عالم فيراري أبوظبي تفتتح “منطقة العائلات” الجديدة

تتيح المنطقة الترفيهية الجديدة باقة متنوعة من التجارب والمغامرات للأطفال والعائلات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 فبراير 20 20 : افتتحت عالم فيراري أبوظبي، المدينة الترفيهية الرائدة على مستوى العالم، اليوم “منطقة العائلات” الجديدة كلياً، والتي استقبلت الضيوف لأول مرة مع أربع ألعاب مميزة صُممت خصيصاً لضيوف المدينة الصغار الراغبين في خوض تجربة ترفيهية مليئة بالحماس والتشويق.

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وستساهم المنطقة الجديدة في إثراء تجربة الضيوف الصغار عبر مغامرات تعكس ذروة الحماس والتشويق الذي يشعر به الضيوف فور دخولهم المدينة الترفيهية. ويأتي افتتاح “منطقة العائلات” ضمن المفاجآت العديدة التي تستعد عالم فيراري أبوظبي للكشف عنها خلال العام الجاري تزامناً مع احتفالها بالذكرى السنوية العاشرة على افتتاحها في شهر نوفمبر القادم.

وبهذا الصدد، قالت بيانكا ساموت، مدير عام عالم فيراري أبوظبي: “تغمرنا مشاعر الفرح والاعتزاز بينما نشهد افتتاح منطقة العائلات في عالم فيراري أبوظبي، إذ تحتضن هذه المنطقة أربع نسخ مصغرة مستوحاة من أشهر ألعاب المدينة الترفيهية التي ستتيح للضيوف الصغار الفرصة لخوض تجربة مليئة بالمرح والتشويق. إن إضافة هذه الألعاب والمرافق الترفيهية يمثل إنجازاً هاماً في مسيرة الترفيه والتجارب الاستثنائية التي توفرها عالم فيراري أبوظبي منذ افتتاحها قبل عشر سنوات، وتؤكد حرصنا الدائم على مواصلة إثراء تجربة الضيوف”.

وأوضحت ساموت أن افتتاح منطقة العائلات يُعد من العلامات الفارقة في مسيرة عالم فيراري أبوظبي على مدى الأعوام العشرة الماضية، والتي تؤكد على مكانة المدينة الترفيهية كوجهة رائدة للضيوف من مختلف الأعمار.

وتضم منطقة العائلات أربع ألعاب جديدة هي: “فورمولا روسا جونيور”، و“سباق السرعة”، و“أجنحة الأبطال”، و“برج التيربو”، المصممة جميعها لتلبي تطلعات الضيوف الصغار الراغبين في خوض مغامرات مفعمة بالتشويق والحماس.

وسيحظى الضيوف بتجربة حماسية ومشوقة لا تُنسى على متن “فورمولا روسا جونيور”، حيث ستنطلق بهم هذه النسخة المصغرة من أفعوانية “فورمولا روسّا”، بسرعة 45 كيلومتر في الساعة لتمنح الأطفال تجربة مشوقة.

وسيعيش الأطفال مع لعبة “سباق السرعة” مشاعر السباقات الحقيقية على المضمار، حيث سيتمكنوا من اختبار مهاراتهم في قيادة سيارة السباق الملونة التي تضم مقعدين. وستوفر هذه النسخة المصغرة من “سباق جراند بريكس للناشئين” تجربة فريدة من نوعها ومناسبة لكافة أفراد العائلة.

وتمثل تجربة “أجنحة الأبطال” الاختبار الأقوى للجرأة والشجاعة للطيارين الصغار الذين سيتمكنوا من التحليق واكتشاف متعة الطيران في الهواء في تجربة تحبس الأنفاس. وسيتمكن الأطفال من قيادة رحلاتهم الخاصة وتوجيهها إلى المكان الذي يختارونه في هذه النسخة المصغرة من تجربة “طيران الأبطال” الشيقة.

