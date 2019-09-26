فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط في دورتها الأولى

برنامج يحتفي بالابتكار في قطاعات العمل على امتداد 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقام برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة

أعلنت جوائز ستيفي المنظمة لأهم برامج جوائز الأعمال في العالم عن فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط التي تقام للمرة الأولى في 2020 وتعد أول برنامج جوائز مخصص لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقوم على هذه الجوائز مؤسسي جوائز الأعمال الأميركية وجوائز الأعمال الدولية من ضمن جميع برامج جوائز ستيفي التي تشهد أكثر من 12000 ترشيح سنوياً.

جوائز ستيفي الشرق الأوسط متاحة للشركات في البلدان الـ17 التالية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، سوريا، تونس، تركيا، الإمارات، اليمن.

يحق للمشاركين من الأفراد والشركات – الخاصة أو العامة والربحية أو غير الربحية والكبيرة أو الصغيرة – تقديم أي عدد من الترشيحات لأي عدد من الفئات مجاناً. تتوفر تفاصيل الترشيح على موقع http://MENA.StevieAwards.com.

سيُطلب من الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية دفع مبلغ معين تحت بند رسوم الفائزين وهو ما سيفتح أمامهم أبواب مزايا عديدة تشمل بدايةً تأكيد الفوز والحصول على كأس الجائزة بالإضافة إلى حقوق استخدام شعار الفوز في الترويج وحق استلام الجائزة على المنصة أثناء الاحتفال الذي سيقام في رأس الخيمة.

يمكن تقديم الترشيحات عبر الإنترنت بموجب موعدين محددين هما: 6 نوفمبر و 4 ديسمبر 2019. أي مبلغ يتم دفعه تحت بند رسوم الفائزين بالنسبة للترشيحات التي تم تقديمها قبل موعد 6 نوفمبر يكون خاضعاً لخصم قيمته 30 دولاراً أمريكياً.

يتم تحكيم المسابقة من قبل أكثر من 100 تنفيذي يتم اختيارهم من مختلف أنحاء العالم. يمكن أيضاً للمهتمين بالمشاركة في التحكيم التقدم بطلب عبر http://MENA.StevieAwards.com. تشتهر جوائز ستيفي بدقة إجراءات التحكيم التي يشرف عليها حكام ذوي خبرة وكفاءة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أكثر من 1000 شخص يساهمون حول العالم في إجراءات التحكيم بكافة مراحلها سنوياً.

سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية بتاريخ 8 يناير 2020 والاحتفاء بهم في حفل مهيب يقام برأس الخيمة يوم 8 فبراير.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة التي تصمم كؤوس جوائز ستيفي هي ذاتها التي تقوم بتصميم جوائز الأوسكار الشهيرة وغيرها من الجوائز العالمية المرموقة.

تقبل الترشيحات وتخضع للتحكيم، باللغتين العربية والإنجليزية، في أكثر من 100 فئة تشمل المجموعات التالية:

فئات جوائز المواقع الإلكترونية، التطبيقات، التقارير السنوية والمنشورات الأخرى، والفعاليات المباشرة

فئات جوائز الإدارة

فئات جوائز الشركة / المؤسسة

فئات جوائز الاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة للشركات

فئات جوائز خدمة العملاء

فئات جوائز الموارد البشرية

فئات جوائز التسويق

فئات جوائز المنتج الجديد وإدارة المنتج

فئات جوائز التكنولوجيا

نبذة عن جوائز ستيفي

يتم منح جوائز ستيفي العالمية ضمن ثمانية برامج: جوائز ستيفي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، جوائز ستيفي الألمانية، جوائز ستيفي الأميركية، جوائز الأعمال الدولية، جوائز ستيفي للشرق الأوسط، جوائز ستيفي للنساء في الأعمال، جوائز ستيفي لأفضل صاحب عمل، وجوائز ستيفي للمبيعات وخدمة العملاء.

تستقبل جوائز ستيفي كل عام أكثر من 12000 ترشيحاً من شركات في أكثر من 70 دولة. تهدف الجوائز لتكريم الشركات بكافة أشكالها والأفراد الذين يقفون خلف إنجازاتها المميزة أينما كانوا في العالم. لمعرفة المزيد حول جوائز ستيفي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://MENA.StevieAwards.com.

للتواصل:

مي حسن

ممثلة جوائز ستيفي الشرق الأوسط

May@StevieAwards.com