عودة الأسطورة – إعادة افتتاح راافلز سنغافورة رسميًا

دعوة موجهة من أحد كنوز التراث في سنغافورة إلى الضيوف والزوار لتجربة حقبة جديدة من الفخامة منقطعة النظير

سنغافورة، 1 من أغسطس 2019 /PRNewswire/ — يسعد فندق رافلز سنغافورة الإعلان رسميًا عن إعادة افتتاحه الذي طال انتظاره، ليسطر فصلاً جديدًا ومثيرًا في تاريخ وتراث هذه المجموعة الشهيرة من الفنادق. فندق رافلز سنغافورة، أحد أبرز الفنادق في مجموعة أكور، المجموعة الرائدة في العالم في مجال الضيافة الفندقية، يفتح أبوابه الآن أمام النزلاء والزوار، في أعقاب عملية الترميم الدقيقة والحساسة التي جرت على ثلاث مراحل بدأ العمل فيها خلال فبراير 2017.

قد صرح كريستيان ويستبلد، المدير العام لفندق رافلز سنغافورة قائلاً: “هناك عدد قليل من الفنادق حول العالم التي اقترنت أسماؤها بأسماء المدن التي تقع فيها – وليس أدل على ذلك من فندق رافلز في سنغافورة. وسوف يوفر رافلز التي تم تجديده حديثًا لضيوفه تجربة لا مثيل لها”. وأردف: “إنها رغبتنا وأمنيتنا في أن يواصل نزلاؤنا الاستمتاع بكنوز من الذكريات التي لا تنسى في الفندق وهم يعيدون اكتشاف ما يجعل منه فندقًا مميزًا – من حيث معمارة الفريد وتراثه ومستوى خدمته الأسطورية.”

وقد أشرفت على عملية الترميم الدقيقة التي أشرفت على تنفيذها مهندسة الديكور الشهيرة ألكسندرا شامبيلمود مدعومة في ذلك من شركة Aedas، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التصميم والهندسة المعمارية. وبفضل هذا التعاون المثمر، أحيا المصممون ملاذا اجتماعيًا يوفر لنزلاء الفندق مزيجًا فريدًا وراقيًا من الثقافة والجمال والأناقة. تم تصميم أجنحة جديدة من فئات فاخرة وتجارب إبداعية مفعمة بالنشاط لأساليب الحياة وأفكارًا منقطعة النظير فيما يتعلق بالمطاعم لزوار الفندق من جميع أنحاء العالم ولأهل سنغافورة من أجل الالتقاء بالناس والإقامة والتسوق وتناول الطعام والاحتفال.

يستطيع المسافرون المتميزون انتظار مستويات جديدة من الراحة التي لا تضاهى والخدمة الفائقة مع تجربة معزَّزة للإقامة بأجنحة الفندق اتي تتجسد على أرض الواقع من خلال طاقم الضيافة الأسطوري وذلك خلال الاستمتاع بالمساحات الجديدة المُعاد تصميمها في فندق رافلز سنغافورة.

وفي هذا السياق، علقت جينيت هو، نائب الرئيس ومسؤول العلامة التجارية والعلاقات الاستراتيجية في فنادق ومنتجعات رافلز، قائلة: “نشعر ببالغ السرور بالمشاركة في إعادة افتتاح رافلز سنغافورة الرائع ليعود إلى ممارسة أعماله رسميًا، عقب خضوعه للتجديد وإعادة تصميمه وترقيته. فهذا هو المكان الذي بدأ فيه كل شيء حيث يعيد رافلز سنغافورة تجسيد الفخامة العاطفية ووفاءً منه لأصوله في مجال الضيافة. ومع انتهاء عملية تجديد الفندق وبدء فصل جديد من فصول الخدمة، تمهد عودة هذا المبنى العريق إلى مجموعة فنادق ومنتجعات رافلز الطريق أمام توسيع نطاق علامته التجارية حيث نقدم ذات المستوى من الخدمة المتميزة والخبرات رفيعة المستوى في وجهات جديدة في عدد من المدن مثل أودايبور ولندن وبوسطن.”

يوفر رافلز سنغافورة الذي خضع للترميم أماكن إقامة فاخرة تضم جميع أجنحته من خلال تسع فئات مختلفة من الأجنحة الفندقية هي: أجنحة State Room، وأجنحة Courtyard، وأجنحة Palm Court، وأجنحة Personality، وأجنحة Residence، وأجنحة Promenade، وأجنحة Grand Hotel بالإضافة إلى أجنحة Presidential. وقد استحدثنا مؤخرًا ثلاث أنواع من الأجنحة في قائمة الفندق وهي أجنحة Residence وأجنحة Promenade وأجنحة Studio. كما ارتفع إجمالي عدد الأجنحة من 103 إلى 115 جناحًا.

