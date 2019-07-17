فيتيل تطلق ثورة رقمية في فيتنام عبر شركتها التابعة الجديدة

هانوي، فيتنام، 18 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — وسط تطورات تقنية سريعة، تخوض شركات التكنولوجيا سباقا محموما لتزويد السكان المحليين بأحدث التطورات والابتكارات. وتستهدف شركة الاتصالات الفيتنامية الرائدة، فيتيل فعل ذلك عن طريق تأسيس شركتها الفرعية الثامنة الجديدة – شركة فيتيل للخدمات الرقمية. وتتمثل مهمة هذه الشركة الجديدة في تطوير استراتيجيات وتوفير حلول لخلق مجتمع رقمي في فيتنام.

وقال لي دانغ دزونغ، القائم بأعمال نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة فيتي، “ستركز شركة فيتيل للخدمات الرقمية على تطوير الاستراتيجيات في بعض الصناعات الرئيسية في البلاد بما في ذلك القطاع المالي الرقمي وقطاع خدمات البيانات والائتمان والتأمين والإعلان والتجارة الإلكترونية. نريد تحويل شركة فيتيل من شركة اتصالات تقليدية إلى شركة مقدمة للخدمات الرقمية ، مع لعب دور رئيسي في بناء الاقتصاد الرقمي في فيتنام”.

أحد الأهداف الرئيسية لنظام شركة فيتيل للخدمات الرقمية هو تطوير نظام مالي كامل على الجوال للسماح لجميع مستخدمي الهاتف المحمول بنقل واستلام الأموال والدفع عبر حساباتهم المحمولة أينما كانوا. وسيؤدي ذلك إلى إزالة الحواجز المادية التي تعترض توفير خدمات مالية رقمية آمنة وبسيطة للأشخاص في المناطق الريفية والنائية ممن لديهم إمكانية محدودة للوصول إلى الخدمات المالية التقليدية. وفقًا لرئيس مجلس الإدارة، ستكون هذه أيضًا بداية الثورة الرقمية في البلاد.

وقال السيد لي: “لن تؤدي هذه البنية التحتية المالية الرقمية والتجارة الرقمية إلى ربط الناس في جميع أنحاء البلاد فحسب، بل سنتعاون أيضًا مع الشركات ومجتمع الشركات الناشئة لإنشاء مجتمع غير نقدي. سيصبح هذا، في الوقت المناسب، الأساس لنظام الدفع الوطني والبنية التحتية المالية في فيتنام.”

تهدف شركة فيتيل للخدمات الرقمية إلى أن يكون لديها 26 مليون مشترك في نظامها وإنشاء 600,000 نقطة خدمة دفع بحلول العام 2025.

تطوير مجتمع رقمي هو أحدث مشروع لشركة فيتيل لمساعدة فيتنام على الاستمرار في مواكبة التكنولوجيا العالمية. على مدار العقود الثلاثة الماضية، أنشأت شركة الاتصالات الفيتنامية شبكة اتصالات تغطي معظم سكان البلاد. كما دخلت كذلك في صناعات أخرى بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات، وأمن الشبكات، والخدمات الرقمية.

نبذة حول شركة فيتيل

شركة فيتيل هي شركة الاتصالات الأكبر في فيتنام يشترك فيها 76 مليون عميل. لدى المجموعة أكثر من 20 شركة تابعة تعمل في مختلف الأعمال بما في ذلك الاتصالات والاستثمار والعقارات والتجارة الخارجية والخدمات الفنية. في العام 2014، بلغت إيرادات فيتيل 9.8 مليار دولار أميركي وحققت أرباحا بقيمة 2 مليار دولار أميركي، لتحتل المرتبة الأولى بين أكبر الشركات في البلاد من حيث الإيرادات. تعتبر فيتيل غروب واحدة من أكبر المستثمرين الفيتناميين في الخارج. تعمل حاليًا على تشغيل 9 شركات اتصالات في 9 دول في آسيا وإفريقيا وأميركا يشترك بها 13 مليون عميل.

الصورة: https://photos.prnasia.com/prnh/20190717/2526147-1-a