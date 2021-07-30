فندق فور سيزونز فيلادلفيا يرحب باختيار كورنيليا سامارا مديرًا عامًا

تركت سامارا فرع الفندق في ميامي لتنضم إلى الفرع الجديد بأطول ناطحة سحاب في فيلادلفيا

فيلادلفيا, 30 يوليو،2021 /PRNewswire/ — يعلن أول فندق خمس نجوم والوحيد في دليل فور بس للسفر في فيلادلفيا عن تعيين كورنيليا سامارا مديرًا عامًا للفندق. وتنضم كورنيليا سامارا إلى فريق العمل بفندق فورسيزونز فيلادلفيا بعدما تركت العمل في فندق فور سيزونز في نادي ركوب الأمواج “The Surf Club” بميامي.

كمواطنة عالمية بجدارة، ولدت سامارا في القدس كمواطنة ألمانية من جذور فلسطينية ونشأت منغمسة في مجال الضيافة. تمتلك عائلتها وكالة سياحة، حيث قادت جولات في الأراضي المقدسة في القدس، كما تتذكر منذ نعومة أظافرها السفر إلى المطار لتحية الضيوف القادمين والذهاب لتناول العشاء مع المجموعات السياحية.

تقول سامارا، “الضيافة تجري في دمي”، ما يعكس ليس فقط تاريخ عائلتها في هذا المجال بل استعدادها أيضًا لبناء حس مجتمعي داخل الفندق وخارجه. “الفندق أكثر بكثير من مجرد مكان للإقامة. فهو يتيح فرصة لخلق تجارب جميلة، وقد قدم فندق فورسيزونز ذلك لأجيال من سكان فيلادلفيا. إنني فخورة بالانضمام إلى فريق تم انتقاءه وتشكيله بعناية وإحكام في نسيج هذا المجتمع.”

كعاشقة للفن، جذبتها المجموعات الضخمة التي تم العثور عليها في مؤسسة بارنز و متحف فيلادلفيا للفنونإلى “مدينة الحب الأخوي”. اعتادت سامارا الاستمتاع برسم اللوحات الزيتية وصناعة الفخار، ولكن مع ضيق الوقت الآن، أصبحت تستمتع بتجربة الفن من خلال الذهاب إلى المتاحف وصالات العرض في كثير من الأحيان. “حب الفنون متأصل في داخلي، وتغمرني السعادة لأن هذه الأعمال الفنية التي لا مثيل لها على مرأى من عيني. لا أطيق الانتظار حتى تتاح لي الفرصة لاستكشاف العديد من صالات العرض في جميع أنحاء فيلادلفيا.”

بعد تخرجها من جامعة هاواي باسيفيك، انصب تركيزها في السنوات العشر الماضية من حياتها المهنية كمدير عام على العقارات الرئيسية. انضمت في عام 2018 إلى فندق فور سيزونز في “The Surf Club” كمدير عام. ستشرف سامارا في فيلادلفيا على مئات من أعضاء فريق العمل بالفندق، وتتطلع إلى العمل مع الفريق الحائز على جوائز.

“إنه لشرف لي أن أتواصل مع كل فرد من أفراد مجتمع فور سيزونز فيلادلفيا لتعزيز روح الزمالة بين أفراد فريق العمل”. ليست سامارا بالمديرة المتسلطة، ولكنها تفضل أن تحيط نفسها “بأشخاص يشبهونها فكرًا” ممن يمكنها الوثوق بهم والاعتماد على موهبتهم للقيام بأدوارهم. ورغم أن تصميم الفندق قد نال إعجابها، إلا أن أكثر ما أثار إعجابها هو روح المودة بين فريق العمل والأصالة. وتوضح سامارا، “هذه هي السمات الأساسية بالنسبة لي”. ثمة أشياء معينة يمكن للمدير العام أن يتدرب عليها، لكن الضيافة الحقيقية ليست من ضمنها، هنا، الضيافة صادقة ليست نابعة من الممارسة، بل من القلب.”

استمتعت سامارا بالعيش في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم أو زيارتها. في إحدى رحلاتها جابت سامارا العالم خلال شهر، وتوقفت في عدة محطات بجنوب شرق آسيا، كما عاشت كاملًا في سنغافورة.

رفيقتها المخلصة في السفر هي كلبتها الشيواوا، وبنبرة ضاحكة تستذكر سامارا قائلة، “لقد أحضرتها من ملجأ يُسمى Badass Brooklyn Animal Rescue.” “لقد أنقذوها من ملجأ قتل الحيوانات في جورجيا وأطلقوا عليها اسم “روزالين كارتر” أنا أطلق عليها فقط اسم “روزي”. سامارا وروزي على استعداد للسير في بنجامين فرانكلين باركواي واكتشاف كل ما تقدمه فيلادلفيا.

للتواصل:

ميليسا كينونس

مدير العلاقات العامة

فندق فورسيزونز فيلادلفيا، في مركز كومكاست

للاتصال وإرسال رسالة نصية: 3393-780-267

[email protected] com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1583819/Four_Seasons_ Hotel_Philadelphia_Cornelia_ Samara.jpg

شعار الفندق – https://mma.prnewswire.com/ media/1247891/Four_Seasons_ Hotel_Philadelphia_Logo.jpg