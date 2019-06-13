فنادق ومنتجعات فيرمونت ترفع إشغالها العالمي وترحب بأكثر من مليوني نحلة في مرافقها حول العالم

فيرمونت تدشن منصة رقمية جديدة تتيح مراقبة مباشرة لخلايا النحل وتحليلاً متعمقًا للعسل لزيادة التوعية بصحة النحل حول العالم

باريس، 13 يونيو / حزيران، 2019 /PRNewswire/ — احتفالاً بشهر التلقيح، أعلنت فنادق ومنتجعات فيرمونت “Fairmont Hotels & Resorts”، المؤسسة الرائدة في السياحة والممارسات البيئية السليمة، عن المرحلة التالية لبرنامجها الخاص باستدامة النحل مع تدشين مركز رقمي تفاعلي جديد، fairmontbeesustainable.com. وتم إنشاء المنصة الجديدة للمساعدة في توعية النزلاء والعاملين بفيرمونت بشأن أهمية صحة النحل العالمية وتشجيع الزوار على متابعة التحليل المتعمق، ومراقبة خلايا النحل في الوقت الفعلي، وأحدث الأخبار من مناحلها بالسطح العلوي وفنادق النحل التابعة للمؤسسة.

وفي هذا الصدد، أفادت شارون كوهين “Sharon Cohen”، نائب رئيس علامة فيرمونت التجارية قائلة: “بصفتنا أولى العلامات التجارية في الفنادق الفاخرة التي تطور برنامجًا شاملاً للنحل داخل الموقع، تعد فيرمونت رائدًا صناعيًا في دعم ممارسات الاستدامة، ولا يعد تطوير التزامنا المتواصل طوال السنوات العشر الماضية نحو إنشاء مبادرة لاستدامة النحل بمثابة استثناء”. وتضيف، “وتعتز فنادق فيرمونت حول العالم بشدة بالمساهمة في مجتمعاتها المحلية ومن خلال تنمية مناحل النحل في منشآتنا وموائل النحل المستدامة، كما إننا قادرون على التوعية بأهمية صحة الملقحات حول العالم”.

ولمشاركة النزلاء يوم في حياة نحلة فيرمونت، حملت العلامة التجارية لواء مشروع تجريبي رقمي مثير، يعد الأول من نوعه في صناعة الضيافة، من خلال تثبيت كاميرات وأجهزة لتتبع المنحل في خمس من منشآتها حول العالم. وتبرز بالمشروع فنادق فيرمونت ووترفرونت “Fairmont Waterfront” في فانكوفر، وفيرمونت واشنطن دي سي “Fairmont Washington D.C.“، وفيرمونت يانغتشينغ ليك “Fairmont Yangcheng Lake” في الصين، وفيرمونت ماونت كينيا سفاري كلوب “Fairmont Mount Kenya Safari Club“، وفيرمونت سان فرانسيسكو “Fairmont San Francisco“. وتعمل أحدث التقنيات على تتبع عدد من النحل الزائر والمسافة التي يقطعها في رحلته يوميًا بينما يتم تجميع بيانات العسل والتي تشمل تحليل الزهرة، والشجرة، ورحيق النبات المستخدم، وتصنيف اللون والدرجة طبقًا لمقياس فون “Pfund Scale” ونسبة الرطوبة.

ومن جانبها، أشارت لوري ديفيز أدامز “Laurie Davies Adams”، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، لمنظمة بولينيتور بارتنرشيب “Pollinator Partnership”: “إن الالتزام الذي تقدمه فيرمونت تجاه برنامج النحلة المستدامة يعمل على المحافظة على البيئة على نحو لا يقدر بثمن في جانبين متميزين: حيث توفر مناحل النحل وفنادق النحل بيوتًا استثنائية لمجموعة من أنواع النحل الملقح، كما تقدم العروض والبرامج المتميزة في كل من منشآت فيرمونت الفريدة إلهامًا وتعريفًا بشأن الأمور المتعلقة بالملقحات لكل من الزوار والموظفين على حد سواء”. وتضيف، “إنها حزمة مؤثرة، تشرك جمهور جديد بالكامل في الأمور المتعلقة بالملقحات عبر التفاعل في الطبيعة داخل الموقع”.

وحيث إن شهر يونيو / حزيران يشهد شهر التلقيح، تحتفل منشآت فيرمونت حول العالم من خلال أنشطة خاصة داخل الموقع تتضمن تجارب النزلاء التفاعلية، وقوائم أطعمة فريدة، وعروض إقامة مصممة خصيصًا. ويدشن فندق فيرمونت ووترفرونت في فانكوفر مجموعة مدونات الفيديو الخاصة بالفندق، تحت اسم الطنين “The Buzz” في محاولة لمشاركة أهمية النحل وتأسيس روابط إيجابية بالمجتمع عبر القصص القصيرة والهادفة. أما فندق فيرمونت يانغتشينغ ليك في كونشان بالصين فقد أعد حزمة كن مربي نحل “Be a Beekeeper Package” التي تتاح من يونيو / حزيران وحتى ديسمبر / كانون أول 2019 وتوفر قوائم أطعمة محورها عسل النحل في إطارين، الأول مرفق حصري للترحيب النحل، ودورات تدريبية مختصرة لمربي النحل. أما فندق فيرمونت أوركيد “Fairmont Orchid“ في جزيرة هاواي فأطلق جولة الحديقة النباتية والنحل “Botanical Garden and Bee Tour” للاحتفال بأهمية النحل في ثقافة هاواي، وعروض الطهي وجهود الاستدامة. وستعقد هذه الجولة التي تستغرق ساعة واحدة في 25 يونيو / حزيران وتتوج بتذوق العسل والمشروبات. وستتضمن هذه التجربة دراسة متعمقة للعديد من أنواع النباتات الاستوائية، ومناحل الفندق الأربعة التي تضم 80,000 نحلة، وممرات التنزه وسط الطبيعة التي تقطعها الشلالات المائية ومشاهد المحيط الخلابة.

