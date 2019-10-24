طيران السلام تعلن البحرين وجهة جديدةإلى شبكتها الخليجية

طيران السلام بين البحرين ومسقط من 14 نوفمبر.

الوجهة الجديد تبدأ بثلاث رحلات في الأسبوع و سوف تزداد إلى ستة في ديسمبر .

مع بدء وجهة البحرين، تغطي طيران السلام جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

أكتوبر 24 ، 2019

مسقط: تعلن طيران السلام الناقل الجوي الأسرع نمواً في سلطنة عمان وجهة مباشرة جديدة من مسقط إلى البحرين. و ذلك من ضمن خططها في التوسع لشبكة اكبر، و بإضافة هذه الوجهة فأنها الان تسير رحلات الى جميع دول مجلس التعاون الخليج، و يثمر هذا المسار الجديد الى تقوية العلاقات بين سلطنة عمان ومملكة البحرين في عدد من المجالات بما في ذلك الثقافة والتجارة والسياحة.

و سوف تنطلق اول رحلة الى مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2019، و من المقرر أن تسير ثلاث رحلات في الأسبوع يومي الثلاثاء والخميس والسبت المغادرة من مسقط في الساعة 19:05 بالتوقيت المحلي وتصل إلى البحرين في الساعة 19:50 بالتوقيت المحلي. تغادر الرحلة من البحرين في الساعة 20:35 بالتوقيت المحلي لتصل إلى مسقط في الساعة 23:10 بالتوقيت المحلي. كما يخطط طيران السلام مضاعفة الرحلات لتكون ستة رحلات اسبوعياً بستثناء يوم الجمعة و ذلك اعتباراً من ديسمبر 2019 ، و بنفس التوقيت المجدول اعلاه.

وجهة البحرين هي العاشرة لطيران السلام في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل دبي والدوحة والرياض وجدة والكويت وأبو ظبي ومسقط وصلالة وصحار.

البحرين هي دولة أرخبيلية تتكون من 33 جزيرة طبيعية والعديد من الجزر الصناعية تقع في الخليج العربي في جنوب غرب آسيا. البحرين لها موقع استراتيجي في الشرق الأوسط ، وتوفر سهولة الوصول إلى جميع دول العالم. البحرين لديها العديد من عوامل الجذب المختلفة لتلبية مجموعة لا تحصى من المصالح بما في ذلك الحصون والمتاحف وملاذ للحياة البرية والمساجد والحدائق المائية والصحاري ومضمار السباق المذهل والشواطئ ومراكز التسوق وغيرها.

و بهذه المناسبة قال الكابتن محمد أحمد، الرئيس التنفيذي طيران السلام، “استجابة لطلب المتزايد من ضيوفنا لتسير رحلات بين سلطنة عمان والبحرين، يسعدنا إطلاق هذه الوجهة الجديدة. المسار الجديد إلى البحرين أحد التطورات الهامة، نظراً لوجود الكثير من الامور المشتركة بين البلدين، إلى جانب كونها وجهة مثيرة للاهتمام بقصد العمل أو السياحة. نحن على ثقة من أن الوجهة الجديدة سيتم الترحيب بها من قبل الناس في كلا البلدين. ”

وأضاف: “نرى امكانيات كبيرة في توطيد العلاقات مع السلطنة بإطلاق هذه الوجهة الجديدة سواء كانت روابط ثقافية، تجارية او سياحية مع البحرين و كافة دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.”

أكد الكابتن محمد أحمد على أهمية عمان كوجهة سياحية مميزة في المنطقة، قائلاً “هذه الوجهة ستعزز التبادل السياحي بين البلدين”.

تشغل طيران السلام حالياً ثلاث طائرات من طراز Airbus A320 وأربع طائرات من طراز Airbus A320neo ، مما يجعلها أول ناقل عماني يستخدم الطائرة ذات الممر الواحد ذي التصنيف العالي.

تُسير طيران السلام حالياً رحلات إلى وجهات دولية بما في ذلك دبي ، الدوحة ، جدة ، كراتشي ، ملتان ، سيالكوت ، شيراز ، كاتماندو ، الخرطوم ، دكا ، الإسكندرية ، الرياض ، الكويت ، أبو ظبي ، طهران ، اسطنبول، تشاتوجرام (تشيتاجونج) وإلى الوجهات المحلية مسقط ، صلالة ، وصحار . وتتوافر قائمة من الخدمات الإضافية بأسعار مناسبة تتضمن زيادة الوزن المسموح به للأمتعة، وإمكانية اختيار المقاعد، وأفضلية الحجز.

يمكن للعملاء البدء في التخطيط لعطلتهم القادمة و الحجز من خلال الموقع الرسمي لطيران السلام www.SalamAir.com .

نبذة عن طيران السلام

بدأت طيران السلام عملياتها التجارية في عام 2016 بهدف وضع معايير جديدة في قطاع الطيران في سلطنة عمان. تلبي شركة طيران السلام الطلب المتزايد في البلاد على خيارات السفر بأسعار معقولة وتهدف إلى إيجاد المزيد من فرص العمل وخلق الأعمال في مختلف القطاعات العمانية. في فترة قصيرة من أربع سنوات ، حققت طيران السلام نمواً في عملياتها و وسعت نطاق انتشارها في جميع أنحاء المنطقة. مع أسطولها A320 و A320neos ، تقدم الشركة رحلات إلى مسقط ، صلالة ، صحار ، دبي ، الدوحة ، جدة ، كراتشي ، ملتان ، سيالكوت ، شيراز ، دكا ، تشاتوغرام ، كاتماندو ، الخرطوم ، الإسكندرية ، الرياض ، الكويت ، أبو ظبي وطهران واسطنبول و تشاتوجرام (تشيتاجونج) .

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