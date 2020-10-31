فعاليات القمة الافتراضية لاتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين 2020م تُختَتم بدعوة لتسخير إمكانات رواد الأعمال لتحقيق نمو مستدام وشامل

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر

الرياض، 30 أكتوبر 2020م: برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، اختُتِمت في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات القمة الافتراضية لاتحاد رواد الأعمال الشباب، وأصدرت القمة بيانها الختامي بعد سلسلة من حلقات النقاش والعروض التقديمية من قبل رواد الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم، إذ عُقدت القمة خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر، تحت شعار “ريادة الأعمال مصدر للابتكار والصمود”.

وشكَّلت القمة منصة فريدة استضافت تحت مظلتها نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين الذين تبادلوا الأفكار والخبرات، وسلطوا الضوء على محور القمة الذي يدور حول 3 موضوعات رئيسية، وهي ريادة الأعمال والاقتصاد، والتغيير الجذري في ريادة الأعمال، والجوانب الاجتماعية والبيئية، كما انضم إلى القمة العديد من رواد الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم للاستفادة من بعضهم البعض وتوحيد مطالباتهم من قادة دول مجموعة العشرين.

وبهذه المناسبة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين 2020م: “أن الابتكار والصمود هما الدافع وراء ريادة الأعمال، وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي شهدناها وعشناها جميعًا خلال فترة جائحة كورونا، إلا أن عام 2020 أظهر مرونة رواد الأعمال والشركات الناشئة في سعيهم إلى تطوير فرص جديدة وإيجاد طرق إبداعية لاستعراض تميزهم في مجال ريادة الأعمال”.

ويشير البيان الختامي للقمة إلى الأولويات التي تم تحديدها من المقابلات والمسح العالمي لرواد الأعمال الشباب الذين عبَّروا عن التحديات والفرص التي تواجه أعمالهم والاقتصادات والمجتمعات التي يعملون فيها، واستندت توصيات القمة أيضاً إلى الأبحاث العميقة حول منظومة ريادة الأعمال في دول مجموعة العشرين التي أجراها أعضاؤها بشكل مشترك على مدى السنوات العشر الماضية مع شركاء المعرفة، ويتوافق البيان الختامي مع أولويات مجموعات العمل المختلفة في B20، وأبرزها مجال التنمية والتوظيف في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتُعَد الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من صناع العمل الرئيسيين في دول مجموعة العشرين، إذ يوظفون أكثر من ثلثي القوى العاملة في القطاع الخاص ويوفرون أكثر من 80 في المئة من صافي نمو الوظائف، وفي الوقت الذي يبدأ فيه العالم في إصلاح الضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي جائحة كورونا والبحث عن طرق لتسديد مستويات قياسية من الديون الحكومية، فإنه يجب الآن وأكثر من أي وقت مضى تسخير إمكانات رواد الأعمال من أجل تحفيز جيل جديد مرتبط بالنمو المستدام والشامل، وعلى ذلك ، أصدرت لجنة اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين 2020م التوصيات الخمس التالية الموجهة إلى قادة دول مجموعة العشرين وحكوماتهم.

1. معالجة المعوقات التي يواجهها رواد الأعمال الشباب في العالم للحصول على رأس المال

2. دعم برامج تدريب المهارات وتعليم ريادة الأعمال

3. تنمية اقتصاد المستقبل المستدام

4. معالجة معوقات التجارة بشكل هادف

5. تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي عبر الاستفادة من الرقمنة

وكانت فعاليات القمة الافتراضية قد انطلقت بتسليم الرئاسة من اليابان إلى الرئيس القادم لقمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وتلى ذلك العرض التقديمي لشركاء القمة من تقديم المدير الرئيسي لشركة “أكسنتشر” أرمين أوفانسوف والمدير العام العالمي للشركة فرانسيس هنترمان، واللذين أدارا بعد ذلك جلسة نقاش بعنوان “التكيف المحوري مع جائحة كورونا فيروس”، والتي شارك فيها كيتي س. لياو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أيدياباتيك” المحدودة IDEABATIC LTD.، وميكيلي فريزولي الرئيس التنفيذي لمجموعة “مانتا” Manta Group، ولوي ديبوزي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “هيلو ميديكال” Hello Medical.

وجاءت قائمة متحدثي وجلسات نقاش القمة التي عُقدَت على مدار يومين على النحو التالي:

الجلسة الأولى:

· العنوان: تأثير ريادة الأعمال على الاقتصاد

· المتحدثون:

o د. نبيل كوشك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء

o م. عصام الذكير نائب المحافظ للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)

o رياض الزامل مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة راز القابضة

o د. مازن الزايدي رئيس قطاع الابتكار وريادة الأعمال في وزارة الاستثمار

· مديرة الجلسة: د. أمل دخان الرئيس التنفيذي للشبكة العالمية لريادة الأعمال في السعوديةGEN Saudi

الجلسة الثانية:

· العنوان: التحول قبل وبعد جائحة كورونا – الوضع الطبيعي الجديد

· المتحدثون:

o د. سطام السبيعي من مركز المعلومات الوطني

o أضوى الدخيل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فلك للأعمال والاستثمار

o أيمن السند الرئيس التنفيذي لتطبيق “مرسول”

o د. هوغو ماسيدو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سمارت سيبيريشنز” Smart Separations

o ماتيو ديل أكوا الرئيس التنفيذي لشركة “أد فليكس سبا” ADFlexSpa

· مديرة الجلسة: بيان الغامدي مدير برنامج ريادة الأعمال في “مجتمع جميل”

