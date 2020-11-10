عقد شراكة عالمية لتقديم منصة تشخيصية متصلة في نقاط الرعاية لاختبار الأجسام المضادة لكوفيد-19 في أفريقيا

توفر شركة LumiraDx، بدعم من المؤسسات، خمسة آلاف من أدوات التشخيص المحمولة واختبارات الأجسام المضادة لكوفيد-19 ذات الصلة، بينما توفر AMSP (منصة أفريقيا للمستلزمات الطبية)؛ المنصة أحادية المصدر التي تُمِّكن من فرص إجراء التشخيصات الهامة المتعلقة بكوفيد-19 والحصول على المعدات الطبية بصورة أسرع وأكثر شفافية وفعالية من حيث التكلفة إلى – تلك الفرص بإنصاف عبر 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، مع تلبية الحاجة الماسة الفورية لإجراء اختبار كوفيد-19 وإرساء الأساس للبنية التحتية للرعاية الأولية طويلة الأجل.

كما صرح رون زوانزيجر، الرئيس التنفيذي لشركة LumiraDx: “تلتزم LumiraDx بمواجهة التحدي العالمي المتمثل في تقديم اختبار تشخيصي سريع ودقيق ومنصف لكوفيد-19 وما بعده. إننا نشعر بالفخر تجاه عملنا مع المنظمات الصحية غير الحكومية العالمية والقادة الحكوميين لإتاحة إجراء اختبار الأجسام المضادة لكوفيد-19 عالي الحساسية القائم على ميكروفلويديك في جميع أنحاء أفريقيا”.

وقد أظهرت الدراسات أن اختبار الأجسام المضادة لفيروس سارس-كوف-2 الذي توفره شركة LumiraDx تعطي نتائج إيجابية بنسبة 97.6% مقارنةً بفحص تفاعل سلسلة البوليميراز (PCR) في المرضى الذين خضعوا للاختبار لمدة 12 يومًا بعد ظهور الأعراض عليهم، مما يتيح للمرضى في المناطق النائية نافذة واسعة للحصول على نتائج اختبار تشخيصي عالي الحساسية. توفر منصة LumiraDx اتصالاً آمنًا قائمًا على السحابة عبر الهاتف الخلوي، مما يتيح إعداد التقارير في الوقت الفعلي وإدارة النتائج. وعلاوةً على ذلك، تقدم منصة LumiraDx حلاً لاختبار كوفيد-19 عالي الجودة ومتصلًا إلى جانب إعداد إمكانات لاختبار نقاط الرعاية الأوسع نطاقًا في إعدادات الرعاية المجتمعية في أفريقيا.

وقد صرَّح المدير التنفيذي للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها د.جون نكينجاسونج: “تشكِّل تقنية الاختبار التي تقدم نتائج في دقائق – وليس أيامًا أو أسابيع – جزءًا مهمًا من شراكة الاتحاد الأفريقي لتسريع مبادرة اختبار كوفيد-19 (PACT).. نتطلع إلى العمل سويًا مع شركائنا العالميين في مجال الصحة لحشد الخبراء والعاملين في المجتمع والإمدادات والموارد الأخرى لتقليل تأثير الجائحة على القارة الأفريقية من خلال اختبار حالات المصابين بكوفيد-19 وتعقبها وعلاجها في الوقت المناسب”.

وذكر المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي سترايف ماسييوا، “من خلال هذه الشراكة، ستتمكّن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من الوصول إلى اختبارات الأجسام المضادة لكوفيد-19 عالية الحساسية الموجودة في نقاط الرعاية على منصة أفريقيا للمستلزمات الطبية. وقد أُنشئت هذه المنصة بهدف جمع المصنعين والموردين معًا للتصدي سويًا لتحديات الجودة والقدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول التي تواجه مجتمعاتنا أثناء أزمة كوفيد-19 بشكل جماعي”.

وصرَّح فاتوماتا با، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Janngo والشريك الإداري لشركة Janngo Capital: “يتعين علينا مضاعفة جهودنا والتأكد من حصول إفريقيا على أحدث التقنيات وأكثرها أداءً لحماية شعبنا وإعادة فتح اقتصاداتنا. يعمل فريق منصة أفريقيا للمستلزمات الطبية دون هوادة سعيًا لإطلاق عرض الأجسام المضادة لكوفيد-19 الخاص به، ونشعر بالفخر تجاه شراكتنا مع شركة LumiraDx ومؤسسة بيل ومليندا غيتس ومؤسسة ماستركارد وغيرها لتحقيق هذا الهدف”

وأشار تريفور مونديل رئيس قسم الصحة العالمية بمؤسسة غيتس: “لا يمكننا محاربة جائحة كوفيد-19 دون معرفة مكان انتشار المرض، ولذا، يلعب الحصول على التشخيص دورًا حيويًا في توفير البيانات لتهيئة الحكومات والمهنيين الصحيين لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتقال العدوى. ويسرنا العمل مع الشركاء لتحسين تشخيص حالات كوفيد-19 وتحسين قدرات الرعاية الأولية في إفريقيا”.

نبذة عن LumiraDx

تأسست شركة LumiraDx في عام 2014 على يد مجموعة من رواد الأعمال هم: رون زوانزيغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي؛ وديف سكوت، الحاصل على الدكتوراه ويعمل كبير مسؤولي التكنولوجيا لدينا؛ وجيري ماكلير، الحاصل على الدكتوراه وكبير العلماء لدينا، ويحظى جميعهم بسجل حافل في بناء وتوسيع نطاق أعمال التشخيص على مدى ثلاثة عقود، بما في ذلك في شركات مثل Medisense وInverness Medical Technology وAlere. ويدعم الشركة المستثمرون المؤسسون والاستراتيجيون بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومجموعة مورننجسايد فينتشرز وشركة بوسطن كابيتال الأمريكية. ويقع مقر LumiraDx الرئيسي في المملكة المتحدة وتدعمها الشركات التابعة لها في جميع أنحاء العالم لتوفير الوصول إلى جميع الأسواق الرئيسية، ويعمل لديها أكثر من 750 موظفًا في جميع انحاء العالم.

تعمل منصة LumiraDx على تبسيط التقنيات المستخدمة في أجهزة التحليل المخبرية وتقليصها ودمجها لتوفير اختبارات تشخيصية قابلة للمقارنة مع المختبرات على أداة نقطة رعاية واحدة يمكن استخدامها بسهولة في أماكن الرعاية المجتمعية. وتستطيع المنصة تقديم مجموعة كبيرة من الاختبارات على أداة واحدة وتضمن الحصول على نتائج عالية الجودة بتكلفة منخفضة، مما يجعلها موردًا مثاليًا لتنمية المجتمعات أثناء قيامها بإنشاء البنية التحتية للرعاية الصحية المحلية.

يمكنك الاطلَّاع على مزيد من المعلومات حول LumiraDx ومنصة LumiraDx على موقع lumiradx.com.

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