وتم تجهيز رواق الفندق حديثًا بمتجر ملابس فخم إضافة إلى العديد من العلامات التجارية المخصصة للبيع بالتجزئة. وسوف يسعد النولاء وسكان المنطقة باستكشاف المطاعم والبارات العالمية في رافلز سنغافورة، بما في ذلك تعاون المطاعم مع الشيف آن صوفي بيك، صاحب مطعم ميزون بيك في فالانس الحائز على ثلاث نجمات ميشلان، بفرنسا والشيف الفرنسي الموقر آلين دوكاس والشيف جيريمي ليونج الذي يحظى بشهرة في مجال الطهي الصيني المبتكر. سوف يواصل المسافرون الذين يرتادون Long Bar الاستمتاع بالكوكتيل الأكثر شهرة في الفندق وهو المشروب السنغافوري الأصلي، إلى جانب التقاليد الخالدة المتمثلة في إلقاء قشور حبات الفول السوداني على الأرض.

وأردف كريستيان: “رافلز سنغافورة هو واحد من الفنادق القليلة العظيمة في العالم التي استطاعت الصمود منذ القرن التاسع عشر. وقد تم ترميمه بعناية للحفاظ على سحره التاريخي الفريد، مع توفير تجارب استثنائية لنزلائنا الكرام – وهو التزام مكرس من جانبنا جميعًا في رافلز سنغافورة ومن جانب الشركة المالكة، كتارا للضيافة.”

افتُتِح فندق رافلز سنغافورة للمرة الأولى في عام 1887. وبعد مرور قرن من الزمان أعلنته حكومة سنغافورة أثرًا وطنيًا في عام 1987. ومن ثمَّ اكتسب رافلز سنغافورة على مر السنين تقديرًا وإعزازًا على المستويين الوطني والدولي كونه واحة وملاذًا للمسافرين المتمرسين. فهو كنز وطني يحظى بمكانة كبرى في قلوب أبناء سنغافورة الذين يقدرون كثيرًا أهميته التاريخية وتراثه الفريد. وكان الفندق قد خضع لعملية ترميم أخيرة خلال الفترة الواقعة بين 1989 و1991 حيث تم إغلاق الفندق لمدة عامين ونصف.

تتوفر حجوزات للإقامة اعتبارًا من أغسطس 2019 فصاعدًا. للاستفسارات والحجوزات، يُرجى التواصل مع فندق رافلز سنغافورة على هاتف رقم 1886 -6337-0065 أو من خلال البريد الإلكتروني singapore@raffles.com.

ملحوظة للمحررين:

للحصول على صور عالية الدقة لفندق رافلز سنغافورة بعدالتجديد، يرجى الضغط هنا لتنزيلها.

نبذة عن فندق رافلز سنغافورة:

افتُتح الفندق في عام 1887، وهو أحد الفنادق القليلة في العالم التي استطاعت الصمود في مجال الخدمة الفندقية منذ القرن التاسع عشر . وقد تم الحفاظ على هندسته المعمارية بالكامل من الداخل والخارج إلى الآن، ما يمنحه مزيجًا رائعًا ومثيرًا يجمع بين الفخامة وعبق التاريخ والتصميم الاستعماري القديم. كما يضم الفندق بين جنباته أكثر من مائة جناح فسيح تزينها شرفات من خشب الساج المصقول والأعمدة المصنوعة من الرخام الأبيض حيث تلتف جميعها حول حدائق استوائية وارفة. يعمل على خدمة هذه الأجنحة طاقم ضيافة الفندق الأسطوري حيث يوفر جميع وسائل الراحة الحديثة اللازمة لنزلائه.

وكان فندق رافلز سنغافورة قد خضع مؤخرًا لعملية ترميم دقيقة وحساسة وأعيد افتتاحه بالكامل في 1 أغسطس 2019. أُجريت عملية ترميم فندق رافلز سنغافورة بحيث تضمن احتفاظه بما يتميز به عن غيره من الفنادق – وهي أجواء الفندق ومستوى الخدمة التي يقدمها وما يتمتع به من سحر وتراث. كما أجريت عملية الترميم حتى يظل الفندق مناسبًا ومميزًا لنزلائه بمرور الوقت وكي يتوافق مع الاحتياجات المتغيرة لمجتمع سنغافورة وومرتاديه من المسافرين.

www.rafflessingapore.com

نبذة عن رافلز:

