‫غلوبال تايمز: توطيد العلاقات الحديدية بين الصين وباكستان؛ مشاريع CPEC الرئيسية تتقدم على أنها “BRI ، التحديث الصيني يفيد الجميع”

بكين، 5 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني الزائر محمد شباز شريف في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وشريف هو أحد قادة العالم الذين زاروا الصين مباشرة بعد اختتام المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني ( CPC ).

وقال شي إن الصين على استعداد للعمل مع باكستان لرفع مستوى التعاون الاستراتيجي الشامل، وتسريع الجهود لبناء مجتمع صيني باكستاني أقرب مع مستقبل مشترك في العصر الجديد، وضخ زخم جديد في شراكتهم التعاونية الاستراتيجية في جميع الأحوال الجوية.

بعد عرض النتائج الرئيسية للمؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، أكد الرئيس شي أن الصين ستواصل سياستها الأساسية المتمثلة في الانفتاح وتوفير فرص جديدة لباكستان وبقية العالم من خلال التنمية المستمرة. وستزيد الصين من تعميق التآزر بين استراتيجياتها الإنمائية واستراتيجيات باكستان.

وأشار شي إلى أن كلا الجانبين ينبغي أن يقفا على الجانب الأيمن من التاريخ، وأن يواصلا تعاونهما القوي في الآليات المتعددة الأطراف، وأن يعملا بشكل وثيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية من أجل دعم تعددية الأطراف الحقيقية، والإنصاف والعدل الدوليين، والمصالح المشتركة للبلدان النامية، وأن ينشرا اليقين والإيجابية في العالم.

ووفقًا لبيان مشترك صدر عقب الاجتماع الثنائي، أجرى الجانبان تبادلًا متعمقًا للآراء بشأن العلاقات الثنائية، فضلًا عن الحالة الإقليمية والمشهد السياسي الدولي. واتفق الجانبان على أهمية الشراكة التعاونية الاستراتيجية بين الصين وباكستان في جميع الأحوال الجوية وسط التحديات العالمية الناشئة. واتسمت الاجتماعات بالدفء التقليدي والثقة الاستراتيجية المتبادلة وتوحيد الآراء.

في الاجتماع، أشار شريف إلى أنه شرف كبير له أن يكون من بين أوائل القادة الأجانب الذين زاروا الصين بعد المؤتمر الوطني العشرين الناجح للحزب الشيوعي الصيني، والذي كان علامة فارقة جديدة. وتشهد الزيارة على الصداقة القوية بين باكستان والصين.

وقال شريف إن الصين خلقت على مدى العقد الماضي، بقيادة الرئيس شي، معجزة إنجازات إنمائية عظيمة. وقد تمسكت الصين بتعددية الأطراف، وعززت التضامن والتعاون العالميين، وقدمت إسهامات هامة في صون السلام والتنمية العالميين. وبذلك تكون الصين قد أوفت بمسؤوليتها كبلد رئيسي.

وقال تشيان فنغ، مدير قسم الأبحاث في معهد الاستراتيجية الوطنية في جامعة تسنغهوا، لصحيفة غلوبال تايمز: “بعد أن دُعي شريف كأحد أوائل القادة الأجانب لزيارة الصين بعد اختتام المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، لا يظهر العلاقة الوثيقة بين الجانبين فحسب، بل يثبت مرة أخرى أن المجتمع الدولي متفائل بشأن تنمية الصين في المستقبل، ومستعد لتعزيز العلاقات مع الصين”.

وقال شريف إن باكستان تؤيد تأييدًا تامًا مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي اللتين طرحهما الرئيس شي. وستعزز الاتصالات والتعاون مع الصين في الشؤون الدولية والإقليمية للإسهام بشكل إيجابي في السلام والتنمية العالميين. “إن الصداقة الباكستانية الصينية لا تنفصم. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن باكستان ستقف دائمًا بحزم مع الصين”.

من خلال مبادرة الحزام والطريق، ساعدت الصين باكستان في حل مشكلتين من مشاكل الاختناق التي تعصف بالتنمية الاقتصادية في باكستان – البنية التحتية ونقص إمدادات الطاقة. وأشار إلى أنه من خلال المرحلة الأولى من التعاون في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ( CPEC) ، أرسى أساسًا متينًا وأرسى منصة للتنمية الاقتصادية في باكستان في الخطوة التالية.

وقال تشيان: “إن التنسيق الاستراتيجي الوثيق والفعال بين الصين وباكستان قد أعطى مثالًا على التعاون الدولي ووصل رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أن البلدان ذات الأنظمة الاجتماعية والقوميات والحضارات ومراحل التنمية المختلفة لا تزال قادرة على تحقيق التعاون المربح للجانبين”.

وقال شي في الاجتماع إن الجانبين سيستخدمان بشكل كامل لجنة التعاون المشتركة للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وسيعملان على النهوض بالائتلاف بمزيد من الكفاءة، وسيجعلانه نموذجًا للتعاون عالي الجودة بين الحزام والطريق.

وقال الرئيس الصيني إن الصين ستعمل مع باكستان لتوسيع التعاون في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والفلطاضوئية وغيرها من تقنيات الطاقة الجديدة، واتخاذ خطوات قوية لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالزراعة والعلوم والتكنولوجيا وسبل عيش الناس.

وستواصل الصين بذل قصارى جهدها لدعم باكستان في تحقيق استقرار وضعها المالي. وأشار شي إلى أن الصين تدعم مقاطعاتها بصناعة قوية في الاقتران مع الشركاء الباكستانيين لتعزيز التعاون الصناعي، ويأمل أن يوفر الجانب الباكستاني بيئة أعمال سليمة.

وإذ لاحظ الجانبان انتهاء عقد من الإنجازات الرائعة التي حققتها اللجنة في عام 2023، أعربا عن ارتياحهما لمساهمة اللجنة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدين، وفقًا للبيان المشترك.

وأشار الجانبان أيضًا إلى أن الاجتماع الذي عقده مؤخرًا الفريق العامل المشترك المعني بالتعاون والتنسيق الدوليين التابع للرابطة قد أبرز أن اللجنة تشكل منبرًا مفتوحًا وشاملًا. ورحب الجانبان باستفادة الأطراف الثالثة المهتمة من الفرص الاستثمارية في المجالات ذات الأولوية للتعاون بين البلدان الأعضاء في اللجنة، مثل الصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعلم والتكنولوجيا، والنفط والغاز.

أخبر لين مينوانغ، الأستاذ في معهد الدراسات الدولية بجامعة فودان، صحيفة غلوبال تايمز أنه نظرًا لوجود ميزة واضحة لتطوير CPEC – فإن الثقة المتبادلة رفيعة المستوى بين الصين وباكستان، وهذا النوع من الثقة تجاه الصين من باكستان هو إجماع قوي تشترك فيه جميع الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية.

وقال لين: “مع وصول شريف إلى السلطة في وقت سابق من هذا العام، ركز التعاون الصيني الباكستاني على مشاريع البنية التحتية الضخمة، وتحسين سبل عيش السكان المحليين مع مزيد من التقدم في بناء البنية التحتية”.

وقال شريف إن باكستان مستعدة للعمل مع الصين لمواصلة تعزيز التعاون عالي الجودة في مجال الحزام والطريق، ويأمل أن يحظى بدعم الصين القوي في ترقية ML-1 وخط كراتشي الدائري للسكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية المهمة الأخرى. وستزيد باكستان من تعزيز التدابير الأمنية وستبذل كل ما في وسعها لحماية سلامة المؤسسات والموظفين الصينيين.