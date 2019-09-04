عملة جديدة غير مسبوقة لورقة القيقب تنبض بالحياة

أوتاوا، أونتاريو، 4 سبتمبر/أيلول، 2019 /PRNewswire/ — يسعد دار سك العملة الملكية الكندية “The Royal Canadian Mint” أن تطلق عملة تذكارية تمثل طفرة من فريق الأبحاث والتطوير المبدع والطموح. فبالتعاون مع مركز أبحاث الضوئيات بجامعة أوتاوا، أنتج فريق البحث والتطوير عملة من الفضة الخالصة فئة 10 دولارات لعام 2020 – ورقة القيقب النابضة بالحياة “Pulsating Maple Leaf”، المحفورة مع مصفوفة من المرايا فائقة الدقة ويظهر شكل ورقة القيقب على ظهر العملة المصنوعة من 99,99% من الفضة الخالصة. ومع الأبعاد والاتجاهات الدقيقة، تنتج هذه المرايا المصغرة تصميمًا يبدو ممتدًا وضيقًا مع كل انحناء بالعملة.

ومن التذكارات المدهشة كذلك عملة من الفضة الخالصة فئة 50 دولارًا لعام 2020 – أشكال حقيقية: البط الغواص “Real Shapes: The Common Loon”. وللمرة الأولى، تم تصميم البط الغواص الأيقوني بواسطة الفنان روبرت – رالف كارمايكل “Robert-Ralph Carmichael” لعملة كندية فئة دولار واحد، حيث يبرز الطوق الدائري. وتمثلت النتيجة في شكل فريد، وعملة من الفضة الخالصة ومطلية بالذهب تقدم صورة ظلية للبط الغواص الذي يطفو على سطح مياه البحيرة الراكدة، تمامًا كما يظهر على الدولار الكندي المعدني “loonie”. وتعد هذه العملة الأولى ضمن مجموعة تبث الحياة في أشكال تصميمات العملات الكلاسيكية الكندية، والتي تزن أكثر من ثلاث أوقيات من الفضة الخالصة.

كذلك نقلت النقوش المطبوعة إلى مستوى آخر جديد من خلال عملة تحمل نقوشًا فائقة الصغر من الفضة الخالصة فئة 250 دولارًا لعام 2019 – إنزال نورماندي: لقطة في وقتها “D-Day: A Snapshot in Time”. التي تكرم الأبطال الكنديين يوم إنزال نورماندي على شاطئ جونو في السادس من يونيو/حزيران 1944، وتمثل هذه العملة التي تتضمن نقوشًا فائقة الصغر ثمرة التعاون الوثيق بين المحارب المخضرم، وجامع الأسلحة والمؤلف دبليو إي ستوري “W. E. Storey”، الحائز على وسام القوات المسلحة الكندية، ونحات سك العملات ترايان جورجيسكو “Traian Georgescu”. وجمع هذا المنتج مدير الإنتاج إريكا ماغا “Erica Maga”، التي أرادت أن يهيمن منتج دار سك العملة الذي يشيد بملاحم الجنود في يوم إنزال نورماندي على العملية بالكامل، حيث درسوا أعدادًا هائلة من الصور الفوتوغرافية للملحمة التاريخية. واشتركوا في تصميم منظر عام للمشهد يكشف مدينة بورنير سور مير “Bernières-sur-Mer” مع عمق استثنائي على مقياس كبير وارتفاع بنحو 4 ملي متر على عملة من الفضة الخالصة بنسبة 99,99% تزن كيلوغرام واحد.

ومن العملات الأخرى التي سيتم الكشف عنها خلال هذا الشهر:

عملة من الذهب الخالص فئة 200 دولار لعام 2019 احتفالاً بالذكرى الأربعين لإصدار عملة ورقة القيقب الذهبي “GML”، تزن 2 أوقية، ويحمل ظهر العملة التصميم الأيقوني لورقة القيقب لنبات السكر التي تعد إحدى أكثر العملات الذهبية المطلوبة في العالم.

عملة من الفضة الخالصة فئة 100 دولار لعام 2019 يوسف كرش: زئير الأسد “Yousuf Karsh: The Roaring Lion”، التي تعد العملة الثالثة ضمن مجموعة تزن 10 أوقيات، وتحتفل بأعمال المصور الفوتوغرافي الكندي الشهير مع إعادة إنتاج تصويره الأسطوري لوينستون تشرشل.

