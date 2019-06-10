غريت ليرنينغ تتوسع في أوروبا وأسيا والمحيط الهادي وأفريقيا والشرق الأوسط

تدشين مقررات دراسية في علوم البيانات والتحليلات، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأمن الإلكتروني بمشاركة جامعة تكساس في أوستن، ومركز ستانفورد للتطوير المهني

نيو دلهي، 10 يونيو / حزيران، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم غريت ليرنينغ “Great Learning”، منصة تقنيات التعليم الموجهة للمتخصصين، عن التوسع في وجودها الجغرافي العالمي لتصل إلى أوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، وأفريقيا، والشرق الأوسط. وستعرض الشركة ثلاثة من أكثر برامجها رواجًا في علوم البيانات وتحليلات الأعمال في هذه المناطق الجغرافية (PGP-DSBA – إصدار دولي خاص لبرنامجها الخاص بتحليلات الأعمال الذي يحمل اسم PGP-BABI الذي نال التصنيف الأول في الهند خلال السنوات الأربع الماضية)، وبرنامج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (PGP-AIML) وبرنامج الأمن الإلكتروني (SACSP – برنامج ستانفورد المتقدم في تأمين الحاسوب). وتقدم البرامج بمشاركة جامعتين من أكبر الجامعات في العالم، جامعة ستانفورد وجامعة تكساس، أوستن، وجذبت هذه البرامج الإلكترونية الدارسين من 17 دولة تشمل المملكة المتحدة، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، والإمارات العربية المتحدة وغيرها.

صممت هذه البرامج وطورت بواسطة جامعة تكساس في أوستن وجامعة ستانفورد الشهيرة، وتتولى تقديمها مؤسسة غريت ليرنينغ، بالاستعانة بنموذج التعلم الفريد المصمم خصيصًا حيث يتولى معلمون خبراء من شبكة +750 غورو العالمية التابعة لغريت ليرنينغ تقديم توجيهات شخصية. ويتضمن المعلمون خبراء في الصناعة من شركات مثل جوجل “Google”، ومايكروسوفت “Microsoft”، وأمازون “Amazon”، وولمارت “Walmart”.

وبهذه المناسبة، أشار موهان لاكامراجو “Mohan Lakhamraju” المؤسسة والمدير التنفيذي لمؤسسة غريت ليرنينغ: “تعد برامجنا وعمليات التنفيذ ومنصة التقنية ومخرجات التعلم ضمن الأفضل في العالم. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، شهدنا طلبًا ملحوظًا على مقرراتنا الدراسية من الدارسين من خارج الهند. وأدى ذلك بنا إلى التوسع إلى مناطق جغرافية أحدث لتقديم برامجنا المتعمقة المصممة خصيصًا وخبرة تعلم أكثر تأثيرًا إلى طلابنا العالميين. وخلال من 3-5 سنوات، نتوقع تقديم أحدث برامج التعلم وأكثرها تأثيرًا إلى أكثر من 100,000 دارس من مناطق جغرافية مختلفة”.

وتعد شركة غريت ليرنينغ أكبر شركات التعليم التقني للمتخصصين الرائدة في الهند وسبق للشركة تدريب أكثر من 10,000 دارس خلال السنوات الخمس الأخيرة على مهارات حساسة في مسارهم المهني مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والحوسبة السحابية، والأمن الإلكتروني، ومهارات البرمجة المتكاملة والمزيد. وتتمتع برامج غريت ليرنينغ بمعدل مرتفع لاجتياز المقرر الدراسي يزيد على 90%، وهو ما يعد ضمن الأعلى في العالم. وتمكن 66% من خريجي غريت ليرنينغ من إحداث تحول في مسارهم المهني خلال ستة أشهر من استكمال البرنامج، متمكنين من إثبات الأهمية العملية والقبول الصناعي لبرامج الشركة.

وتتسم برامج غريت ليرنينغ بكونها تطبيقية بطبيعتها حيث يتعرف الدارس على المهارات من خلال العديد من المشروعات، حيث يطبق تعلمه على مشكلات العالم الفعلي، وينشئ محفظة متخصصة شاملة، ويجهزها للمجال ذي الصلة. كما تقدم المنصة كذلك خدمات الدعم المهني، والوصول إلى هيئات الوظائف الشخصية، وجلسات الإرشاد المهني من خبراء الصناعة وفرصة المشاركة في المشروعات المباشرة وفعاليات هاكاثون التي ترعاها الصناعة.

نبذة عن غريت ليرنينغ

تعد غريت ليرنينغ شركة هندية رائدة في التعليم التقني حيث تقدم برامج متعمقة وعالية الجودة للمهارات المهنية الحساسة مثل التحليلات، وعلوم البيانات، والبيانات الكبيرة، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، والأمن الإلكتروني، ومهارات البرمجة المتكاملة، والحوسبة السحابية، والتعلم العميق والمزيد. والتحق ببرامج غريت ليرنينغ أكثر من 10,000 متخصص نالوا أكثر من 5 ملايين ساعة من التعلم المؤثر. وتتمثل مهمة الشركة في تحويل المتخصصين إلى خبراء رقميين ومستعدين للمستقبل. وتقدم برامج غريت ليرنينغ في أنماط متعددة تناسب تفضيلات المتخصصين التي تتمثل في المزيج المشترك مع عقد فصول نهاية الأسبوع (تقدم في الهند فقط في الوقت الراهن)، والنمط الإلكتروني مع التوجيهات الشخصية ونمط مخيم التدريب المتفرغ. وتقدم جلسات الفصل الدراسي في مراكز غريت ليرنينغ في غورغاون، وبنغالور، وحيدر آباد، وبونه، وتشيناي، ومومباي. وللتعرف على المزيد عن غريت ليرنينغ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.greatlearning.in.

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