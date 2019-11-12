فريدوم باي تعلن عن اتفاق مع شركة ماريوت إنترناشيونال لابتكار تقنية تجارية

منصة فريدوم باي التجارية الحائزة على الجوائز يعترف بها على نطاق واسع لدفعها الابتكار والتحويل والنمو عبر طائفة من الصناعات

فيلادلفيا، 12 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة فريوم باي، الشركة المبتكرة في ميدان تقنيات التجارة، اليوم أنها توصلت إلى اتفاق مع ماريوت إنترناشيونال لتبني منصة تجارة فريدوم باي الحائزة على الجوائز لاستخدامها عبر محفظة فنادق ماريوت بدءا بالولايات المتحدة وكندا بهدف التوسع إلى مناطق عالمية أخرى.

تزاوج الاتفاقية بين قوة تكنولوجية معترف بها كمحرك تكنولوجي للعديد من العلامات التجارية الرائدة في العالم في مختلف الصناعات مع شركة الضيافة الرائدة التي تدير وتمنح حقوق الامتياز لأكثر من 7000 عقار في 132 دولة ومنطقة.

وقال توم دوروفسيك، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة فريدوم باي: “إن الوصول العالمي لشركة فريدوم باي فريد من نوعه في عالم التجارة ويوفر للمؤسسات الرائدة منصة موحدة وقابلة للتوسيع ومتوفرة في جميع القارات بالمقارنة مع إدارة خليط غير متجانس من مقدمي الخدمات المختلفين”.

تدعم منصة تجارة فريدوم باي التجار والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، إذ تدمج الأمن والهوية والمدفوعات والولاء والإعلان مع حلول تستند إلى بيانات خاصة. توفر التكنولوجيا المتكاملة والحاصلة على براءة اختراع مرونة وخيارات لا مثيل لها للمؤسسات التي تعمل عبر الحدود وعبر الصناعات ومقدمي الخدمات والمبيعات. وفيما تبدأ الشركات بدمج توصيلات التجارة في جميع أنحاء العالم، فمن الضروري وجود منصة واحدة موحدة لتقديم حل حقيقي لكل القنوات.

وقال فال بودوين، المراقب المالي ورئيس قسم المحاسبة في ماريوت: “تلتزم ماريوت بالتكنولوجيا التي تسهل خدمة العملاء التي لا تضاهى في جميع أنحاء العالم. نحن متحمسون للعمل مع فريدوم باي لدفع الابتكار وسرعة الوصول إلى السوق والتقدم نحو هدفنا المتمثل في تجربة عملاء سلسة.”

وأضاف توم دوروفسيك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة فريدوم باي ومؤسسها: “تعد منصة فريدوم باي التجارية تحويلية للمؤسسات التي تتعامل مع مشهد المدفوعات سريع التغير وتركز على تقديم أفضل القدرات في فئتها اليوم وفي المستقبل. محركنا المشترك للابتكار والالتزام بالتقدم التكنولوجي يمثل مستقبل صناعة الضيافة والإقامة.”

عن فريدوم باي

تعتبر منصة التجارة من فريدوم باي هي التكنولوجيا المفضلة للعديد من أكبر الشركات في جميع أنحاء العالم في مجالات البيع بالتجزئة والضيافة والسكن والألعاب والرياضة والترفيه والخدمات الغذائية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية. تم تصميم تقنية فريدوم باي لتوفير أداء قوي جدا في بيئة التجارة العالمية شديدة التعقيد. توفر الشركة ببيئة أمان عالمية المستوى وكانت أول من حصل على شهادة التحقق العالية الأهمية من قبل مجلس معايير الأمان ضد معيار التشفير من نقطة إلى نقطة (P2PE / EMV) في أميركا الشمالية. تتوفر حلول فريدوم باي القوية عبر تحليلات المدفوعات والأمان والهوية والبيانات في المتجر وعلى الإنترنت وعلى الهاتف المحمول ويتم دعمها من خلال اعتماد آي بي آي السريع. تعمل منصة تجارة فريدوم باي الحائزة على الجوائز على تقنية واحدة موحدة عبر قارات متعددة مما يسمح للشركات بتقديم تجربة متسقة ومتكررة على نطاق عالمي.