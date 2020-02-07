فرص للاستثمار في أميركا الشمالية – استثمارات أساسيات اقتصادية قوية وطلب نشط على الأراضي

هونغ كونغ، 7 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — تعرض شركة والتون إنترناشيونال غروب Walton International Group ، وهي شركة أميركية شمالية متخصصة في استثمارات العقارات وإدارة أرصدة الأراضي، على المستثمرين العالميين فرصة متميزة لتنويع محافظهم الاستثمارية عبر الاستثمار في الأراضي، خصوصا الأراضي في مرحلة ما قبل التطوير pre-development land ، وتطويرات عقارية مع خيار البناء عليها builder option land developments (“BOLD”) .

لطالما كانت أميركا الشمالية وجهة شهيرة للاستثمار. ولا تزال ثقة المستثمر العالمي في هذه المنطقة من العالم عالية بسبب الأسس الاقتصادية القوية التي تدعم عوائد استثمار مستقرة وقوية، مع نمو الاقتصاد الأميركي US economy expanding بنسبة 2.3٪ في العام 2019.

اجتذبت الاستثمارات العقارية المستثمرين الباحثين عن فرص استثمار طويلة الأجل، وأولئك الذين يبحثون عن وسائل بديلة لتنويع محافظهم الاستثمارية.

تشترك الاستثمارات في الأراضي Land investments في سمات مماثلة مع الاستثمارات العقارية التقليدية، وغالبًا ما تعتبر تحوطًا جيدًا ضد التضخم ويمكن أن توفر للمستثمرين خيارًا مبتكرًا ومحميا من المخاطر لتنمية رأس المال على المدى الطويل.

الطلب على الأراضي مدفوع بقوة الاقتصاد الأميركي

على الرغم من عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري العالمي، يحافظ الاقتصاد الأميركي على نظرة مستقبلية مستقرة. الاستقرار الاقتصادي، وانخفاض معدلات قروض الرهن العقاري، والنمو السكاني العام المتوقع والجيل الألفي الذي يصل إلى سنوات الذروة في حياة أفراده لتشكيل الأسرة هي التي تدفع الطلب على شراء الأراضي والتنمية في الولايات المتحدة، ولا سيما في الولايات الجنوبية.

استمر بناء المنازل الجديدة في الوصول إلى أعلى مستوياته بعد الركود الأخير، حيث بدأت شركات البناء في الولايات المتحدة في بناء 1.37 مليون منزل جديد في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. ووصلت مبيعات المنازل الجديدة من منازل الأسرة الفردية New single-family home sales إلى 719،000 وحدة لنفس الشهر، بارتفاع بلغت نسبته 16.9٪ عن العام الماضي، فيما ارتفع معدل سعر المنازل الفردية Median New Home Price بوتيرة ثابتة وصحية منذ العام 2009 ليصل إلى 330،800 دولار أميركي.

وقد بلغ مؤشر Housing Market Index الرابطة الوطنية لبنائي المنازل / /ويلز فارغو 76 نقطة في كانون الأول/ديسمبر 2019، حيث قال بناؤو المنازل في الولايات المتحدة إنهم يشعرون بالثقة الأكبر الآن منذ حزيران/يونيو 1999. وفي الواقع، فإن شركات بناء المنازل والمطورين ذوي المخزونات الشحيحة من المنازل يبحثون باستمرار عن قطع الأراضي الجاهزة للاستعمال وذات المواقع الاستراتيجة لتلبية الطلب على المنازل الجديدة.

فرص مبتكرة لاستثمار الأراضي لجلب النمو في الولايات المتحدة

تمتلك مجموعة والتون وتدير حاليًا أكثر من 106000 فدان من الأراضي ذات الموقع الاستراتيجي وتديرها في أسواق نمو رئيسية في أميركا الشمالية 80٪ منها في الولايات المتحدة و 20٪ في كندا، باسم أكثر من 92000 مستثمر في جميع أنحاء العالم.

