‫عارضو معرض كانتون 132 يلمعون العالم بجودة عالية مصنوعة في الصين مقدمة في أفضل حدث كرة قدم عالمي في قطر

غوانزو، الصين، 2 دجنبر/كانون الأول 2022 / PRNewswire / — ظهر عدد كبير من العارضين في معرض كانتون 132 في الحدث العالمي لكرة القدم، الذي انطلق قبل عشرة أيام في قطر، مما يدل على القوة الأساسية لـ “صنع في الصين” للعالم وجذب الانتباه في جميع أنحاء العالم.

من بينها، أطلقت مجموعة Hisense ، الراعي الرسمي لكأس العالم قطر 2022، مجموعة متنوعة من المنتجات المخصصة رسميًا للعبة في فئات الأجهزة المنزلية، بما في ذلك التلفزيونات والثلاجات والمكيفات وآلات الغسيل. تلفزيون U8H ، هو المفضل لدى المشترون من جميع أنحاء العالم في معرض كانتون 132، حيث أنه مجهز بجيل جديد من منصة العرض ULED X التي تتبنى تقنية التحكم في الإضاءة البيئية الجديدة 16 بت لتحقيق تصور دقيق للتغييرات في بيئة مشاهدة تسمح للمشاهدين بالحصول على تجربة مشاهدة مريحة تحت أي ظروف إضاءة.

تم اختيار شركة Absen للإلكترونيات الضوئية بشنجن (المعروفة بِـ” Absen”) ، عارض آخر في معرض كانتون 132، كمورد للحدث نظرًا لقدرته القوية على البحث والتطوير والابتكار التقني، ويوفر مساحة إجمالية تقارب 2000 متر مربع من شاشات الاستاد LED لـ 8 ملاعب في لعبه. تضمن شاشات الاستاد LED المصممة جيدًا من Absen أن المشجعين في جميع أنحاء العالم قادرون على تجربة السحر الاستثنائي لـ “صنع في الصين” أثناء الاستمتاع باللعبة بشغف من خلال العرض الواضح والسلس والمستقر.

في مجال شاشات LED للملاعب، تخصصت Absen لسنوات عديدة، حيث تقدم منتجات وخدمات شاشات LED عالية الجودة لأحداث كرة القدم الدولية مثل كأس العالم وكأس أوروبا والدوري الألماني والدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بما في ذلك لوحات النتائج وشاشات LED للملاعب، وشاشات السياج الرياضي.

تقوم شركة Gree Electric للأجهزة الكهربائية (المعروفة بِـ” Gree”) ، وهي أيضًا عارض في معرض كانتون رقم 132، بتوريد أكثر من 40.000 مكيف هواء مركزي إلى ملعب المدينة التعليمية، وملعب 974، وأماكن أخرى من أحداث كرة القدم التي تقام في قطر. تم توفير درجة حرارة مريحة وممتعة بواسطة Gree للتأكد من أن المشجعين يمكنهم الاستمتاع بالجودة الرائعة لِـ “صنع في الصين”.

يمثل عدد كبير من الشركات والمنتجات الراقية في معرض كانتون منصة للترويج لـ “الحكمة الصينية” و “صنع في الصين”. لمعرفة المزيد عن المنتجات عالية الجودة من معرض كانتون، يرجى التسجيل عبر https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index ؟ أو اتصل بـ caiyiyi@cantonfair.org.cn .