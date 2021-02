You are here:

غاري كاسباروف في مؤتمر أمبروفيت للأمن السيبراني إسرائيل-الإمارات العربية المتحدة-أوروبا الشرقية يتحدث عن الشطرنج والذكاء الاصطناعي، ودوره في مسلسل مناورة الملكة