تفتخر فنادق ومنتجعات رافلز بتاريخها الحافل وببعض من أرقى الفنادق في جميع أنحاء العالم. في عام 1887، وضعت رافلز سنغافورة معيارًا للضيافة الفاخرة فقدمت للعالم خدمة كبير الخدم الخاص والشراب السنغافوري المميز وخدماته الأسطورية الدائمة. وتواصل رافلز اليوم هذا التقليد في المدن الكبرى والمنتجعات الفخمة، لتأسر ألباب المسافرين بتجارب قيّمة وخدمة كريمة، مع الاهتمام في ذات الوقت بأدق التفاصيل. يختار أصحاب الذوق الرفيع رافلز ليس لمجرد امتيازها بالعبق الثقافي والجمال والفخامة وإنما يختارونه لامتيازه بالمشاعر الرائعة التي تنتابهم خلال إقامتهم فيها. إن كل فرع من فروع رافلز، سواء أكان في باريس أم إسطنبول أم وارسو أم جاكرتا أم سيشيل يُعتبر واحة وارفة المحبة، إذ يصل إليها المسافرون كنزلاء ويغادرونها كأصدقاء ويعودون إليها كعائلة. تمثّل فنادق رافلز جزءًا من أكور، وهي مجموعة رائدة على مستوى العالم في قطاع الضيافة، تقدم تجارب مميزة وقيّمة في 4900 فندق ومنتجع ومسكن منتشرة في 110 دولة.

raffles.com | accorhotels.com

نبذة عن كتارا للضيافة:

كتارا للضيافة هي شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق، مقرها دولة قطر. وفي ظل خبرة تمتد لأكثر من خمسة وأربعين عامًا في قطاع الضيافة، تعمل كتارا للضيافة على تنفيذ خططها الاستراتيجية للتوسع من خلال الاستثمار في الفنادق الرائدة في قطر وتعمل في الوقت ذاته على تنمية مجموعتها من الفنادق الرائدة في الأسواق الدولية الرئيسة.

وتمتلك كتارا للضيافة وتدير 40 فندقًا ضمن محفظتها من الفنادق وتركز على الوصول إلى هدفها بإضافة 60 فندقًا إلى محفظتها بحلول عام 2026. تدعم كتارا للضيافة، كونها شركة الضيافة الرائدة في قطر، الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.

اكتسبت كتارا للضيافة التقدير العالمي بفضل الإسهامات التي قدمتها في قطاع الضيافة في قطر وعلى مستوى العالم وبفضل الجوائز المرموقة التي حازت عليها.

نبذة عن أكور:

هي مجموعة ضيافة رائدة على مستوى العالم توفر تجارب مميزة وقيّمة في 4900 فندق ومنتجع ومسكن منتشرة في 110 دولة حول العالم. اكتسبت المجموعة خبرة في مجال الضيافة على مدى أكثر من 50 عامًا، ما جعلها تمتلك محفظة لا تضاهى من العلامات التجارية تشمل كلاً من العلامات الفخمة والعلامات الاقتصادية، يدعمها في ذلك أحد برامج الولاء الأكثر جاذبية في العالم.

وبغض النظر عن أماكن الإقامة، تتيح أكور طرقًا جديدة للحياة والعمل واللعب من خلال مزج الطعام والشراب بالحياة الليلية والرفاهية والعمل التعاوني. كما توفر حلولًا رقمية تعمل على زيادة التوزيع إلى الحد الأقصى وتحسين عمل الفنادق وتعزيز تجربة العملاء.

تلتزم أكور بالحفاظ على ترسيخ مستدام للقيم كما تلعب دورًا فاعلاً في رد الجميل إلى كوكب الأرض والمجتمع من خلال برنامج Planet 21 – Acting Here وصندوق Accor Solidarity للمنح، الذي يتيح للفئات المحرومة الحصول على وظائف من خلال التدريب المهني.

شركة Accor SA هي شركة مدرجة في بورصة يورونكست في باريس (رقم تعريف الأوراق المالية ISIN: FR0000120404) وفي سوق التداول خارج البورصة (رمز التداول: ACRFY) في الولايات المتحدة. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّ الموقع الإلكتروني accor.com أو كن من معجبينا وتابعنا على تويتر وفايسبوك.

لينو تاراني،

المدير المساعد للتسويق والاتصالات،

رافلز سنغافورة،

هاتف:1316-6412-65+

بريد إلكتروني: leenu.tarani@raffles.com؛

جاسمين هال،

مدير التسويق والاتصالات،

رافلز سنغافورة،

هاتف: 1307-6412-65+،

بريد الإلكتروني: jesmine.hall@raffles.co