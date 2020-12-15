علماء عالميون يدعون إلى تحسين المعرفة العلمية العامة

شنغهاي، 15 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — تقرير إخباري من China.org.cn:

عُقد منتدى تلفزيوني بعنوان “العلوم في عالم غير يقيني” يوم 8 كانون الأول/ديسمبر، وشاركت في استضافته الجمعية الصينية للعلوم والتقنية (كاست) ومركز أبحاث سي جي تي أن. وحضر الاجتماع عشرة من الحائزين على جائزة نوبل و30 من كبار الأكاديميين الصينيين و300 من العلماء الشباب عبر الإنترنت وخارج الإنترنت، وناقشوا دور العلوم وأهمية المعرفة العلمية وسط التحديات.

واجه العالم تحديات متعددة في العام 2020، ما يدل على أهمية العلم والتكنولوجيا وكذلك أهمية التعاون. ولذلك كان هذا المنتدى في غاية الأهمية.

في المنتدى، وصف هواي جين بينغ، نائب الرئيس التنفيذي للجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمي من الأكاديمية الصينية للعلوم، محو الأمية العلمية للجمهور بأنها حجر الزاوية في التنمية الاجتماعية والحوكمة السليمة. وأشار إلى أن تعليم العلوم والاتصالات هي الطريقة الأساسية للجمهور لفهم العلوم. ودعا هواي إلى الابتكار والاستفادة من جميع أشكال وسائل الإعلام لتعزيز المعرفة العلمية.

وقال أيضًا إن الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا تكرس نفسها لتعزيز التفاهم والثقة على المستوى الدولي والفكري، وهي على استعداد للتعاون مع نظرائها العالميين في الابتكار والجهود المبذولة لزيادة المعرفة العلمية من أجل المساهمة في الانتعاش الاقتصادي العالمي المستدام، وتحسين الحوكمة العالمية.

وقال رئيس ورئيس تحرير المجموعة الإعلامية الصينية شن هيشيونغ إن جائحة كوفيد-19 أثبت مرة أخرى أن البشرية جمعاء هي مجتمع ذو مصير مشترك. وأضاف أنه لتحسين الثقافة العلمية لدى الجمهور، من الضروري تعزيز مناخ يحترم ويثق ويعتمد على العلوم، وتعميق التعاون بين المجتمع العلمي ووسائل الإعلام.

وقال شن إن مواجهة التحديات العالمية ليست مسؤولية السياسيين والنخب فحسب، بل هي مهمة لوسائل الإعلام والعلماء وعامة الناس على حد سواء.

واستعرض تشونغ نانشان، كبير خبراء الجهاز التنفسي في الصين، تجربة الصين في مكافحة كوفيد -19. وقال إن الالتزام بالابتكار العلمي يضمن الحلول لمشاكل العلوم الأساسية المتعلقة بفيروس كورونا.

وناقش الفائزون بجائزة نوبل والأكاديميون الصينيون بمن في ذلك تشانغ بولي والعلماء الشباب المشاركون قضايا تشمل آفاق المواهب العلمية الشابة وأهمية وضرورة زيادة المعرفة العلمية العامة. علاوة على ذلك، تمت تغطية موضوعات مثل استخدام الطب الصيني التقليدي في أزمات الصحة العامة، وتوقعات الطاقة النظيفة.

واتفقوا على أن تعزيز محو الأمية العلمية على مستوى العالم أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات بما في ذلك كوفيد-19 وتغير المناخ، وأنه يجب على العلماء القيام بدور أكثر نشاطًا في سد الفجوة بين العلم والجمهور. علاوة على ذلك، أشاروا إلى ضرورة إعطاء وسائل الإعلام دورًا كاملاً كقناة مهمة لنشر المعرفة والمعلومات العلمية. وحثوا المجتمع العلمي على البقاء منفتح الذهن وتعزيز التعاون الدولي.

أصبح الحدث إضافة إلى المؤتمر العالمي لعام 2020 حول توفير المعرفة العلمية منصة للعلوم والتكنولوجيا للمنظمات الدولية. جمع هذا المنتدى بين مزايا كل من الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا و سي جي تي أن. ونأمل أن تتوسع هذه الجهود بمزيد من التعاون مع سي جي تي أن، وهي مؤسسة محترفة في الاتصالات الدولية، وتساهم في المشهد العالمي للعلوم والتكنولوجيا.

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