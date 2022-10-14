‫عرض إعلان DIGIDAIGAKU في سوبر بول Super Bowl LVII

نيويورك، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — تعلن Limit Break عن شراء بقيمة 6.5 مليون دولار لفتحة إعلان لعرض إعلان DigiDaigaku في سوبر بول Super Bowl LVII في فبراير/كانون الثاني القادم 2023، المصمم لدعم وتنمية مجتمع DigiDaigaku . تشتهر Limit Break ، التي أسسها مبتكرو ألعاب الهاتف المحمول المشهوران غابرييل ليدون وهالبرت ناكاغاوا، بمجموعة DigiDaigaku للرموز عير القابلة للاستبدال التي قدمتها في العملة المجانية في غشت/آب 2022 بعد جولة جمع التبرعات البالغة 200 مليون دولار.
سيعرض الإعلان مشروع DigiDaigaku أمام جمهور كبير لأول مرة، ومن المتوقع أن يزيد عن 50 مليون مشاهد مباشر بالإضافة إلى عشرات الملايين من المشاهدين عبر الإنترنت. سيعرض الإعلان مجموعة DigiDaigaku في “ Web 3 Experience ” (“تجربة الويب 3”) المصممة لتنمية مجتمع DigiDaigaku والترويج له.
تصف Limit Break منهجها في إعلان DigiDaigaku باعتبارها أسلوبًا فريدًا لتعريض العالم لمجتمع DigiDaigaku . وفقًا لـ Leydon “لا أعتقد أن أي شخص قد فعل شيئًا يشبه تمامًا ما نخطط له في إعلان سبر بول.”
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