عملة جي دي كوين المترقبة على نطاق واسع تنطلق في أيداهو محدثة هزة كبيرة في عالم العملات المشفرة

بويزي،أيداهو، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي دي كوين، وهي لاعب ذو شعبية كبيرة في عالم العملات المشفرة الناشىء، عن إصدار عملتها التي طال انتظارها جي دي كوين.ورغم أنها حديثة العهد نسبيا في الميدان، فإن جي دي كوين مسجلة لدى شبكة تطبيق القانون للجرائم المالية في وزارة المالية الأميركية. والشركة مسجلة في 3 بورصات ذات شعبية هي فات بي تي سي، بيلاكسي وكوينزبت، وهي أيضا الشريكة الفضية الفخورة لمعرض فويس أوف بلوكتشين، شيكاغو 2019. وتم الإصدار في ولاية أيداهو الأميركية. وحضر حفل الإطلاق، فضلا عن العديد من الشخصيات، مؤسسو شركة جي دي كوين، جون بانغا، ديباك براشار وبوبندر سنغ، ويمكن التواصل معهم على الموقع التالي: https://www.jdcoin.us

ومع تجمع جمهور من عشاق العملات المشفرة وأصحاب الرؤى في العملات المشفرة، ستكون قادرًا على استكشاف نطاق بناء المعرفة وأيضًا نطاق الفرص التجارية المثيرة للاستثمار في عملة جي ديكوين. وضعت جي دي كوين برنامجًا فعالًا لمكافحة غسل الأمواليعزز مصداقيتها بصورة إضافية.

حول جي دي كوين

مع منفعيتها التي تعتبر مصدر قوتها، اشتقت جي دي كوينمكانتها في هذا العالم الافتراضي المذهل خاصةً من خلال تزويد عملائها باستمرار استخدام هذه العملة الجديدة لتلبية بعض احتياجاتهم الحقيقية.

ما الذي يجعل جي دي كوين عملة فريدة من نوعها؟

تركزجي دي كوينكل اهتمامها على تغيير المفاهيم التي تحملهاالعملات المشفرةلأن الشركة تؤمن بالشفافية والأصالة والمصداقية والتفوق. وهم يهدفون إلى توجيه تحية كبيرة للمعالجة الأسرع والتكنولوجيا المستدامة من خلال العمل على صيغة رياضية لحساب أدق الأرقام لإنتاج عملية عمل وإكمال المعاملات أثناء عملية البحث في العملات المشفرة. ناهيك عن ذكر الحقيقة الأكثر إثارة حولجي دي كوينوهي أن الشركة تعمل أيضًا على إنتاج QUANTUM World لبناء كمبيوتر QUBIT الذي سيوفر منافسة مباشرة للآخرين في هذا المجال وسيصبح رائدًا في هذا القطاع في المستقبل القريب.

وأخيراً وليس آخراً، مع هذا الإطلاق، لقد بدأنا رحلة ناجحة إلى الأمام وتلقي اهتمام كبير بإمكانياتها الكبيرة.