‫ظهرت Locus كأفضل شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا اللوجستية لعام 2022 بواسطة Tracxn

حازت الشركة على لقب “ Soonicorn ” لتميزها في التنفيذ وإمكانات النمو المستقبلية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 7 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — تم تسمية Locus ، وهي شركة تقنية رائدة تحل مشكلة التميز في الخدمات اللوجستية في الميل الأخير، كأفضل شركة ناشئة في مجال الخدمات اللوجستية وهي Tracxn منصة عالمية لتتبع الشركات الناشئة والشركات الخاصة. في أحدث قائمة سنوية، والتي تحدد الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا اللوجستية على مستوى العالم، تم الاعتراف بـ Locus على أنها Soonicorn ، مما يدل على إمكانات نموها لتصبح يونيكورن في المستقبل.

يقول Nishith Rastogi ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Locus : “نشعر بالتواضع والفخر لاختيارنا كواحد من أفضل قائمة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا اللوجستية من قبل Tracxn “. “يأتي هذا التكريم في لحظة فاصلة في رحلة النمو لدينا، حيث نعمل من أجل جعل لوجستيات الميل الأخير أداة تفاضل سهلة واستراتيجية للمؤسسات في جميع أنحاء العالم من خلال حل إدارة الإرسال الجاهز الشامل الذي نقدمه.”

تضم صناعة تكنولوجيا الخدمات اللوجستية العالمية أكثر من 12000 شركة ناشئة تضم شركات تقدم العديد من المنتجات والخدمات مثل تخزين البضائع أو حلول البرمجيات لإدارة وتحسين العمليات اللوجستية الشاملة. تستند تقييمات Tracxn إلى تحليل مفصل أجراه فريق متخصص في القطاع الداخلي إلى جانب مجموعة من الإشارات المتعددة المتاحة للجمهور مثل حجم السوق، والاستثمار من قبل المستثمرين البارزين، والتميز في التنفيذ، وآفاق النمو المستقبلية.

نبذة عن منصة Locus

Locus هي شركة تقنيات رائدة تعمل على حل واحدة من أكثر مشكلات سلسلة التوريد العالمية تحديًا: لوجستيات الميل الأخير. تساعد منصة إدارة إرسال الطلبات من Locus الشركات على تحويل عملياتها اللوجستية من Last-Mile من مراكز التكلفة إلى مولدات الإيرادات من خلال خوارزميات التحسين المتقدمة وأتمتة تدفق العمل البديهية التي تزود الشركات بالأدوات اللازمة لزيادة الكفاءة مع إسعاد العملاء.

تأسست Locus عام 2015 وبدعم من GIC Singapore و Tiger Global و Qualcomm Ventures و Falcon Edge ، ساعدت مجموعة واسعة من العملاء على مستوى العالم في جميع الصناعات – بما في ذلك Unilever و Nestle و Bukalapak و The Tata Group و BlueDart والمزيد – في تنفيذ 650 مليونًا عمليات التسليم عبر أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والكاريبي وشبه القارة الهندية. كما ساعدت تقنيتها أيضًا في توفير 200 مليون دولار من تكاليف النقل، مما أدى إلى تعويض 70 مليون كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع الحفاظ على نسبة التزام بنسبة 99.5٪ باتفاقية مستوى الخدمة.

للتواصل الإعلامي:

Archit Mahajan

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