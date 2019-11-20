فنادق ومنتجعات كراون بلازا في شراكة دولية مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال

فنادق كراون بلازا مقراً لبرنامج بناء مجتمعات الشركات المحلية الناشئة حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة 20 نوفمبر 2019: تبرم فنادق ومنتجعات كراون بلازا اتفاقية شراكة عالمية مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) سيتم إطلاقها خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (18-24 نوفمبر 2019).

ونظراً لكونها شريك الضيافة الحصري للشبكة العالمية لريادة الأعمال، ستُخصَّص بعض فنادق كراون بلازا حول العالم لتكون المناطق الجديدة للاجتماعات الشهرية لبرنامج Startup Huddle المُصمم لدعم رواد الأعمال وتعزيز النظام البيئي المحلي عبر تسهيل الوصول إلى المساحات المناسبة لتعاون رواد الأعمال في حل المشكلات وإلهام بعضهم البعض.

يذكر أنّ الشبكة العالمية لريادة الأعمال تضم أكثر من 15 ألف عضو في 170 دولة. وتُعدّ علامة كراون بلازا إحدى أضخم العلامات التجارية الراقية في العالم، وهي اليوم في خضمّ التطور والتوسّع عالمياً حيث تخطط لافتتاح ستة فنادق بارزة جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين بحلول العام 2020. وتشتمل مشاريع كراون بلازا المبتكرة التي تم تصميمها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لدى المسافرين، على مفهوم Plaza Workspace لتصميم ردهات العمل المشترك والذي يضم مساحات عمل مرنة ومناطق جانبية، بالإضافة إلى The Studio وهو مكان للاجتماعات يمكن حجزه على مدار الساعة. وستوفر فنادق كراون بلازا المختارة عبر هذه الشراكة إمكانية استخدام هذه المساحات التعاونية مجاناً أو بسعر مخفّض.

ويوفر تصميم الردهة المرن في فنادق كراون بلازا بيئة مثالية للقاء رواد الأعمال. ويُعدّ الاتصال المباشر لرواد الأعمال والشركات الناشئة اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، وفقاً لتقرير النظام الإيكولوجي العالمي للشركات الناشئة للعام 2019 الصادر عن Startup Genome والشبكة العالمية لريادة الأعمال. وقد كشف التقرير مؤخراً أن ارتفاع المعدلات العالية لـ “الترابط المحلي” أدى إلى نجاح الشركات الناشئة ومتانة بيئة ريادة الأعمال. هذا وزاد أصحاب المشاريع ذوي المستويات العالية من “الترابط المحلي” على وجه التحديد إيراداتهم أسرع بمرتين ممن حققوا ترابطاً محلياً منخفضاً.

وقال ليبي إسكولمي، نائب الرئيس العالمي في كراون بلازا: “إننا فخورون بشراكتنا مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال بهدف توفير الدعم للجيل القادم من رواد الأعمال أينما كانوا وتوفير مساحات مناسبة لاجتماعاتهم. وتأتي هذه الشراكة في الوقت المثالي لعلامة كراون بلازا حيث نقوم بتوسيع ردهاتنا المرنة ونحدّث تصميم الغرف في فنادقنا الرائدة في جميع أنحاء العالم. فمن مفاهيم الردهات المبتكرة إلى غرف الضيوف WorkLife الحاصلة على براءة الاختراع، توفر فنادقنا أفضل الخدمات للمسافر الحديث بغاية العمل ومجتمعات الأعمال المحلية”.

وسيتم إطلاق Startup Huddle برعاية علامة “كراون بلازا” غداً (19 نوفمبر) خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال عبر فعالية في فندق العلامة الذي تم تحديثه مؤخراً في أمريكا، “كراون بلازا أتلانتا بيريميتر” في رافينيا. ويستضيف الحدث جوناثان أورتمانز، مؤسس ورئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال إلى جانب ميريديث لاثام، نائبة رئيس كراون بلازا في الأمريكيتين، وسيلقي الحدث نظرة دقيقة على مشهد الشركات الناشئة في أتلانتا وكيف يُغذي التصميم المبتكر الإبداع والتعاون. ومن المقرر تنظيم العديد من الفعاليات في فنادق كراون بلازا حول العالم خلال عام 2020.

وعلّق أورتمانز بقوله: “تسرنا شراكتنا مع علامة كراون بلازا لمساعدتنا في تعزيز النظم الإيكولوجية الصحية لمساعدة رواد الأعمال من جميع الخلفيات على الازدهار. وتحتاج النظم الإيكولوجية المحلية الناشئة إلى الاتصال والكثافة، ويوفر الجو الحيوي في مفهوم ردهات كراون بلازا الجديدة مكاناً لتعاون رواد الأعمال وبناء المجتمع. وتعد علامة كراون بلازا من أوائل العلامات التي أدركت الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه، ونتطلع إلى رؤية المزيد من برامجنا ومجتمعاتنا وهي تستفيد من خدمات فندق كراون بلازا المحلية كمحور للابتكار والنمو في المجتمع”.