الجلسة الثالثة:

· العنوان: ريادة الأعمال عبر الحدود

· المتحدثون:

o أروى البناوي مؤسس علامة أروى البناوي للأزياء

o عبد العزيز السيف المؤسس المشارك ومدير المنتجات في شركة “فييفو” FAYVO

o فنسان برونو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سبارك أب” Sparkup

o عماد جمعة مؤسس ورئيس “جيه جروب” JGroup

· مديرة الجلسة: فيرا فوتوريانسكي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة “فيريتاس فينتشرز” Veritas Ventures

الجلسة الرابعة:

· العنوان: بناء واستنساخ منظومة ناجحة لريادة الأعمال

· المتحدثون:

o د. نيراج سونالكار المدير التنفيذي لبحوث تصميم الابتكار البشري في جامعة ستانفورد

o د. هتان أحمد رئيس مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)

o د. زيجر ديجريف عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

o دانيال ويميه نائب الرئيس الأول في منظمة “فيوتشور برونور كندا” Futurpreneur Canada

o د. سارة غالب رئيس برامج احتضان الأعمال والتدريب في مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد)

· مديرة الجلسة: د. أمل دخان الرئيس التنفيذي للشبكة العالمية لريادة الأعمال في السعوديةGEN Saudi

الجلسة الخامسة:

· العنوان: جذب الاستثمار الجريء

· المتحدثون:

o أنيل راناديف الشريك الإداري في شركة “سوما كابيتال” SOMA Capital

o لو توني الشريك المؤسس والمدير لشركة “بليكسو كابيتال” Plexo Capital

o أحمد الشمري شريك في شركة “أس تي في” STV

o جريجوار سانتيه رئيس ومؤسس شركة “نكست ستيج آه أم” NextStage AM

· مديرة الجلسة: أريبا رحمن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “فريتباي” Fretbay ورئيس الفريق الفرنسي لاتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين

الجلسة السادسة:

· العنوان: التعليم والابتكار

· المتحدثون:

o ديفيد تشوي أستاذ ورائد أعمال في جامعة لويولا ماريماونت

o عزيز السعيد مؤسس مشارك ومدير العمليات في أكاديمية نون

o راكان العيدي مؤسس شركة ” شايزر” Chaizer

o كيفن “كاي” تشانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كاي” للتحليلات وأبحاث المسح المحدودة

o تيانتشي هان رئيس أكاديمية المستقبل بالصين

o د. راهول ميرشانداني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة “آريز أجرو” المحدودة Aries Agro Ltd.

· مديرة الجلسة: د. أسماء صديقي رئيس قسم المشاريع الخاصة في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

الجلسة السابعة:

· العنوان: ريادة الأعمال المجتمعية محفز للتنمية المستدامة

· المتحدثون:

o محمد عاشور مدير عام الاستدامة في شركة “آثار” للاستشارات

o محمد العريفي مدير عام تخطيط ريادة الأعمال للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)

o أوليفر موتشيزوكي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “فندسورفر” Fundsurfer

o ستيفاني ليماج الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة “ليماج” للميديا Limage Media Group

o فاطمة مونتيال رئيس الفريق المكسيكي لاتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين

o سارة الصواف المؤسس والمنتج التنفيذي لشركة “آية للرسوم المتحركة” Aya Animations

o أوريلي بييا

· مدير الجلسة: أليكس جيل مؤسس مجموعة “منديكنت” Mendicant Group

وتم التوقيع على البيان الختامي من قِبَل ممثلي جميع دول مجموعة العشرين، إذ تم بعد ذلك بـ “تمرير الشعلة” من المملكة العربية السعودية، وهي المضيف الحالي لقمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين 2020م، إلى إيطاليا، وهي الدولة المضيفة للعام المقبل. وبعد التوقيع على البيان الختامي، قامت الشيربا السعودية لقمة اتحاد رواد الأعمال الشباب 2020 سارة العايد بالإعلان عن ملخص القمة وألقت الملاحظات الختامية للقمة معلنةً بذلك اختتام فعالياتها.

وتم استضافة القمة من قِبَل “رؤية الريادة” Entrepreneurship Vision، وبدعم من شركة “فييفو” FAYVO، وبالشراكة مع منظمات محلية وعالمية رئيسية، بما في ذلك:

· التحالف الدولي:

o اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين

· الشريك الاستراتيجي:

o شركة “أكسنتشر” Accenture

· الشركاء الحكوميون:

o وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

o وزارة الاستثمار

o الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”

· شريكا المعرفة:

o كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

o جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)

· شركاء المنظومة:

o شركة “فلك” للأعمال والاستثمار

o شبكة ريادة الأعمال العالمية السعودية GEN Saudi

o مؤسسة 500 Startups

o مجموعة “راز”

o مجتمع جميل

o الشركة السعودية للاستثمار الجريء

· شركاء القمة:

o شركة “زهرة الربيع”

o شركة “جورميه كافيه”

o شركة “أثر ونماء”

o شركة “إل دومو” El Domo

o شركة “تاكت” TACT

o وكالة سفريات “فيرست”

o شركة “ريزيرفال” RESERVAL

o شركة “إيلسا إنتراكتيف” ILSA Interactive

o شركة “المستدامة” Sustainable

· شريك الاتصال:

o شبكة “تراكس”

– انتهى –

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