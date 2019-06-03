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عقد منتدى الابتكار والتعاون الطبي في مدينة فرانكشنغانغ

June 4, 2019   

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فرانكشنغانغ، الصين، 4 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — حسب سي آر أن أونلاين: تم مؤخرا عقد منتدى الابتكار والتعاون الطبي الدولي (منظمة تعاون الصين- شنغهاي، وبرعاية مشتركة من لجنة الصداقة والجيرة الطيبة التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون والحكومة الشعبية لمنطقة الحكم الذاتي لغوانغجي جوانغ في مدينة فرانشنغانغ.

تعد هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها منظمة شنغهاي للتعاونمنتدى دوليًا للابتكار والتعاون الطبي، تحت عنوان الصحة والتعاون والابتكار والمشاركة وبناء منصة للابتكار والتعاون الطبي في إطار المنظمة.https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_o1knlwjj/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1

وتم في المنتدى مناقشة مواضيع مثل الصحة القومية، والإغاثة في حالات الكوارث، والوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، والخدمات الطبية، والطب التقليدي، وإدارة الصحة، والتمريض الطبي، والتعليم الطبي والبحث العلمي، وتبادل الموظفين الطبيين، وتم التوصل إلى توافق واسع في الآراء.

تم التوصل إلى اتفاقيات تعاون متعددة في المنتدى. كما تم إصدار إعلانللمنتدى الدولي للتعاون في مجال الابتكار الطبي (منظمة التعاون الصيني – شنغهاي). وأشار الإعلان إلى أن المنتدى قرر إنشاء “لجنة الصين – شنغهاي للتعاون والابتكار الطبي والتعاون” في شنغهاي، الصين.

يرحب المنتدى بالمشاركين في مبادرة إنشاء “المنطقة الطبية الدولية التجريبية المفتوحة (الصين)” في مدينةفرانكشنغانغ، ويعتقد أن هذه المنطقة التجريبية ستوفر فرصًا غير مسبوقة للتعاون الطبي الإقليمي والوطني.

اقترحت مدينةفرانكشنغانغفكرة “منطقة واحدة ومدينتان”، وهي الدعوة إلى إنشاء منطقة تجريبية طبية مفتوحة دولية في جميع أنحاء المدينة، وإنشاء مدينة دولية لتصنيع المستحضرات الصيدلانية ومدينة دولية للرعاية الطبية والصحية في المنطقة التجريبية، والتي تشمل مجمعا صناعيا للصناعات الدوائية بين الصين والهند، ومجمعا صناعيا خاصا لصناعة الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة صناعية للصناعات الدوائية.

اعتبارا من الآن، تعمل مدينةفرانكشنغانغعلى تشجيع بناء مجمع صناعي صيني-هندي للصناعات الدوائية مساحته 67 هكتارا.
شارك في المنتدى أكثر من 800 مسؤول حكومي وأخصائي طبي وباحث من 21 دولة مثل الفلبين وتايلاند وأوكرانيا. المشاركون هم جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والدول التي تتمتع بوضع المراقب فيها ودول الحوار.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/896331/China_India_forum.jpg

 

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