لمزيد من المعلومات حول الشراكة، يرجى زيارة genglobal.org/crowneplaza.

حول الشبكة العالمية لريادة الأعمال

تدير الشبكة العالمية لريادة الأعمال مجموعة من البرامج في 170 دولة تهدف إلى تسهيل بدء أي عمل تجاري لأي شخص في أي مكان. من خلال تعزيز التعاون والمبادرات الأعمق عبر الحدود بين رواد الأعمال والمستثمرين والباحثين وصانعي السياسات ومنظمات دعم ريادة الأعمال، تعمل الشبكة العالمية لريادة الأعمال على تزويد نظم بيئية أكثر صحة وتوسيع نطاقها مما يوفر المزيد من فرص العمل وتثقيف الأفراد وتسريع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي. للحصول على تفاصيل حول البرامج والمبادرات التي تشكل الشبكة العالمية لريادة الأعمال، يرجى زيارة genglobal.org. تابعوا الشبكة العالمية لريادة الأعمال على تويتر على: @ unleashingideas

حول كراون بلازا للفنادق والمنتجعات

تعد كراون بلازا للفنادق والمنتجعات واحدة من أسرع العلامات التجارية للفنادق نمواً على مستوى العالم. نحن في كراون بلازا متخصصون في مساعدة الضيوف على القيام بأعمالهم بشكل أفضل، والجمع بين خدمة الزملاء المعززة، والاتصال الدائم، والغرف المبتكرة، ومساحات العمل المشتركة المرنة. كل هذا يساعد الضيوف على أن يكونوا منتجين، ويشعرون بالحيوية وبناء علاقات هادفة مع عملائهم وزملائهم، أو المسافرين معم. غرف مجهزة بشكل جميل، برنامج Sleep Advantage® المميز، مرافق اللياقة البدنية على مدار 24 ساعة، مرافق الاجتماعات والفعاليات الأنيقة والمطاعم والبارات في الموقع. في فنادق كراون بلازا، نقدم تجربة يقودها التصميم وتمكنها من التكنولوجيا وذات صلة ثقافيًا بعالم السفر التجاري والترفيهي الحديث؛ ما يعني أنه يمكن للضيوف إعادة شحن أنفسهم والتحفز في أوقات الراحة ووقت العمل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.crowneplaza.com، وتواصلوا معنا على https://www.facebook.com/Crowne.Plaza ، تويتر www.twitter.com/crowneplaza وإنستاغرام www.instagram.com/crowneplaza

حول مجموعة فنادق إنترناشيونال كونتننتال (آي أتش جي)

مجموعة فنادق إنترناشيونال كونتننتال IHG® (InterContinental Hotels Group) (LON: IHG) رمزها في بورصة نيوورك (ADRs) (NYSE:IHG) هي شركة عالمية تضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية للفنادق، بما في ذلك Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, HUALUXE® Hotels and Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, voco™, Holiday Inn® Hotels & Resorts , Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, avid™ hotels, Staybridge Suites®, Atwell Suites™,

و Candlewood Suites® .

توفر آي أتش جي شراكات الامتياز أو التأجير أو إدارة أو تملك ما يقرب من 5,800 فندق وحوالي 865,000 غرفة فندقية في أكثر من 100 دولة، مع وجود أكثر من 1900 فندق قيد التطوير. تدير آي أتش جي أيضًا نادي مكافآت آي أتش جي IHG® Rewards Club، وهو برنامج الولاء العالمي الخاص بنا، والذي يضم أكثر من 100 مليون عضو مسجل.

مجموعة فنادق إنتركونتيننتالInterContinental Hotels Group PLC هي الشركة القابضة للمجموعة وهي مدرجة في بورصات بريطانيا العظمى ومسجلة في إنجلترا وويلز. يعمل أكثر من 400،000 شخص عبر فنادق ومكاتب الشركات التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال عالميًا.

يرجى زيارة www.ihg.com للحصول على معلومات وحجوزات الفنادق www.ihgrewardsclub.com و لمزيد من المعلومات حول نادي مكافآت آي أتش جي. للحصول على آخر الأخبار، يرجى زيارة: www.ihgplc.com/media وتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي على: https://twitter.com/ihgcorporate, www.facebook.com/ihgcorporate و www.linkedin.com/company/intercontinental-hotels-group.

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جيسون رولينز، آي أتش جي

Jason.Rollins@ihg.com

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