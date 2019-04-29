فندق برج العرب جميرا يعيّن ثلاثة من أشهر طهاة العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أبريل 2019: يفخر فندق برج العرب جميرا، الصرح العالمي الشهير، بالإعلان عن انضمام ثلاثة طهاة جدد إلى مطاعم “مجموعة جميرا” العشرة التي يديرها أشهر طهاة العالم، وهم “فرانكي سمبلات” و”كيم جويني ماورين” و”كاسبر كوردال” الذين حازوا بالمجمل على 7 نجوم ميشلان خلال آخر مسابقات الطهي التي شاركوا فيها. ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لعزم المجموعة على مواصلة ترسيخ مكانتها كعلامة رائدة عالمياً في مجال الضيافة الفاخرة، وبمثابة خطوة إضافية نحو تعزيز حضورها في عالم تجارب الطعام المتميزة، وفي أعقاب تعيين “مايكل إليس”، العضو المنتدب السابق لدليل ميشلان للمطاعم والفنادق، في منصب الرئيس التنفيذي للمأكولات في المجموعة.

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واكتسب “فرانكي سمبلات” و”كيم جويني ماورين” خبراتهما من مدرسة الطاهي الشهير المتميز جويل روبوشون، بينما عمل كاسبر كوردال إلى جانب أساطير في فنون الطهي مثل “روجر سوفرين”. وبفضل خبرتهم الطويلة، سيضيف الطهاة الثلاثة لمسة فريدة إلى مطاعم برج العرب. وسيرحب مطعم “المنتهى” بالشيف “فرانكي سمبلات” بينما سينضم الشيف “كيم جويني ماورين” إلى مطعم “سكاي فيو” والشيف كاسبر كوردال إلى مطعم “المحارة”.

وفي هذا السياق، قال “أنتوني كوستا”، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة جميرا والمدير الإداري لفندق برج العرب: “يسعدني أن أرحب بالطهاة فرانكي سمبلات وكيم جويني ماورين وكاسبر كورشال في برج العرب. فتجاربهم المميزة في عدد من أفضل المطاعم العالمية وثقافاتهم المتنوعة ومغامراتهم الريادية، ستمهد الطريق لرحلة رائعة للذواقة في أحد أشهر فنادق العالم”.

ويسعى فندق برج العرب جميرا إلى توفير تجارب طعام مثالية ترتقي لتطلعات الزوار، تماشياً مع تركيز مجموعة جميرا الدؤوب على الارتقاء بالمعايير السائدة في هذا القطاع القائم على التجربة التي يوفرها للذواقة.

من جهته، قال جوسيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: “نفخر بالإعلان عن انضمام ثلاثة من أشهر خبراء الطهي إلى فريق عمل فندقنا الأبرز في دبي. ويشكل هذا التعيين نقطة انطلاق نحو تجارب طعام أكثر تنوعاً وابتكاراً، إلى جانب تركيزنا المتواصل على الارتقاء بتجارب زوارنا، الأمر الذي يمثل عنصراً جوهرياً في هذا القطاع الفاخر. ونحن على ثقة بأن مشهد الطهي المتنوع في دبي سيحظى بإعجاب زوار الإمارة العام المقبل لدى انطلاق فعاليات اكسبو 2020، ويسعدنا التأكيد على استعدادنا الكامل لاستقبال الذواقة من مختلف أنحاء العالم في مطاعمنا التي يزيد عددها عن 60 مطعماً في دبي. وتمثل هذه خطوة البداية ضمن عدد من تجارب الطهي وتجارب العملاء المتميزة التي نعتزم الإعلان عنها في المستقبل القريب”.

نبذة عن مجموعة جميرا :

تتولى “مجموعة جميرا” الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والعضو في “دبي القابضة”، تشغيل مجموعة عالمية المستوى من الفنادق والمنتجعات الفخمة في الشرق الأوسط بما في ذلك فندق “برج العرب” الشهير عالمياً، و5 فنادق في أوروبا وأربعة في آسيا بالإضافة إلى 10 منشآت قيد الإنشاء والتطوير حول العالم.

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