قبل الاستحواذ على هذه الأصول، يدير فريق والتون المحترف عملية صارمة من العناية الواجبة بالتعاون مع أطراف ثالثة مستقلة. بالتزامن مع الاستحواذ على الأراضي الجديدة، ستعمل والتون مع شركة بناء رئيسية في الولايات المتحدة (“البناء”) لتقييم الممتلكات الجديدة، ومراجعة البيانات المالية للمشروع، والدخول في اتفاقية تركز على الخروج (“EFA”) من شأنها أن تسمح للباني في نهاية المطاف شراء العقار من مالكي الأراضي بسعر وتاريخ مستقبلي. تخلق هذه الاستراتيجية خروجًا مخططًا مسبقًا لحيازة الأراضي وتسمح لوالتون بتقديم تقديرات شفافة للعائدات المستقبلية والتدفقات النقدية للمشروع الجديد استنادًا إلى اتفاق الخروج.

سجل حافل في إدارة الأصول العقارية

يتم تطوير هذه العملية الشاملة لتحديد الأراضي المناسبة من خلال خبرة مجموعة والتون التي تزيد عن 40 عامًا في البحث والتخطيط وهيكلة الاستثمارات في الأراضي قبل التطوير. ومن المهم لنجاح إستراتيجيةمجموعة والتون للاستثمار في الأراضي، والتي شهدت 110 مشروع للأراضي قبل التطوير تم تنفيذها في أميركا الشمالية (حتى 30 حزيران/يونيو 2019)، وحققت عائدات تزيد على 1.5 مليار دولار أميركي للمستثمرين وشركاء في العمل منذ البداية.

يتم تعزيز هذا النهج الذي تم اختباره وثبت في الاستثمار في الأراضي من خلال الشراكات الاستراتيجية الواسعة النطاق لمجموعة والتون مع كبار بنائي المنازل والمطورين العقاريين على الصعيدين الوطني والإقليمي، مع أكثر من 38000 فدان من الأراضي في الولايات المتحدة قيد التفاوض بالفعل مع المشترين المحتملين اعتبارًا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، ما يعزز خط نشاط اتفاقات الخروج للشركة ومستثمريها للعام 2020.

إن عملية الاستحواذ التي قامت بها مجموعة والتون مؤخرًا acquisition of Lee Farms, a 245-acre property على مزارع لي، وهي ملكية تبلغ مساحتها 245 فدانًا في مدينة لوفلاند بولاية كولورادو، تُظهر هذه المقاربة الحيوية. من المقرر أن يتم تطوير الأرض المُعدة مسبقًا لمجتمع سكني رئيسي مؤلف من منازل الأسرة الفردية يتكون من 900 وحدة تقريبًا، مما يوفر مجموعة متنوعة من الأحجام وأنواع المنازل. الشراء التدريجي المتوقع للممتلكات من قبل أحد كبار مدراء التجارة العامة يسرع عملية الاستثمار للمستثمرين، من خلال تأمين استراتيجية الخروج والعوائد المتوقعة في مرحلة مبكرة.

خيار الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين العالميين

الاستثمارات في أميركا الشمالية، وخاصة الولايات المتحدة، واسعة النطاق ومتنوعة، وكلها مدعومة ومدفوعة بأساسيات الاقتصاد الأميركي القوية. توفر المنتجات الاستثمارية للأراضي الفريدة land investment products من مجموعة والتون للمستثمرين فرصة في الوقت المناسب لركوب موجة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع الاستمرار في توفير الحماية في حالة عودة التقلبات إلى السوق.

تعتبر استثمارات الأراضي في شكل ما قبل التطوير إضافات قيمة للمستثمرين الذين يسعون إلى توسيع مجموعة أدواتهم الاستثمارية لزيادة رأس المال وتنويع محفظة الأوراق المالية لديهم.