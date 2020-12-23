غلوبال ملينيال كابيتال تدرب لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية بدئها الإقراض العقاري والاستثمار

تقوم شركة غلوبال ملينيال كابيتال بأتمتة عملية إنشاء القروض العقارية واستثمارها من خلال إدخال التعلم الآلي العميق مع استخدام المصنفات الاحتمالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،23 كانون الأول/ديسمبر، 2020/PRNewswire/ — تهدف شركة غلوبال ملينيال كابيتال، شركة رأس المال الاستثماري المغامر المتخصصة في تكنولوجيا المستهلك الناشئة ومقرها دبي، إلى إعادة التفكير في عملية استثمار رأس المال المغامر التقليدية، من خلال إدخال التعلم الآلي العميق في عملية إطلاق قروض الرهن العقاري. يمكن للذكاء الاصطناعي لميلينيال، وهو منهجية حائزة على حقوق الملكية الفكرية لشركة غلوبال ملينيال كابيتال، إجراء تحليل تعليمي عميق لمجموعات بيانات الاستثمار الكبيرة باستخدام خوارزميات الاستثمار عن طريق تحديد الدرجات. تبحث مجموعة البيانات الأولية في اشتقاق طبقات من التحليل العميق حيث يوسع الصندوق معايير التقييم لتشمل معايير متعددة ومعايير فرعية لعملية الاستثمار التقليدية والخطية. تستخدم الخوارزمية المقترحة المصنفات الاحتمالية التي يمكن أن تمثل احتمالية تحديد درجة تصنيف عالية الإمكانيات أو عالية المخاطر بما يتماشى مع استراتيجية الاستثمار للصندوق.

يجعل وضع برمجية الذكاء الاصطناعي الفريد من نوعه استثمار رأس المال الاستثماري سهل الفهم ومتاحًا للجميع، من خلال تثوير نهج استثمار رأس المال المغامر والتغلب على التحيز الاستثماري المرتبط بالتفكير الجماعي، والعلاقات مقابل علم البيانات، والتجارب.

أكمل الصندوق 3 استثمارات حتى الآن، نشأت حصريًا من وادي السيليكون وتستهدف الأعمال التجارية للمستهلكين، ونماذج قابلة للتطوير عبر تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك بلو ستوديو إنك و Pathbooks Live Your Own Story و Envel . أحدث استثمار لـ صندوق ميلينيال لابتكارات المستهلكين جاء من إنفل المعروف برمز F-3 4 5 1 الذي يتميز بأساسيات الاستثمار الشبيهة بوحيد القرن، وقد تم اختياره من بين مجموعة بيانات تضم أكثر من 10,000 صفقة.

إنفل، وهو بنك منافس مقره بوسطن وهو يطلق على نفسه أذكى حساب مصرفي في العالم. وتدعي التكنولوجيا المالية أنها ستعمل على تحسين أموال المستخدمين باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يتكامل مع الحساب المصرفي للفرد في وقت قياسي يبلغ 40 ثانية. ثم يستخدم بيانات المستخدم لضبط تقسيم الحساب والاحتكاك تلقائيًا، وتنظيم دخل المستخدم إلى أربعة أقسام رئيسية. وتشمل هذه رأس المال للادخار، والطوارئ لمصروفات الطوارئ، والفواتير، والإنفاق للاستخدام من دون شعور بالذنب. وتقدم التقنية المالية أيضًا المزيد من الميزات العامة مثل تقسيم الفواتير، وتجميع الأموال، وحدود الإنفاق.

عن شركة غلوبال ميلينيال كابيتال

شركة غلوبال ميلينيال كابيتال هي شركة ناشئة لإنشاء وإدارة المشاريع التي تستثمر عالميًا الخدمات المتعلقة بالمستهلك والحلول والابتكارات. أسستها أندريا دانيلا في عام 2016، وقد نصبت الشركة نفسها كأول شركة استثمار تؤسسها امرأة في المال المغامر تستهدف الفرص القائمة على التكنولوجيا والتي تركز على المستهلك والقابلة للتطوير عالميًا، من خلال مكاتبها في دبي ووادي السيليكون. اشتهرت الشركة بعد التنفيذ الناجح لاستراتيجية استثمار متمايزة في المحيط الأزرق والتي تبحث عن عوائد النمو عبر القطاعات الرئيسية مثل الابتكار والاضطراب والتدويل باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع وأدوات الاستشارية للأداء والاستراتيجيات.

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