‫ عرض شركة Changhong الصينية المصنِّعة للأجهزة المنزلية، لمجموعة كاملة من المنتجات في النسخة 131 من معرض كانتون الذي سيعقد على الإنترنيت

قوانغتشو، الصين، 18 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / يرفع معرض كانتون 131 ستاره رسميا للجمهور في 15 أبريل/نيسان 2022. استحدثت شركة Changhong لتصنيع الأجهزة المنزلية الصينية وجودا لها في المعرض بسلسلة كاملة من المنتجات، بما في ذلك مجموعة من الأجهزة المنزلية المسؤولة بيئيا والمزودة بتقنية 5G بالإضافة إلى تلفزيون من سلسلة M8 ، ومكيف الهواء من طراز Eva ، وثلاجة وغسالة Space Pro .

قم بزيارة معرض Changhong على الإنترنيت: https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/shops/451692550933632? keyword=&_t=T8x&_t=7jl#/

ستستضيف شركة Changhong العديد من عمليات إطلاق المنتجات الجديدة وأحداث البث المباشر، بالإضافة إلى عرض مجموعات منتجاتها في العديد من معارض الواقع الافتراضي، مما يتيح للمشترين المهتمين الحصول على عرض تفصيلي كامل ومفصل عن كل منتج وميزاته. نظرا لكونه حدثا عبر الإنترنت، ستكون كل المعارض والعارضين متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم. يمكن للمشترين رؤية المنتجات وطلبها والمشاركة في المفاوضات في أي وقت من أي منطقة زمنية، بدون قيود زمنية وجغرافية.

استفادت Changhong من فهمها لإنترنت الأشياء ( IoT) ، والبيانات الضخمة، وتقنية 5G في البحث وتطوير المنتج والإنتاج لإنتاج منتجات تحديد الاتجاه التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم، مثل التلفزيون الذكي من سلسلة M8 ، ومكيف الهواء الأول من نوعه من طراز Eva الذي يمكنه الاستجابة للأوامر الصوتية بلغات متعددة دون الحاجة إلى الاتصال بجهاز متصل بالإنترنت، وثلاجة وغسالة Space Pro ، وكلاهما مزود بتقنيات فائقة الدقة رائدة في العالم.

على الرغم من أوجه عدم اليقين المختلفة في جميع أنحاء العالم، لا تزال أعمال Changhong صامدة خارج سوقها المحلي في الصين. حطمت أعمال الشركة المصنعة في الخارج سنة 2021، جميع الأرقام القياسية السابقة، حيث ارتفعت إيرادات المبيعات السابقة للأجهزة المنزلية في الصين بأكثر من 10٪ عاما بعد عام، بينما قفزت مبيعات المنتجات التي تحمل علامة CHiQ بنحو 20٪.

عملت Changhong على تحسين قنواتها للبيع عبر الإنترنت وخارجها وتسريع إنشاء قنوات إضافية في الأسواق الخارجية بالإضافة إلى إنشاء مجموعات منتجات مخصصة للجمهور الديموغرافي على منصات التجارة الإلكترونية الرائدة في جميع أنحاء العالم.

اعتبارا من نهاية سنة 2021، أصبحت العلامة التجارية CHiQ التابعة لِـ Changhong موجودة الآن في أكثر من 20 دولة/منطقة و 40 منصة للتجارة الإلكترونية، إلى جانب مجموعات منتجات أكثر ثراء وتنافسية. وسجلت أعمالها في التجارة الإلكترونية زيادة سنوية تزيد عن 40٪ في إيرادات المبيعات. تعتبر أجهزة التلفزيون والثلاجات التي تحمل علامة CHiQ رائدة بين المنتجات الأكثر مبيعا على منصة Amazon الأوروبية، وكذلك على منصات Shopee و Lazada التي مقرها جنوب شرق آسيا.