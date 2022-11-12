‫عرض Centurion Invest لمشجعي كرة القدم في كأس العالم FIFA أكثر من 3.2 مليون دولار بالعملة الرقمية التيثر

بينما يهتف المستخدمون ويدعمون فرقهم المفضلة، في أكبر مسابقة تُقام كل أربع سنوات، يمكنهم شراء رموز المشجعين المفضلة للمنتخب الوطني لديهم والاحتفاظ بها. يمكن استخدامها في الجائزة الكبرى البالغة 3.2 مليون دولار لمشاركتها مع المستخدمين الذين تم فحصهم أيضًا لبطل كأس العالم أو تداولهم خلال المنافسة الشديدة في Centurion Invest Exchange على موقعها CI-EX.COM .

لتحلية هذا الحدث المبهج ومتابعة الفرق التي تشجعها عن كثب، تقدم Centurion Invest هدية لجميع المستخدمين الجدد الذين ينضمون إلى المنصة * اشتراك مجاني لمدة شهر على BEIN Connect ، لمشاهدة المسابقة والمشاركة فيها من المنزل. BeIN SPORTS هي الوجهة المتميزة لمشاهدة جميع المباريات الـ 64 الخاصة بكأس العالم FIFA قطر 2022 مباشرة عبر 24 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تغطية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بجودة HD و 4K على 7 قنوات مخصصة.

طوال البطولة، ستضيف Centurion Invest المزيد من الجوائز المثيرة، ومسابقات لكسب المزيد من العملات المشفرة بالإضافة إلى 3.2 مليون دولار مع تقدم اللعبة وبعد الجولات الأولية، سيكون هناك المزيد من الهدايا المقدمة للجماهير …

قواعد نشاط كأس العالم:

1. تصدر المنصة 32 قطعة نقدية، كل عملة تمثل فريقًا، والمبلغ الإجمالي لكل عملة يتم إصدارها هو 100000، وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي هو: 3200000.

2. بعد إدراج العملة المعدنية، يمكن للمستخدمين شراء العملات ذات الصلة في صفحة “خمن من البطل”. سعر إصدار كل عملة هو 1.00 بالعملة الرقمية التيثر.

3. يمكن لكل مستخدم المشاركة، والحد الأقصى للاشتراك في فريق واحد هو 1000 دولار أمريكي؛ سيتم تضمين مبلغ اشتراك المستخدم مباشرةً في مجموعة الجوائز لحدث كأس العالم، وسيشارك المستخدمون الذين يخمنون فريق البطولة بشكل صحيح مجموع الجوائز.

4. عندما تبدأ منافسة دور المجموعات، سيتم تدمير العملات المعدنية التي لم يتم شراؤها (لن يتم تضمين العملات المعدنية المدمرة في مجموع الجوائز). في هذا الوقت، سيكون مبلغ الاشتراك المتراكم هو إجمالي جوائز الحدث.

5. يتم احتساب احتمالات الفوز بناءً على إجمالي مبلغ الاشتراك ومبلغ اشتراك الفريق الحالي. كما سيتم عرض احتمالات فوز الفريق الحالي بالبطولة في الوقت الفعلي.

6. في مرحلة المجموعات، إذا تم استبعاد فريق، فإن احتمالات الفريق الحالي ستكون صفرية، بينما تظل احتمالات الفرق المشاركة الأخرى دون تغيير.

7. يمكن للمستخدمين تداول هذه العملات تحت علامة تبويب التداول الفوري.

8. بعد كأس العالم، ستقوم المنصة بتقسيم مجموع الجوائز الإجمالي بالتساوي وفقًا لعدد العملات المعدنية التي يحتفظ بها مستخدمو الفريق البطل.

* عند إيداع مؤهل بقيمة 100 USDT أو ما يعادله

للتواصل الإعلامي:

صافي الصيفي

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