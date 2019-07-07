طيران أيبيريا يدشن خطًا جديدًا للرحلات من القاهرة إلى مدريد

بدءًا من 2 مارس 2020، ستقدم خطوط الطيران الإسبانية أربع رحلات أسبوعيًا بين مدريد والقاهرة.

مدريد، 8 يوليو 2019/PRNewswire/ — يدشن طيران أيبيريا خطًا جديدًا للرحلات من مدريد إلى القاهرة في الثاني من مارس 2020، شريطة حصولها على موافقة السلطات.

ستقوم شركة الطيران الإسبانية بتشغيل أربع رحلات أسبوعية على متن طائرة من طراز A319 بطاقة استيعابية تصل إلى 141 راكبًا موزعًا بين درجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية. وسيقدم طيران أيبيريا أكثر من 1100 مقعدًا كل أسبوع على هذا المسار من الرحلات.

جدول رحلات الطيران

من/إلى رحلة رقم أيام مغادرة وصول مدريد-القاهرة IB3350 الاثنين، الأربعاء، الجمعة،

السبت 17:40 4:40 مدريد-القاهرة IB3350 الاثنين، الأربعاء، الجمعة،

السبت 17:40 23:30

أفضل رحلات الطيران

سيسمح جدول الرحلات لعملاء أيبيريا المسافرين من مصر بمواصلة رحلتهم عبر مطار مدريد إلى 21 وجهة أخرى في إسبانيا مثل مدن بلباو أو فالنسيا أو إشبيلية أو مالقة أو أليكانتي أو بورتو في البرتغال. ويمكنهم أيضًا السفر إلى 25 مدينة في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

واحتفالاً بتدشين هذا المسار الجديد، تقدم خطوط أيبيريا تذاكر ذهاب وعودة من القاهرة إلى مدريد بأسعار تبدأ من 239 يورو، السعر النهائي*.

وبذلك تصبح القاهرة هي الوجهة السابعة لطيران إيبيريا في القارة الأفريقية، حيث تخدم هذه الخطوط الجوية أيضًا مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش في المغرب؛ والجزائر ووهران في الجزائر، وكذلك داكار في السنغال.

يتوفر المزيد من المعلومات والحجوزات على الموقع الإلكتروني iberia.com.

* على أن يتم الحجز حتى 15 يوليو 2019 للرحلات الجوية اعتبارًا من 2 مارس 2020 حتى 10 يونيو 2020 باستثناء الفترة من 3 أبريل إلى 13 أبريل 2020 ومن 30 أبريل إلى 4 مايو 2020

نبذة عن طيران إيبيريا: إيبيريا هي شركة النقل الجوي الرائدة على المسارات بين أوروبا وأمريكا اللاتينية، وتطير رحلاتها إلى 137 وجهة في 48 دولة في كل من أوروبا والأمريكتين وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. تطير رحلات الشركة بمعدل 600 رحلة تقريبًا يوميًا باستخدام أسطول يضم حوالي 140 طائرة، وذلك بالاشتراك مع شركتها التابعة “أيبيريا إكسبريس” وشريكتها في الامتياز طيران أيبيريا الإقليمي/آير نوستروم. وتوفر رحلات سهلة ومريحة في مركزها في T4 بمطار مدريد-باراخاس. جدير بالذكر أن شركة طيران أيبيريا كانت هي شركة الطيران الأكثر دقة في العالم خلال عامي 2016 و2017 وفقًا لإحصائيات FlightGlobal Incorporating FlightStat، بينما حصلت على نجمة Skytrax للمرة الرابعة في عام 2017. كما أنها عضو في تحالف عالم واحد الذي يدير أكثر من 14000 رحلة يومية إلى حوالي 1000 وجهة في أكثر من 150 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://grupo.iberia.es.

للحصول على مزيد من المعلومات:

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هاتف رقم: 7732-587-91-(34+)، بريد إلكتروني:

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