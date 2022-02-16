فانتاج ترعى فريق ماكلارين الجديد لسباقات الطرق الوعرة الكهربائية

لندن وسنغافورة ، 16 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت فانتاج الوسيط الدولي متعدد الأصول، عن شراكتها متعددة السنوات مع ماكلارين ريسينج كشريك رسمي لفريق ماكلارين إكستريم إي (MX). يأتي هذا الإعلان قبل انطلاق موسم 2022، مع السباق الأول، سباق ديزرت إكس بريكس في المملكة العربية السعودية، والمقرر إقامته في 19 و20 فبراير.

إكستريم إي هو مفهوم جديد في رياضة السيارات، والذي يتحدى الفرق للسباق على الطرق الوعرة عبر المناطق النائية من العالم، في سيارات الدفع الرباعي الكهربائية المتطورة، لرفع الوعي بالمناخ.

الشراكة بين فانتاج وماكلارين ريسينج عبارة عن اتحاد من العلامات التجارية المتشابهة في التفكير والمعترف بها عالميًا والتي تؤمن بنفس القيم: الاستدامة والتنوع، فضلا عن المساواة بين الجنسين، والإدماج والتمثيل، مع الدعوة إلى التوعية بتغير المناخ والتشجيع عليها.

دخلت فانتاج في شراكة مع فريق ماكلارين إكستريم إي (MX) نظرًا للمفهوم الكامن وراء ماكلارين إكستريم إي. وكان التركيز الرئيسي لشركة فانتاج هو توفير الوصول إلى التداول في المناطق النائية من العالم، وهو ما يتوافق تمامًا مع نية إكستريم إي في زيادة الوعي حول تحديات تغير المناخ من خلال المواقع التي يتسابقون فيها.

تنضم فانتاج إلى فريق ماكلارين MX في موسمها الأول في سلسلة السباقات، والتي هي في عامها الثاني فقط، حيث تحمل علامتها التجارية على جانب الهيكل وسقف سيارة سباق ماكلارين MX. كما سيرتدي السائقان تانر فوست و إيما جيلمور ألوان خاصة بفانتاج على ملابس السباق الخاصة بهما طوال موسم السباق هذا العام.

قال ديفيد شاير، الرئيس التنفيذي لشركة فانتاج المملكة المتحدة:

“تعد الشراكة مع ماكلارين ريسينج خطوة كبيرة لشركة فانتاج. تقدر الشركة السرعة والابتكار بنفس الطريقة التي نقدر بها. خلال عملية تغيير علامتنا التجارية، قمنا ببعض البحث الذاتي عن نوع الشركة التي نحن عليها. كجزء من استراتيجيتنا لتسريع ظهورنا، قررنا استكشاف رعاية في رياضة شعرنا أنها سترفع الوعي بخدماتنا المطورة.

“بالنظر إلى أننا وسيط يوفر تقنية لا مثيل لها للسماح بتنفيذ سريع للتداول، فمن المنطقي أن ننظر إلى شيء ما في السباق، وهو الوقت الذي اكتشفنا فيه إكستريم إي و ماكلارين. أصبح من الواضح على الفور أن هناك بعض أوجه التشابه بين علاماتنا التجارية وقطاعاتنا، ولكن بعد ذلك، قررنا أن نشارك بشكل أكثر فاعلية مع الرياضة التي ترفع الوعي بشأن تغير المناخ وتظهر دعمنا لمعالجة هذه القضية العالمية، والإسهام فيها”.

قال زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين ريسينغ:

“يسعدنا أن نتعاون مع فانتاج قبل موسمنا الأول الذي ينافس في إكستريم إي فمن الأهمية بمكان أن نعمل مع شركاء يعكسون قيم فريقنا، حيث تشاركنا فانتاج التزامنا بالاستدامة والابتكار والأداء.

“يمثل السباق في كستريم إي فصلًا جديدًا مثيرًا لسباق ماكلارين ريسينغ، وتدعمنا شراكتنا مع فانتاج في اتخاذ هذه الخطوة المهمة في توسيع مجموعة السباقات الخاصة بنا مع التعجيل بتعلم الاستدامة.”

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نبذة عن فانتاج

فانتاج هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم.

مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في السوق ومقرها الرئيسي في سيدني، فإن فانتاج لديها الآن أكثر من 1000 موظف/ عامل في أكثر من 30 مكتبًا عالميًا.

فانتاج هي أكثر من مجرد وسيط. إنها توفر نظامًا بيئيًا للتداول موثوقًا ومنصة تداول أسرع وأبسط تمكن العملاء من الاستفادة من فرص التداول.

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