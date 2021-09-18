فازت شركة زي تي إي بالحصة الأكبر في العطاء المُقام على القسم 4 الخاص بتوريد أجهزة التوجيه المتطورة المركزية لتشاينا موبيل

شنتشن، الصين، 18 سبتمبر 2021، /بي آر نيوزواير/ — شركة زي تي إي (0763. HK / 000063.SZ)، أعلنت اليوم شركة زي تي إي (إحدى أكبر الشركات الدولية الرئيسية التي تقدم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمؤسسية وحلول إنترنت المحمول التقنية للمستهلكين) أنها قامت بتأمين حصة بنسبة 50٪ في القسم 4 الخاص بتوريد أجهزة التوجيه/ التبديل المتطورة المركزية لتشاينا موبيل للعام 2021-2022، والتي تحتل المرتبة 1 بفضل أجهزة التوجيه المتطورة ZXR10 M6000-18 S وZXR10 M6000-8S Plus. ويعد هذا القسم هو الأكبر من حيث توريد أجهزة التوجيه المتطورة المركزية لتشاينا موبيل، ويحتوي على أكبر عدد من المعدات.

ستوفر زي تي إي أجهزة التوجيه لتتولي دور موجه الخدمة (SR) وموفر الحافة (PE) في سيناريوهات مثل الشبكة السحابية الخاصة وسحابة الشبكة وخاصية مستوى المستخدم من الجيل الخامس (5G UPF) وشبكة IP الخاصة والشبكة المدينية (MAN). بالإضافة إلى ذلك، ستوفر زي تي إي المعدات اللازمة لشبكة IP المستقبلية لشركة تشاينا موبيل، وخاصة الشبكات السحابية الخاصة وشبكات النقل من الجيل الخامس.

عبر استخدام نظام ROSng (نظام تشغيل جهاز التوجيه الذي يحمل حقوق ملكية فكرية مستقلة)، يدعم جهاز التوجيه ZXR10 M6000-S المتطور من زي تي إي SR/EVPN/SRv6/BIER ويعزز تطور شبكات IP لإضفاء مزيد من البساطة والذكاء على تجربة الاستخدام. يستخدم جهاز توجيه معالج الشبكة (NP) الداخلي لتمكين أداء علبة 1T أحادية الفتحة، والوصول إلى المعايير الرائدة في الصناعة في أداء إعادة التوجيه وتوفير الطاقة الشبكة المعرفة بالبرمجيات (SDN).

في يونيو 2021، احتلت أجهزة التوجيه المتطورة ZXR10 T8000 وZXR10 M6000-3S المرتبة 2 في التقييم الشامل، وتم اختيارها بصورة متتالية في عطاءات قسم 3 & 5 من هذا التوريد. بالإضافة إلى ذلك، فيما يختص بتوريد أجهزة التوجيه المركزية المتطورة لشركة تشاينا موبيل في العام 2019-2020، احتل جهاز ZXR10 M6000-S من شركة زي تي إي المرتبة 1 في القسم 2 (لأجهزة التوجيه المتطورة 2T) والمرتبة 2 في القسم 3 (لأجهزة التوجيه المتطورة 400G). حتى الآ ، احتل جهاز ZXR10 M6000-S المرتبة 2 في الحصة السوقية في البلاد.

بصفتها محركًا للاقتصاد الرقمي، التزمت “زد تي إي” بتقديم حلول البنية التحتية الرقمية الرائدة. من خلال ابتكاراتها المستمرة، نجحت الشركة في بناء القدرة التنافسية الأساسية في براءات الاختراع القياسية والتقنيات الرئيسية وحلول المنتجات لتسريع إنشاءات شبكات الجيل الخامس.

ولمزيد من التقدم، ستعمل شركة زي تي إي (بالشراكة مع تشاينا موبيل) على ابتكار تقنيات شبكات الجيل الخامس الخاصة بها، وتسريع عمليات النشر التجاري لشبكات الجيل الخامس للسعي نحو مستقبل رقمي.

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مارجريت ما

شركة زي تي إي

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