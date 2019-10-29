عقد فعاليات تجربة بكين التسلسلية في إسرائيل ومصر

القاهرة، 29 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تم عقد فعاليات سلسلة تجربة بكين في الفترة بين 24 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر على التوالي في تل أبيب بإسرائيل والقاهرة بمصر، وهي الفعاليات التي نظمها مركز إدارة الأصول الثقافية المملوك للدولة في بلدية بكين ومركزا الثقافة الصينيين في إسرائيل ومصر.

قدم السيد دونغ دياني، رئيس مركز إدارة الأصول الثقافية التابع لبلدية بكين، الوضع الحالي والسياسات الخارجية للصناعة الثقافية في بكين حول الأحداث. وركزت المؤسسات الثقافية الرئيسية، بما في ذلك مجموعة بكين لتطوير الاستثمارات الثقافية، ومجموعة بكين للنشر والتوزيع، ومجموعة بكين الدولية للإعلان والاتصالات، ومجموعة بكين جيهوا للتنمية الثقافية، على استراتيجيات تطوير التدويل، ونشر التعاون التجاري، والتسويق المتكامل للإنترنت، وأسبوع التصميم الدولي لبكين.

وفي الوقت نفسه، رتب المنظمون لإقامة معرض للآثار والتحف الثقافية من بكين، حيث تم عرض 60 من التحف من متحف القصر ومعبد السماء والمكان الصيفي وغيرها من وحدات الآثار الثقافية للجمهور. وقدم وريث واحدة من التركات الثقافية غير المادية “الآثار الثمانية الثقافية المذهلة لبكين” عرضًا رائعًا عن تقنيات “تطريز بكين” وتفاعل الجمهور بصورة جيدة معها وفازت بإطراء الجمهور.

دعت الفعاليات الضيوف الكرام من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني لإسرائيل ووزارة السلامة المرورية في إسرائيل والسفارة الصينية في إسرائيل والسفارة الصينية في مصر ووزارة الثقافة المصرية والمتحف المصري والمنظمات والمؤسسات الثقافية المصرية لحضور الفعاليات.

أطلق مركز الإشراف على الأصول الثقافية في بلدية بكين وإدارته المملوكة للدولة منصة أنشطة “تجربة بكين” التسلسلية في العام 2017. وحتى الآن، تم تنظيم هذه الأحداث بنجاح في الأرجنتين والمكسيك واليابان والبرازيل وفنلندا والدنمارك ودول أخرى. وقد عززت هذه الفعاليات إلى حد كبير الاتصالات الدولية والتعاون العملي للصناعة الثقافية في بكين وسهلت مبادرة الحزام والطريق من خلال هذه الأنشطة.