غلوبيليك تغلق صفقة مالية بشأن مشروع آي بي بي الشمسي على مستوى المرافق في كينيا

نيروبي، كينيا، 4 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — توصلت شركة غلوبيليك، وهي شركة رائدة في قطاع الطاقة في أفريقيا، إلى اتفاق لإغلاق صفقة مالية لمشروع الـ 40 ميغاواط (52 ميغاواط بي) ماليندي للطاقة الشمسية في ماليندي بكينيا وبدء البناء في المشروع.

يقع المشروع الذي تبلغ قيمته 69 مليون دولار أميركي في لانغوبايا بمقاطعة ماليندي في إقليم كيليفي، على بعد حوالي 120 كم شمال شرق مومباسا، وهوإحدى أولى محطات الطاقة الشمسية التي تملكها شركةآي بي بيفي كينيا التي تبدأ أعمال البناء فيها. وسيتم بيع الكهرباء من المشروع بفضل اتفاقية مدتها 20 عامًا مع شركة التوزيع الوطنية، كينيا باور.

تعملغلوبيليكمع منشئ المشروع، شركة إفريقيا لتنمية الطاقة، التي ستحتفظ بنسبة 10 ٪ من المشروع، وشريكها، شركة آي دي إي أيه باور، لإيصال المشروع إلى مرحلة البناء من خلال توفير التمويل وتطوير المشاريع وإدارة تجربة البناء. ووفرت شركة شركة سي دي سي، مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة، بصفتها الجهة المنظمة المخططة الرئيسية للمشرةع، 52 مليون دولار أميركي لتمويل ديون المشروع، بما في ذلك 20 مليون دولار من دي إي جي، مؤسسة تمويل التنمية الألمانية.

وقال بول هانراهان، الرئيس التنفيذي لشركةغلوبيليك: “مناخ الاستثمار الجذاب المقترن بدعم قوي من المجتمع المحلي مهدا الطريق لهذا المشروع الهام بالإضافة إلى الاستثمارات المستقبلية في كينيا. يسعدنا للغاية أن نساعد في تنفيذ هذا الاستثمار في قطاع الطاقة الكيني”.

وأضاف زهرب مواني، مدير أيه إي دي سي: إن “الشركة متحمسة للوصول إلى هذا المعلم الهام في مشروع ماليندي. بالعمل مع شركائنا، يسرنا للغاية أن نساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في كينيا ونتطلع إلى استمرار النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.”

بدأت شركة الهندسة والمشتريات والبناء، ستيرلنغ وويلسون سولار، أعمال الإنشاءات المدنية والكهربائية في المشروع. وتم الحصول على حقوق الأراضي والتصاريح البيئية والمحلية، ويقوم فريق المشروع بإجراء مشاورات مجتمعية منتظمة. سيستغرق البناء حوالي اثني عشر شهراً مع وصول المرفق إلى مرحلة التشغيل التجاري في منتصف العام 2020.

من المتوقع أن يحتاج المشروع إلى حوالي 250 عاملاً أثناء البناء، وسيتم توظيف الكثير منهم من المجتمع المحلي. ستشرفغلوبيليكعلى بناء وتشغيل محطة الطاقة.

نبذة عن شركة غلوبيليك

شركة غلوبيليك هي شركة رائدة في تطوير وملكية وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في أفريقيا. ومنذ العام 2002، بنى فريقها ذو الخبرة من المهنيين محفظة متنوعة من محطات الطاقة المستقلة، التي تولد ما يصل إلى 1,400 ميغاواط من الطاقة في 12 أماكن في 5 دول، مع مشاريع توليد طاقة إضافية تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط قيد الإنشاء.www.globeleq.com

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