فيتيل تصبح أول شركة جوال تقدم خدمات شبكة الـ 5 جي في فيتنام

· يتمتع العملاء ببيانات الـ 5 جي غير المحدودة مجانا في مقاطعات هوان كيم وبا دينه وهاي با ترونغ

· فيتيل تستخدم معدات مستوردة ومن إنتاجها على بنية شبكة الـ 5 جي

· الاختبارات الأولية تكشف أن سرعة شبكة 5 جي من فيتيل تصل إلى ما بين 1.2-15 غيغابايت في الثانية

هانوي، فيتنام، 1 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مجموعة فيتيل عن إطلاق تجربة شبكة الـ 5 جي التجارية لتصبح أول مشغل شبكات جوالة في فيتنام تقدم خدمات الـ 5 جي للعملاء بعد فترة من الاختبارات التقنية.

يمكن للعملاء الذين يستخدمون الهواتف المحمولة المزودة بتقنية 5 جي في وسط مقاطعة هوان كيم ومنطقة با دينه ومنطقة هاي با ترونغ الاستمتاع الآن بخدمة 5 جي دون ترقية الشريحة. خلال الفترة التجريبية، ستوفر فيتيل بيانات 5 جي غير محدودة مجانًا، مما يتيح للعملاء تجربة مزايا الـ 5 جي من تقنيات الهاتف المحمول من حيث السرعة والاتصالية. خلال الفترة التجريبية، ستوفر فيتيل بيانات 5 جي غير محدودة مجانًا، مما يتيح للعملاء تجربة مزايا الـ 5 جي من تقنيات الهاتف المحمول من حيث السرعة والاتصالية.

تستخدم محطات فيتيل للإرسال والاستقبال الأساسية لـ 5 جي من الوصول غير المستقل (NSA)، وهي التكنولوجيا المستخدمة حاليًا من قبل شركات الاتصالات الرائدة في العالم مثل أس كي تليكوم و كي تي (كوريا الجنوبية) وفيرايزون (الولايات المتحدة) وفودافون (المملكة المتحدة). إلى جانب تحسين التغطية، تعمل هذه التقنية على زيادة السعة وتقليل التداخلات. يساعد عرض النطاق الترددي المحسن على زيادة سرعة 5 جي بعشرات المرات مع تقليل زمن الوصول بمقدار 10 مرات مقارنة بشبكة 4 جي.

جميع هوائيات 5 جي من فيتيل هي من النوع الفائق التقدم 64T64R (64 جهاز الإرسال و 64 جهاز الاستقبال) والتي تضاعف نصف قطر التغطية والسعة مقارنة بهوائيات 4T4R (4 أجهزة إرسال و 4 أجهزة استقبال) الشائعة الاستخدام في فيتنام.

تظهر الاختبارات الأولية أن سرعة 5 جي من فيتيل تصل إلى 1.2 – 1.5 غيغابت في الثانية – وهي الأعلى في فيتنام. يمكن للعملاء الذين يستخدمون خدمات 5 جي من فيتيل تنزيل أفلام أتش دي مدته 90 دقيقة في 30 ثانية فقط ،(أسرع بعشرات المرات من خدمات 4 جي، أو مشاهدة كرة القدم الحية، أو لعب الألعاب عبر الإنترنت بتجارب خالية من التأخير. علاوة على ذلك، ستوفر 5 جي من فيتيل سياق ازدهار تطبيقات AR / VR مثل السفر الافتراضي والتسوق الافتراضي … مما يساهم بشكل كبير في التغييرات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

في حفل الإطلاق، اتصلت فيتيل بمستشفى “فيت دوك” عبر شبكة 5 جي المطورة ذاتيًا للمجموعة ونظام الرعاية الصحية عن بُعد. ستقدم اتصالية 5 جي في الوقت الفعلي في المستقبل مساهمة مهمة في الفحص الطبي والعلاج والجراحة عن بعد في فيتنام.

وقال لو دانغ دونغ، الرئيس والمدير العام لمجموعة فيتيل: على غرار التعميم السابق للهواتف المحمولة في فيتنام، ستواصل فيتيل، باعتبارها أكبر مؤسسة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فيتنام، ريادتها في إنشاء مجتمع رقمي. تعد البنية التحتية للاتصالات المتطورة أمرًا ضروريًا للصناعة 4.0. أكملت مجموعة فيتيل النظام العام من البنية التحتية الرقمية والحلول الرقمية والتمويل الرقمي والمحتوى الرقمي والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وما إلى ذلك. وحتى الآن، لبت احتياجات بناء الحكومة الإلكترونية وتطوير الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي في فيتنام.

في فيتنام، تعتبر شركة فيتيل رائدة في مجال البحث عن معدات الـ 5 جي وتصنيعها. قامت شركة الاتصالات العملاقة باختبار خدمات 5 جي وتسويقها تدريجيًا، مما جعل فيتنام واحدة من أوائل الدول في العالم التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى 5 جي، ما يسهل تطبيق التقنيات الجديدة والتحول الرقمي الرائد.

بعد هانوي، ستستمر شركة فيتيل في توسيع شبكة 5 جي لإجراء اختبارات شبكة 5 جي التجارية مبكرًا في مقاطعة دا دانغ وهوشي منه.

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