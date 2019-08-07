فويا دي كابيتال تغير مستقبل استثمار رأس المال المغامر

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — شركة فويا دي كابيتال Vuja De Capital، التي ستنطلق في العام 2020، ستأتي بابتكارات واستراتيجيات لرواد الأعمال والمستثمرين لم تسبقها إليها أي من الشركات الموجودة حاليا. فعن طريق توفير ثروة من الموارد والتعليم لأصحاب الأعمال، يمكن لفويا دي كابيتال أن تزيد من احتمالات النمو الناجح، ما يعني مساعدة المستثمرين على تحقيق أرباح أكبر مع تعزيز قوة الأعمال الصغيرة في المجتمعات المحتاجة للخدمة المالية والمحرومة.

التركيز على التنوع

تركز فويا دي كابيتال بشكل كبير على التنوع العرقي والجنساني. العديد من رواد الأعمال الذين نساعدهم هم من النساء اللاتي يجلبن أفكارًا تجارية مذهلة تغير طريقة القيام بالأعمال. عندما يشترك المستثمرون مع مجموعة متنوعة من المؤسسين، فإن ذلك يحقق المساواة للأعمال الصغيرة – وللمجتمع بأكمله الذي توجد فيه هذه الأعمال الصغيرة. كلما كانت الشركات الصغيرة أكثر تنوعًا في أي منطقة محلية، زادت هذه المنطقة مما تقدمه للأشخاص الذين يعتبرونها وطنهم. وما من طريقة أفضل لمساعدة رواد الأعمال، بغض النظر عن عرقهم ونوع جنسهم، في تحقيق أحلامهم في إنشاء شركة صغيرة ناجحة.

فوائد لا تصدق للصناعات المدفوعة بالتكنولوجيا

في عالم التكنولوجيا الرقمية اليوم، تحتاج الشركات الناشئة إلى قدر كبير من الدعم من أجل الاستمرار والنمو. تقوم مجموعة متنوعة من رواد الأعمال بالابتكار في الصناعات بطرق جديدة كل يوم، وباتت لديهم القدرة على تجميع الثروة وتحسين التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء العالم. في كثير من الحالات، تحتاج جميع الشركات الناشئة إلى التوجيه والدعم، وهذا هو بالضبط ما تهدف فويا دي كابيتال إلى توفيره.

تشمل الصناعات المستفيدة من فويا دي كابيتال:

العملة الرقمية

بلوكتشين

تقنية النانو

الواقع المعزز والمختلط

برامج الذكاء الاصطناعي

مع هذه الصناعات التي تتجه نحو النجاح بسرعة فائقة، فإن المستثمرين الذين يشاركون في وقت مبكر لديهم الفرصة الأفضل لتحقيق أرباح عالية.

إلكومبانيرو

إذ تعني الشريك في اللغة الإنجليزية، هذه هي المبادرة التي تخلق الشراكات بين الشركات الناشئة والمدارس في المجتمعات المحرومة. عندما تستثمر فويا دي كابيتال في إحدى الشركات، فإننا نلتزم بأن نقدم للمنطقة التي نستثمر فيها من خلال التطوع بوقتنا، أو المساعدة في بناء المدارس، أو تقديم الموارد اللازمة بشدة في هذه المناطق. من خلال إنشاء شراكة بين الشركات عالية القيمة والمناطق المحتاجة، فإن الاستثمارات تذهب إلى أبعد من ذلك. تريد فويا دي كابيتال رفع مستوى شركات الاستثمار الرأسمالية بهذه الطريقة – لتقوية المجتمعات بأكملها.

حسب المؤسس جيسون مايا، “تعتمد فويا دي كابيتال على تحويل العقلية”.

الاتصال:

فينتي فينتي المحدودة

جيسون مايا

jasonmaya@vujadecapital.com