‫عرض إعلان DIGIDAIGAKU في سوبر بول Super Bowl LVII

سيعرض الإعلان مشروع DigiDaigaku أمام جمهور كبير لأول مرة، ومن المتوقع أن يزيد عن 50 مليون مشاهد مباشر بالإضافة إلى عشرات الملايين من المشاهدين عبر الإنترنت. سيعرض الإعلان مجموعة DigiDaigaku في “ Web 3 Experience ” (“تجربة الويب 3”) المصممة لتنمية مجتمع DigiDaigaku والترويج له.

تصف Limit Break منهجها في إعلان DigiDaigaku باعتبارها أسلوبًا فريدًا لتعريض العالم لمجتمع DigiDaigaku . وفقًا لـ Leydon “لا أعتقد أن أي شخص قد فعل شيئًا يشبه تمامًا ما نخطط له في إعلان سبر بول.”