عملتان من الفضة الخالصة فئة 1 دولار ومن الذهب الخالص فئة 200 دولار لعام 2020 – دولار السلام “Peace Dollar”، وهما زوجان من العملات المنقوشة بدقة بواسطة نحات العملات المعتزلة سوزان تايلور “Susan Taylor”.

مجموعة جزئية تحمل تصميم ورقة القيقب من الفضة الخالصة لعام 2020، تتضمن خمس عملات من الفضة الخالصة بنسبة 99,99% تتراوح أوزانها بين 1 أوقية إلى 1/20 من الأوقية. ويظهر على ظهر العملة التي تزن 1 أوقية تصميم الفنانة ليزا تومسون خان “Lisa Thomson Khan” الذي يحمل ورقة قيقب ملونة باللون الأحمر بجلاء مع منتج سواروفسكي “Swarovski®”، بالإضافة إلى المقطع الأول من السلام الوطني لكندا “يا كندا” “O Canada”، الذي تم اعتماده رسميًا في 1980.

عملة من الفضة الخالصة الملونة فئة 10 دولارات لعام 2019 – احتفالاً بالذكرى الخمسين لقانون اللغات الرسمية.

عملة من الفضة الخالصة فئة 500 دولار لعام 2019 الإتقان العبقري في كندا “Brilliant Mastery in Canada”، والذي يجمع بين الفنانين كاثي سابورين “Cathy Sabourin”، وتوني بيانكو “Tony Bianco” اللذين صمما عملة مزخرفة من الفضة الخالصة تزن خمس كيلوغرامات تظهر شعار النبالة الوطني والمقاطعات في كندا.

عملة من الفضة الخالصة فئة 30 دولارًا لعام 2019 – حركة الطيور المهيبة: البومة القرناء الكبيرة “Majestic Birds In Motion: Great Horned Owls”، وهو تصميم لعملة ملونة من إنتاج الفنان بيير لودوك “Pierre Leduc” يقدم صورة مجسمة متعددة الإطارات لحركة الطيور في أثناء الطيران.

مجموعة من عملتين لعام 2019 – يين ويانغ “Yin and Yang”، تحمل تصميم أريس تشونغ “Aries Cheung” لعملتين من الذهب والفضة الخالصة تحملان شكل الدمعة.

مجموعة هدايا الأعياد لعام 2019.

عملة من الفضة الخالصة فئة 3 دولارات لعام 2019 – تحتفي بالاحتفالات والمهرجانات الكندية – مذاق النبيذ “Wine Tasting”، من تصميم ستيف هيبورن “Steve Hepburn”.

وعملة من الفضة الخالصة فئة 5 دولارات لعام 2019 – مجموعة الأبراج الفلكية: الميزان “Zodiac Series: Libra”، من تصميم جوري فان دير ليندا “Jori Van Der Linde”.

وللتعرف على المزيد من المعلومات عن سك العملات والأسعار والمعلومات الخلفية الكاملة عن كل منتج، يرجى زيارة علامة التبويب “متجر” بالموقع الإلكتروني . www.mint.ca. ويمكن عرض صور العملات هنا .

كما يمكن طلب جميع هذه المنتجات مباشرة من دار سك العملة على الرقم 1871-267-800-1 من كندا، أو 6468-268-800-1 من الولايات المتحدة، أو الموقع الإلكتروني لدار سك العملة. وتتاح العملات كذلك في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وكذلك من خلال شبكتنا العالمية من الوكلاء والموزعين، والتي تتضمن المشاركة في منافذ البريد الكندي “Canada Post”.

نبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية “The Royal Canadian Mint” مؤسسة تابعة للتاج البريطاني لسك العملات وتوزيع العملات المتداولة في كندا. وتعرف دار سك العملة بأنها إحدى أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة كبيرة من منتجات العملات المتخصصة وعالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق عالمي. ولمزيد من المعلومات عن دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mint.ca . كما يمكن متابعة دار سك العملة على تويتر “ Twitter “، وفيسبوك “ Facebook “، وانستجرام “ Instagram “.

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