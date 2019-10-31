عدد وثائق مكتبة آي إي إي إي إكسبلور الرقمية يصل إلى خمسة ملايين وثيقة حيث تساعد إضافة المزيد من خيارات المؤلف على تسريع النمو

من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة المستدامة، المؤلفون يضيفون المئات من الأوراق العلمية يوميا

بيسكاتاواي، نيوجرزي، 31 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة آي إي إي إي، المنظمة التقنية الأكبر في العالم التي تعمل على تقدم التقنية لصالح الإنسانية، اليوم أن مكتبتها التقنية آي إي إي إي إكسبلور، وهي واحدة من أكبر مجموعات الأدبيات في العالم من الأوراق البحثية التقنية في الهندسة، علوم الكمبيوتر وغيرها من التقنيات ذات العلاقة، قد بلغت معلما رئيسيا جديدا وهو رقم الـ 5 ملايين وثيقة التي تضمها مكتبتها الآن.

يختار المؤلفون من جميع مناطق العالم في الأوساط الأكاديمية والصناعية بشكل متزايد آي إي إي إي لنشر أبحاثهم، مما يضمن تقديم أحدث محتوى في التقنيات الناشئة لمستخدمي آي إي إي إي إكسبلور.

وقال خوسيه مورا، رئيس آي إي إي إي ورئيسها التنفيذي: “هذا معلم مهم لـ آي إي إي إي، لمنصتنا الرقمية آي إي إي إي إكسبلور ولمن يعتمدون على آي إي إي إي لتقديم أهم النتائج للمساعدة في دفع أبحاثهم”.

وقال مايكل فورستر، المدير الإداري لمطبوعات آي إي إي إي: “شهدت مكتبة آي إي إي إي إكسبلور الرقمية نمواً هائلاً حيث نضيف في المتوسط ​​ما يزيد عن 250،000 وثيقة جديدة سنوية تقدم أحدث التطورات في التقنيات الرائدة لمستخدمينا. نحن ممتنون للغاية لمؤلفينا الذين ساهموا في عملهم لجعل آي إي إي إي إكسبلور واحدة من أكبر مجموعات الأدبيات التقنية في العالم التي يستشهد بها كبار الباحثين في العالم.”

من بين العوامل المساعدة أيضًا في دفع النمو هو إضافة خيارات الوصول المفتوح الجديدة للمؤلفين على منصة آي إي إي إي إكسبلور. تواصل آي إي إي إي إكسبلور توفير المزيد من الخيارات والبدائل لدعم عمل واحتياجات جميع المؤلفين والباحثين، سواء كانوا يفضلون النشر في مجلات الاشتراك التقليدية أو المجلات المفتوحة الوصول.

آي إي إي إي هي أيضًا المؤسسة الرائدة عالميًا في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر وغيرها من المجالات ذات الصلة، حيث تنشر المجلات الأفضل وتنظم العديد من المؤتمرات الرائدة في هذه المجالات.

تضم مجموعة آي إي إي إي إكسبلور عبر الإنترنت محتوى من حوالي 200 مجلة ومطبوعة من آي إي إي إي وتعقد أكثر من 1800 مؤتمر سنوي وتضع أكثر من 1200 معيار تقنية نشط و 400 دورة تعليمية إلكترونية و 4000 كتاب إلكتروني. تنشر مكتبة آي إي إي إي إكسبلور الرقمية ما يقرب من 20000 مقالة جديدة كل شهر ولديها أكثر من 5 ملايين مستخدم شهري فريد في جميع أنحاء العالم. زطورت آي إي إي إي أيضًا شراكات للناشرين publisher partnerships لتمكين المستخدمين من العثور على محتوى آخر ذي جودة عالية داخل آي إي إي إي إكسبلور للمساعدة في تلبية احتياجاتهم – حيث يقدم الآن ما يقرب من نصف مليون وثيقة من ناشرين بارزين آخرين.

لمزيد من المعلومات حول آي إي إي إي إكسبلور ومجموعتها الواسعة من الاشتراكات والخيارات المتاحة للمؤلفين، يرجى زيارة صفحة آي إي إي إي الرقمية للاشتراكات على www.ieee.org/innovate أو موقع آي إي إي إي المفتوح على: https://open.ieee.org

حول آي إي إي إي

آي إي إي إي هي أكبر منظمة مهنية في العالم مكرسة لتطوير التكنولوجيا لصالح الإنسانية. وعبر منشوراتها ومؤتمراتها ومعايير التكنولوجيا والأنشطة المهنية والتعليمية التي يتم الاستشهاد بها بشكل كبير، تعتبر آي إي إي إي الصوت الموثوق به في مجموعة واسعة من المجالات التي تتراوح بين أنظمة الفضاء وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الهندسة الطبية الحيوية والطاقة الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية. Learn more

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