وللراغبين باستكشاف المشاهد والإطلالات الجوية الخلابة لعالم فيراري أبوظبي، تتيح تجربة “برج التيربو” للضيوف فرصةللانطلاق في هذه النسخة المصغرة من لعبة “سباق التيربو” لتصل بهم إلى علوٍ مرتفع ليختبروا بعد ذلك شعور انعدام الجاذبية أثناء السقوط عمودياً إلى الأسفل.

وبعد قضاء يوم حافل بالأنشطة والتجارب الترفيهية الفريدة في “منطقة العائلات”، يمكن للضيوف الصغار تذوق أشهى النكهات من قائمة المأكولات الجديدة المخصصة لهم لدى مطعم ماما روسيلا الإيطالي الشهير، التي تم إعدادها لترضي جميع الأذواق، بما في ذلك البيتزا الإيطالية الصغيرة المخبوزة على الحطب، وكرات المعكرونة والجبن، والسمك ورقائق البطاطا، وباستا البولينيز.

نبذة حول عالم فيراري أبوظبي:

افتتحت “عالم فيراري أبوظبي”، أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فيراري، أبوابها أمام محبي التشويق والحماس في عام 2010. وتحتفي المدينة الترفيهية بمعاني السرعة والتشويق التي تجسّدها العلامة الأسطورية، حيث تنفرد بالعديد من الألعاب المشوقة والمرافق الترفيهية العائلية وأجهزة المحاكاة الرائعة. كما تقدّم عروضاً ترفيهيةً حيةً ومهرجانات وفعاليات موسمية مدهشة تستقطب الزوار من كافة أنحاء العالم. وتضمّ “عالم فيراري أبوظبي” أفعوانية فورمولا روسّا الأسرع في العالم، وأفعوانية “طيران الأبطال” بأرقامها القياسية العالمية. كما تقدم المدينة الترفيهية باقة من الألعاب الترفيهية المليئة بالحماس، بما في ذلك مغامرة بينو الرائعة، وأكاديمية الكارتينغ، والمعسكر التدريبي للناشئين، ومتعة القيادة، وتحدي فيورانو جي. تي.، وغيرها الكثير.

ومع استعدادات “عالم فيراري أبوظبي” للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على افتتاحها في شهر نوفمبر 2020، أطلقت المدينة الترفيهية مجموعة من التجارب والألعاب لتوفر مزيداً من المرح والترفيه لضيوفها مثل “منطقة العائلات” التي تضم العديد من الخيارات الترفيهية المناسبة لكافة أفراد العائلة، حيث تحتضن أربعة نسخ مصغرة من أشهر الألعاب والجولات التي تشتهر بها عالم فيراري أبوظبي والتي سجلت العديد من الأرقام القياسية.

ومنذ افتتاحها، حصدت “عالم فيراري أبوظبي” العديد من الجوائز والألقاب الرائدة على مستوى صناعة الترفيه في المنطقة والعالم. ومؤخراً، حازت المدينة الترفيهية جائزة “أفضل مدينة ترفيهية في العالم” من جوائز السفر العالمية 2019. كما حصلت على جائزة أفضل مبادرة استراتيجية لإشراك الموظفين، وجائزة الفعالية الأكثر ابداعاً على مستوى المدينة من جوائز “براس رينغ” التي تنظمها الرابطة الدولية للمدن الترفيهية وأماكن الجذب السياحي (IAAPA). كذلك حازت المدينة لقب “الفعالية الأفضل للعام” عن “مهرجان الشتاء” من جوائز “بارك ورلد إكسلنس”. وبالإضافة إلى ذلك، حصدت عالم فيراري أبوظبي جائزة المنتج الجديد الأكثر ابتكاراً من مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك)، كما فازت بجائزة “المدينة الترفيهية الأفضل للعام” من جوائز منتدى تطوير المدن الترفيهية في الشرق الأوسط.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.ferrariworldabudhabi.com

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