ولقرابة 30 عامًا، التزمت فنادق ومنتجعات فيرمونت بالحماية الاستباقية للبيئات المحلية عبر برنامج شراكة الاستدامة من فيرمونت الحائز على جوائز، والذي يعد جزءًا من برنامج بلانت 21 “Planet21” التابع لفنادق أكور. وطوال العقد الماضي، ألزمت فيرمونت نفسها بتحسين الصحة العامة والمحافظة على أنواع النحل حول العالم، وأنشأت أكثر من 40 منحل وفندق للنحل البري في منشآتها حول العالم، والتي تضمنت مؤخرًا، أولى غارات فيرمونت على فرنسا مع فندق النحل الذي افتتح حديثًا بالمقر العالمي لمؤسسة أكور في باريس. وللنزلاء الذين يتطلعون لتعزيز دعمهم لصحة النحل بالمنزل، ستتيح العلامة التجارية فنادقها الصغيرة المخصصة للنحل هذا الصيف على الموقع الإلكتروني fairmontstore.com.

ولمزيد من المعلومات عن برنامج فيرمونت لاستدامة النحل وأهمية نحل العسل والنحل البري يرجى زيارة الموقع الإلكتروني fairmontbeesustainable.com.

نبذة عن فيرمونت

تشهد فنادق ومنتجعات فيرمونت الاحتفال بالمناسبات وصناعة التاريخ. وهي فنادق تاريخية ذات حضور غير مسبوق، وخبرات أصيلة ولحظات لا تنسى طالما جذبت الزوار إلى فيرمونت ووجهاتها منذ العام 1907. وليست فنادق بلازا “The Plaza” في مدينة نيويورك، وسافوي “The Savoy” في لندن، وفيرمونت سان فرانسيسكو “Fairmont San Francisco”، وفيرمونت بانف سبرينغز “Fairmont Banff Springs” وفيرمونت بيس هوتيل “Fairmont Peace Hotel” في شنغهاي سوى مثالاً لهذه الفنادق الأيقونية الفاخرة، والتي ترتبط دائمًا بالأماكن الخاصة التي توجد بها. وتشتهر الفنادق بخدماتها المتفانية، ومساحاتها العامة الرحبة، والمطبخ المستوحى من البيئة المحلية والحانات الصاخبة والردهات المميزة، ودائمًا ما تتعهد فيرمونت بعلامة تجارية فريدة قائمة على الرفاهية المدروسة التي لا يمكن أن تنسى بعد أي زيارة. ومع محفظة حول العالم تضم أكثر من 75 فندق، تعتز فيرمونت كذلك بشدة بجذورها العميقة داخل المجتمع وريادتها في مجال الاستدامة. وتعد فيرمونت جزءًا من مجموعة أكور، المجموعة العالمية الرائدة المتخصصة في الضيافة والتي تقدم خبرات فريدة وهادفة في 4,800 فندق ومنتجع ومسكن تغطي 100 دولة.

نبذة عن بولينيتور بارتنرشيب

تعد بولينيتور بارتنرشيب (P2) منظمة غير ربحية معفاة من الضرائب طبقًا لقانون الإيرادات الضريبية الأمريكي رقم 501 (ج)(3)، والمنظمة متخصصة بشكل حصري في حماية والتويعة بالملقحات وأنظمتها البيئية. وتتحمل الطيور، والخفافيش، والنحل، والفراشات، والخنافس، والثدييات الصغيرة التي تلقح النباتات مسئولية توفير ثلث احتياجاتنا من الطعام. وتعمل P2 مع المزارعين، ومربي النحل، والعلماء، والحكومات، ورجال الصناعة على تشجيع الإجراءات والسياسات التي تستفيد من الملحقات وتحميها والتوعية بأهميتها. ومن دون الاهتمام بالملقحات، ستكون الاقتصاديات الزراعة، ووارداتنا الغذائية، والبيئات الطبيعية المحيطة بنا معرضة للخطر. وفي 2018، احتفلت المنظمة بعامها العشرين من العمل والدعم للملقحات. وللتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.pollinator.org.

fairmont.com | group.accor.com

اتصالات وسائل الإعلام:

باتريشيا كورتني “Patricia Courtney”

أكور لوكشوري براندز “Accor Luxury Brands”

patricia.courtney@accor.com

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