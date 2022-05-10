‫فاز ابتكار الإضاءة من شركة LEOTEK Corporation بالميدالية الذهبية والبرونزية لجوائز إديسون

تايبيه، تايوان، 10 مايو 2022 / PRNewswire / — للمرة الأولى هذا العام، شاركت شركة LEOTEK ، وهي شركة تابعة لشركة LITE-ON Technology ، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال إدارة أشباه الموصلات البصرية وإمدادات الطاقة، وتنافست مع أكثر من 500 تقنية ومنتج في جميع أنحاء العالم في مؤشر البحث والتطوير المبتكر “جوائز أديسون”. فازت بالميداليات الذهبية والبرونزية عن التقنيتين “ LEOTEK Human-Centric Smart Lighting System ” و” LEOTEK Ecological Conservation Smart Lighting” ، مما يجعلها الشركة المصنعة الوحيدة في تايوان التي تفوز بجوائز لتقنيتين في وقت واحد.

إن الجمع بين التكنولوجيا البصرية المتقدمة و AIoT هو المفتاح ل LEOTEK للفوز بجوائز إديسون في فئة البنية التحتية البشرية الحيوية. يستخدم “ LEOTEK Human-Centric Smart Lighting System ” الذكاء الاصطناعي التعرف على الصور وإنترنت الأشياء وحوسبة الحافة لضبط التكوين الضوئي لوحدة الإنارة تلقائيًا. فهو يحسن السلامة المرورية في المدن من خلال زيادة أداء الإضاءة البصرية، والحد من الوهج الذي تعكسه أسطح الطرق الرطبة، وتحسين راحة العين للسائقين.

تحتوي “ LEOTEK Ecological Conservation Smart Lighting ” على قناع أمامي للمرشح البصري حاصل على براءة اختراع مع تقنية صباغة حصرية لتصفية الطاقة المشعة التي تقل عن 460 نانومتر من LED Blue Spectrum ، مما يقلل بشكل كبير من جاذبية Pedicel Ants إلى أضواء الشوارع مع الحفاظ على نفس السطوع. ستستفيد LEOTEK من تقنيات AIoT في تطوير إضاءة ذكية متعددة الوظائف في المستقبل لتحقيق الحفاظ على البيئة متعدد الأبعاد.

صرح السيد تورنت تشين، المدير العام لشركة LEOTEK ، بأننا فخورون بحصولنا على الجائزة الذهبية والبرونزية لجوائز إديسون لعام 2022 لتطوير تقنيتين جديدتين مثيرتين. وهو يشير إلى أن قوة البحث والتطوير المبتكرين في LEOTEK قد حصلت على اعتراف دولي. على عكس أضواء الشوارع التقليدية التي تضيء الليل ببساطة، تهدف LEOTEK إلى تعزيز حلول حركة المرور الذكية، والسلامة على الطرق، والبيئة المستدامة، جنبا إلى جنب مع إنترنت الأشياء والتقنيات ذات الصلة للذكاء الاصطناعي، لتوسيع الفوائد المتعددة لأضواء الشوارع الشائعة.

في المستقبل، ستقوم LEOTEK بدمج البحث والتطوير في مجال البرمجيات والأجهزة، والتركيز على ابتكار البرامج، والتوسع في حلول المرور المختلفة لتحسين السلامة على الطرق وتنفيذ التنمية المستدامة.

تأسست جوائز إديسون في عام 1987 للاحتفال بسعي توماس إديسون للابتكار والتميز. ويهدف إلى تكريم المطورين المبتكرين المتميزين والإنجازات المبتكرة، وأصبح واحدًا من أعلى الجوائز الفخرية للابتكار في البحث والتطوير في صناعة العلوم والتكنولوجيا العالمية.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1812946/LEOTEK_ Corporation_Edison_Awards.jpg