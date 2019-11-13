عقد أول ورشة عمل سعودية-بريطانية لتحقيق الاستقرار في اليمن في الرياض

البرنامج السعودية للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن ووحدة الاستقرار البريطانية يدربان أكثر من 80 مهنيا من 14 هيئة حكومية سعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 13 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — نظم مسؤولون من البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن عقد أول ورشة عمل سعودية-بريطانية لتحقيق الاستقرار في اليمن بالتعاون مع نظرائهم من وحدة الاستقرار بوزارة التنمية الدولية البريطانية، مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث، وزارة الدفاع، سفارة المملكة المتحدة بالرياض وسفارة المملكة المتحدة في اليمن. وتتناول ورشة العمل النهج الذي تتبعه المملكة المتحدة لتحقيق الاستقرار والأمن وتحقيق الاستقرار في قطاع العدالة، ومبدأ الاندماج في المملكة المتحدة، والنهج الشامل للحكومة.

تهدف ورشة العمل إلى تبادل وجهات النظر والخبرات حول مبادئ الاستقرار والدروس المستفادة من سياقات مختلفة، ومناقشة مجالات الاهتمام، وبناء قدرات أكثر من 80 مهنيًا سعوديًا من 14 وزارة ووكالة حكومية. وألقى كل من السفير السعودي في اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن محمد الجابر، وسفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، ومدير وزارة التنمية الدولية في الشرق الأوسط مارك برايسون-ريتشاردسون كلمات افتتاحية في بداية الورشة.

وقال السفير الجابر “هذه الورشة تزيد من قيمة الشراكة الإستراتيجية السعودية البريطانية التي تمتد إلى العديد من مجالات التعاون بين بلدينا. يجسد هذا الحدث الهام حرص البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن على اعتماد أفضل الممارسات في تحقيق الاستقرار والاستفادة المثلى من الخبرات البريطانية والدولية في هذا المجال.”

وقال السفير آرون في كلمته الافتتاحية “لقد تأثرنا بشدة بجهود عملية التنمية السعودية، وأعتقد أننا بحاجة إلى العمل معكم لتطوير ذلك والمضي قدما. المملكة المتحدة تبقى ملتزمة تمامًا بالعمل مع المملكة العربية السعودية بشأن هذه القضية الحيوية للغاية.”

ورشة العمل الحالية، التي يتم تنظيمها لأول مرة مع حكومة المملكة المتحدة، هي واحدة من سلسلة من ورش العمل العديدة التي يستضيفها البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن مع كيانات رسمية من الدول الشريكة لبناء القدرات بين المهنيين السعوديين الشباب وتبادل الدروس المستفادة في مجال الاستقرار والتنمية المستدامة في مناطق الصراع.