جلسات حوارية تجمع لاعبي وأساطير دوري المحترفين الخميس 6 أكتوبر من الساعة 7 مساءً حتى منتصف الليل (بتوقيت الإمارات) حفل مشاهدة البث الحي لأولى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022 الجمعة 7 أكتوبر من الساعة 8 مساءً حتى منتصف الليل (بتوقيت الإمارات) “ أمسية إن بي إيه في أبوظبي مع شاك” التي يقدمها الأسطورة شاكيل أونيل، وتشهد عروضاً لمنسق الأغاني “بليس” ، ومنسقة فريق ميلووكي باكس “شاونا”، إلى جانب العرض الرئيسي للنجم العالمي فابلوس السبت 8 أكتوبر من الساعة 7 مساءً حتى منتصف الليل (بتوقيت الإمارات) حفل مشاهدة البث الحي لثاني مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022 الأحد 9 أكتوبر من الساعة 9 مساءً حتى منتصف الليل (بتوقيت الإمارات) الأنشطة الختامية

تتوفر تذاكر دخول منطقة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليوم واحد بسعر 55 درهماً، وخمسة أيام بسعر 215 درهم ، ويمكن شراءها عبر NBAEvents.com/AbuDhabi ، ومتابعة حسابات الرابطة على منصات فيسبوك ، و إنستاجرام ، و تويتر (@NBAArabic) لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات باللغة العربية، بالإضافة إلى تحميل تطبيق إن بي إيه إيفنتس للاطلاع على النجوم المشاركين والفعاليات الخاصة المرتقبة . وسيجري الإعلان عن جميع الفعاليات والأنشطة قبل انطلاق الحدث .

يذكر أنه سيتم بث مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022 مباشرة في دولة الإمارات وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قنوات ( beIN SPORTS ) و( Sports Channel ) وعبر ( NBA League Pass )، خدمة الاشتراك التي تبث مباشرة مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مما يمنح الجمهور في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم فرصة متابعتها على شاشات التلفزيون ومنصات البث الرقمي والتواصل الاجتماعي. وتحظى المباريات والفعاليات المصاحبة بدعم مبادرة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الترويجية “زوروا أبوظبي”، وجاتوريد، و NBA 2K23 ، ونايك، وساب، وتيسو.

وتندرج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022 ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عديدة بين دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، والتي شهدت في نهاية شهر فبراير الماضي إطلاق أول دوري ناشئين لكرة السلة “جونيور إن بي إيه” في الإمارات بمشاركة 450 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً من 30 مدرسة في أبوظبي. وتتضمن الاتفاقية أيضاً إقامة تجارب تفاعلية بحضور نجوم كرة السلة الأمريكية الحاليين والمعتزلين، وإطلاق منصة استشارات اللياقة البدنية “إن بي إيه فيت”، وتنظيم دوري الألعاب الإلكترونية NBA 2K League خلال معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة. كما أصبحت الدائرة من خلال مبادرتها الترويجية “زوروا أبوظبي”، الوجهة السياحية والشريك الرسمي للرابطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والصين.

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاع ات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمزيد من المعلومات عن دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: tcaabudhabi.ae و visitabudhabi.ae .

لمزيد من المعلومات عن أجندة فعاليات أبوظبي، يرجى زيارة: inabudhabi.ae .

لمحة حول الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA :

تُعد الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية مؤسسة إعلامية ورياضية عالمية تهدف إلى إلهام الجميع في كل مكان وتعزيز تواصلهم من خلال روعة رياضة كرة السلة. وتنظم الرابطة خمسة دوريات رياضية للمحترفين، هي دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA ، ودوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية للسيدات WNBA ، ودوري الرابطة الوطنية لفئة التطوير NBA G League ودوري الألعاب الإلكترونية إن بي إي تو كي NBA 2K ، والدوري الأفريقي لكرة السلة.

ونجحت الرابطة في ترسيخ حضورها الدولي من خلال بث المباريات والبرامج الرياضية في أكثر من 215 دولة بما يزيد عن 50 لغة، بالإضافة إلى توفير منتجاتها للبيع في أكثر من 200 دولة ومنطقة في جميع أنحاء القارات السبع. وسجلت قوائم اللاعبين الدوليين المشاركين في بطولات الرابطة في بداية موسم 2021 – 2022 رقماً قياسياً بلغ 121 لاعباً دولياً من 40 دولة. تشمل الأصول الرقمية لـ NBA الشبكة التلفزيونية NBA TV والموقع الإلكتروني الرسمي NBA.com وتطبيق الهواتف الذكية NBA App وخدمة بث المباريات NBA League Pass .

وأنشأت الرابطة أحد أكبر المجتمعات على منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، حيث استقطبت أكثر من 2.1 مليار معجب ومتابع لجميع منصات الدوري والفرق واللاعبين. وتسعى الرابطة من خلال مبادرة NBA Cares إلى معالجة مختلف القضايا الاجتماعية المهمة من خلال العمل مع أهم منظمات خدمة الشباب الدولية الرائدة المعنية بدعم التعليم، وتنمية وتطوير الشباب والأسرة، والقضايا المرتبطة بالصحة.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1905313/NBADistrict.jpg

Hayley Fletcher, Hayley.Fletcher@bcw-global.com